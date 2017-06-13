Маммана, анархия. Как будет играть Аргентина Сампаоли

«Когда есть 10 религий, а вы следуете только одной, вы никогда не поймёте девяти других», — вещает Хорхе Сампаоли, понимая под религией стиль тренерской работы. В конфессию Вielsismo, основанную Марсело Бьелсой, Сампаоли будут насильно впихивать всю оставшуюся карьеру, даже если он добьётся больших успехов, чем Эль Локо (что вряд ли — тренеры-романтики работают не для успехов), или станет скучным специалистом с обычными набросками (что ещё менее вероятно). Штрихов проповедей Бьелсы в творчестве Сампаоли никто не отрицает — тренер, вырывавшийся с банковской работы на матчи команды Бьелсы в третьей аргентинской лиге, а спустя годы слушавший тактические установки Эль Локо на утренней пробежке, не мог остаться без влияния Бьелсы.

Теперь сравнивать можно ещё активнее — Сампаоли тоже принял сборную Аргентины, как и Бьелса. Для полного счастья не хватало только вернуть в состав Почеттино, Верона, Креспо и поставить «альбиселесте» тактику 3−3−3−1. Журналисты аргентинской Ole даже держали такой вариант в голове, памятуя об опыте Месси и «Барселоны» в нынешнем сезоне — перестроившись на 3−3−3−1 и отдав Месси свободную роль, сине-гранатовые едва не спасли безнадёжный сезон. Однако в рассуждениях о Сампаоли многие забывают важную вещь — в плане тактики он мультиконфессионален.

Вы никогда не найдёте журналиста с самосгенерированным, взятым с потолка ярким стилем, у каждого есть один-два повлиявших на него учителя, и с тренерами, чью профессию можно называть творческой, та же история. Хосеп Гвардиола как-то признавался, что его тренерский стиль завязан на смешении философий Бьелсы и Карло Маццоне. Сампаоли же отмечал, что сочетает Вielsismo и Guardiolismo, добавляя к буйно-ярому футболу Эль Локо свои краски.

Это важно именно сейчас. Перед ключевыми матчами отбора, где Аргентина традиционно хромает на обе ноги, Хорхе Сампаоли решился на безумный тест тактической схемы 2−3−5, причём между строк в словах тренера читается желание сделать эту тактику основной — перед игрой с Сингапуром Сампаоли назвал её оптимальной. Может показаться, что 2−3−5 — привет из середины прошлого века от чемпионской Италии-1934 Витторио Поццо, но это не совсем правда: в последнем баварском сезоне такую схему использовал и Гвардиола. Крайних защитников он двигал ближе к центральной оси, делая их, по сути, ложными фулбэками, а центральных полузащитников (на скриншоте ниже — Тиаго и Гётце) использовал на одной линии с тройкой атакующих игроков, заполняя ими полуфланговые зоны. Часть безумства гвардиоловских 2−3−5 — постоянная смена позиций: например, Алаба, Бернат и Тиаго в своём треугольнике могли оказаться по ситуации на любой из своих трёх позиций, но всё равно заполнить позиционную структуру «Баварии».

Чтобы пойти на такое отчаянное безумство, нужен веский повод. У Гвардиолы, пошедшего на тактическую перестройку «Баварии» и грохнувшего с перестроенной командой «Боруссию» 5:1, поводом были массовые травмы. Сампаоли тоже пляшет от проблем с составом — у нынешней сборной Аргентины порядок с интересными атакующими игроками, но классных защитников практически нет: лишь Отаменди из «Манчестер Сити» и ролевик Меркадо, вытащенный лично Сампаоли в «Севилью» прошлым летом. Против Бразилии вместе с Отаменди центр зачищал и защищал Хонатан Майдана, которого в Европе знают только по харьковскому «Металлисту» — масштаб беды очевиден. С Сингапуром играла пара защитников Фасио — Маммана: неплохие, из крепких европейских команд, но далёкие от топ-статуса.

Структура 2−3−5 сборной Аргентины выглядит так.

