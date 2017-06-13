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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30062423/
13 июня 2017, 19:05 | Чемпионат.com

ФИФА: права на показ Кубка конфедераций не реализованы на Украине

В ФИФА сообщили, что Кубок конфедераций—2017 не будет транслироваться на территории Украины.

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© РИА "Новости"

Турнир пройдёт в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.

«На время ответа (13 июня 2017 года) Европейский вещательный союз, который владеет правами показа Кубка конфедераций, не реализовал их на Украине. Что касается телевизионных прав на чемпионат мира—2018, они были предоставлены НОТУ», — приводит сообщение медиадепартамента ФИФА «Футбол 24».

НОТУ пока не решила, что делать с правами показа чемпионата мира. Ранее председатель НОТУ Зураб Аласания заявлял, что не будет транслировать ЧМ-2018 даже под угрозой увольнения, если сборная Украины поедет в Россию.
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