«Уникальное поколение». Чили на Кубке конфедераций

Перед началом товарищеского матча сборных России и Чили я пообщался с несколькими журналистами, которые приехали с командой гостей. Ведущий чилийского Fox Хосе Кубилья объяснил, почему в его стране от команды ждут только победы. «Это уникальное поколение. У нас, в Чили, и раньше было много хороших футболистов, но мы никогда ничего не выигрывали. А теперь всё время выигрываем, и менталитет изменился. Мы никого не боимся. Сборная Германии? А что Германия… Мы играли с ними недавно. Проиграли. Но нам просто не повезло, а вообще мы были лучше. Эта сборная способна на всё, поэтому вся страна ждёт только побед».

Ожидания выглядят завышенными, но, пока команда выигрывает, это не проблема. К ожиданиям мы ещё вернёмся, а пока — что за страна ждёт победы?

Страна

До сих пор временами испытывает комплексы из-за противоречивого прошлого. Два десятка государственных переворотов в течение XX века сопровождались радикальной сменой политического курса и расколом в обществе. Отголоски далёких событий проявляются даже сейчас. В марте этого года 33 бывших агента Национального центра информации были осуждены на сроки до 15 лет заключения за похищение борцов с диктатурой, совершённое в 1987 году… А сейчас, при демократическом государственном устройстве, поводами для беспорядков становятся то жилищная реформа, то реформа образования, то политика по отношению к индейцам мапуче. Выглядит это примерно так:

Но это частности. Экономика на подъёме (рост около 2% — много по нынешним временам), Чили — одна из немногих стран Латинской Америки, где уровень жизни в последние годы растёт или как минимум стабилен. Туристов тоже хватает, что неудивительно, учитывая остров Пасхи.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Con una privilegiada vista de Isla de Pascua en Chile, les deseamos un excelente día ?<a href="https://twitter.com/hashtag/TravelRodge?src=hash">#TravelRodge</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IsladePascua?src=hash">#IsladePascua</a> <a href="https://t.co/2fk4ip9trA">pic.twitter.com/2fk4ip9trA</a></p>— Travel Rodge (@TravelRodge) <a href="https://twitter.com/TravelRodge/status/873201988040880128">9 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Если знать испанский язык, то Чили приятно удивит ещё и тем, как мало он отличается от кастильского (европейского) испанского. В отличие от Аргентины, Перу и тем более Мексики, где изменениям подверглись и произношение, и лексика, и некоторые языковые нормы, Чили как будто до сих пор относится к Кастилии и ценит изначальное произношение. De puracepa, как бы сказали в Мадриде. Чилийцы завоевали независимость от Испании в начале XIX века, воспользовавшись наполеоновскими войнами и тем, что европейские страны были тогда очень заняты. Но архитектура во многом осталась европейской. Оцените это фото с Оружейной площади Сантьяго — главной в столице.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Correo?src=hash">#Correo</a> Central de <a href="https://twitter.com/hashtag/Santiago?src=hash">#Santiago</a> de <a href="https://twitter.com/hashtag/Chile?src=hash">#Chile</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/PlazaDeArmas?src=hash">#PlazaDeArmas</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/arquitectura?src=hash">#arquitectura</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/architecture?src=hash">#architecture</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/arquitetura?src=hash">#arquitetura</a> <a href="https://t.co/I6KRNrENY4">pic.twitter.com/I6KRNrENY4</a></p>— Scott Graham  (@glimmertwintx) <a href="https://twitter.com/glimmertwintx/status/735312000624922624">25 мая 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Футбол

Чилийский футбол — продукт для местного использования. «Коло Коло», «Универсидад де Чиле» и «Универсидад Католика» — местные гранды, которые очень популярны. Например, у «Коло Коло» 500 тыс. подписчиков в «Твиттере». Это много, если учесть, что всё население Чили — 17 млн человек. Для сравнения, у «Зенита» — 800 тыс. подписчиков. Но в Кубке Либертадорес у чилийских клубов не ладится. Единственную пока победу добыл «Коло Коло» в 1991 году. Колумбия и Парагвай успешнее в Латинской Америке на клубном уровне, не говоря об Аргентине и Бразилии.

Местным болельщикам, наверное, далеко до аргентинских в том, что касается масштаба беспорядков и безумств, но протестуют они не хуже. На фото: фанаты «Коло Коло» проводят акцию против руководства клуба.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Chile?src=hash">#Chile</a> Hinchas de ColoColo marcharon por Copiapó exigiendo el fin de Blanco & Negro [FOTOS + VIDEO] <a href="https://t.co/9a4PF2m35G">https://t.co/9a4PF2m35G</a> <a href="https://t.co/bvwsa0qb8K">pic.twitter.com/bvwsa0qb8K</a></p>— El ObservaTodo (@elobservatodo) <a href="https://twitter.com/elobservatodo/status/869010406596947968">29 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Кто приехал в Россию

У тренера Антонио Пицци нет славы безумного гения, как у Марсело Бьелсы, или харизматичного тактика, как у Хорхе Сампаоли. Тем не менее он сумел заменить последнего в сборной, так что никто не пожалел о потере. Пицци получил сборную накануне Кубка Америки — 2016, того самого, утешительного для Лионеля Месси. Прошлый кубок был разыгран год назад, страна всё ещё опьянена победой, и весь мир ждёт, что Месси хоть что-то выиграет со сборной. Но Пицци испортил праздник — и заодно втащил Чили в историю.

Он использует расстановку с четырьмя защитниками и одним центральным нападающим. Но схема Чили, как правило, несимметрична: на флангах атаки играют Алексис Санчес, который свободен смещаться в центр и вообще куда угодно, и второй вингер, строго играющий по бровке.

Оборона практически не меняется: это Гари Медель и Гонсало Хара — в центре, Маурисио Исла — справа и Жан Босежур — слева. В центре полузащиты Артура Видаль и Чарлес Арангис плюс тот, кто сейчас в лучшей форме, — Марсело Диас или Пабло Эрнандес из «Сельты». В центре нападения — Эду Варгас, который таки не заиграл в Европе и вернулся в Латинскую Америку. Вакантную должность на фланге атаки занимает Хосе Фуэнсалида или Энцо Роко, а иногда Леонардо Валенсия. С вратарём всё ясно.

Чилийцы привезли сильнейший состав и будут играть в привычный футбол. Это значит — много мелких передач и владение мячом, а также много ударов по воротам, не всегда подготовленных. И много упущенных опасных моментов. Если реализация не подведёт, будет по-настоящему интересно.