Во-первых, важно понимать, что 2−3−5 — исключительно построение Аргентины при начале и развитии атак, которое с помощью Габриэля Меркадо может меняться на 3−2−5. Во-вторых, на цифрах его правильнее даже трактовать как 2−3−2−3 (или W-W, если вдруг подключились к тактическим трендам после почти вековой спячки). Меркадо и Гомес, стягиваясь ближе к флангам, готовят почву для быстрой вертикальной передачи вперёд по своему краю (так делал Меркадо) или резкого рывка (так делал Гомес). Банега в данном конкретном случае — опорник, опущенный ближе к центральным защитникам для начала атаки, хотя в такой роли чаще оказывался Билья: при прессинге Бразилии лишним ЦЗ опускался тоже он. Месси находится на одной линии с Бильей, дожидаясь передачи и готовя передачу в переднюю линию.

Сампаоли допускает смену позиций и ролей в аргентинской схеме при сохранении позиционной структуры. Месси может меняться с Дибалой, поочерёдно опускаться в глубину. Билья и Банега могут совместно двигаться выше-ниже. Один из центральных хавбеков готов прикрыть фланг, чтобы крайний защитник успел забежать к чужой штрафной и остаться без опеки (как на скриншоте ниже). Это перенятая у Гвардиолы организованная анархия, где главное — сохранять структуру W-W.

В Мельбурне незыблемой оставалась лишь позиция Анхеля Ди Марии на левом крыле атаки, но против Сингапура и эта деталь была исправлена. Сампаоли сколотил треугольник из Дибалы, Сальвио и самого Ди Марии, где аргентинцы здорово комбинировали — пусть и со скидкой на уровень соперника. Каждый участник треугольника мог оказаться по ситуации и на одной линии с опорником Бильей, и на одной линии со вторым атакующим полузащитником Лансини, и в качестве «разрывающего» правый фланг.

Целью своей тактической трансформации Сампаоли провозглашает максимальную компактность: «Все 10 полевых игроков будут участвовать в защите, нам нужно действовать агрессивно и много прессинговать». По Сингапуру судить о цели смешно, с Бразилией же цель выполнялась не до конца. Два игрока всё же выпадали из оборонительной работы, оставались за линией мяча — правда, это было предсказуемо. Стиль отношений с Лео Месси Сампаоли предсказал, даже не успев поработать с Месси, теперь раздаёт ему комплименты — например, такие, и очевидно, что с таким отношением работа Месси без мяча тоже ограничена. Он гораздо меньше Дибалы прессингует и включается в отбор, если только в качестве второго/третьего игрока в борьбе. Вторым выпадал Игуаин, но против Бразилии Гонсало выпал вообще из игры в целом.

Традиционно Сампаоли ставит главной задачей контрпрессинг, отбор мяча сразу после потери, и опять же — Сингапур сам отдавал мяч в ноги аргентинцам (к концу матча у Аргентины накопился 81% владения), а Бразилия обнажала недостатки, над которыми нужно проводить срочную работу. В первую очередь сыпался фланг Ди Марии — сам Анхель слабо включался в отбор, его старался страховать Меркадо, жёстко накрывая соперников, готовых вскрыть фланг передачей, но если Меркадо не удавалось срывать атаку мелким фолом, его зона оказывалась свободной. Другой вопрос, что лишь единицы способны играть в касание так, как сборная Бразилии и лично Габриэл Жезус, принимавший мячи под опекой Меркадо и сразу переводивший их вперёд.

Романтики часто совершают отчаянные импульсивные поступки, и наброски тренера-романтика Сампаоли — из того же ряда: отладить тактику сборной на уровне клуба удаётся немногим, отладить взаимодействие в атаке — единицам (как Антонио Конте со сборной Италии на Евро). Бразилия и даже Сингапур в первом тайме показывали, что строить атаку будет непросто, а типология голов Аргентины косвенно на это намекает: первые три гола сборной с Сампаоли — после остроумных розыгрышей стандартов, которые проще отточить за несколько дней. Романтику Сампаоли будет сложно, его 2−3−5 могут стать неудачной попыткой революции аргентинского футбола, но у тренера есть как минимум один человек, верящий в успех его отчаянной тактики.

«Я думаю, Сампаоли — не мой ученик, — говорит этот человек. — Во-первых, слово “учитель” со мной не сочетается. Во-вторых, Сампаоли уже превзошёл меня. Говорю без ложной скромности».

Вы точно догадываетесь, кто автор этих слов.