Полузащитник сборной Германии Демме не сыграет на КК-2017 из-за травмы

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Об этом сообщает официальный «Твиттер» «бундестим».

25-летний хавбек останется в расположении национальной команды до четверга и пройдёт курс лечения.

В активе Демме один матч за сборную Германии, в составе которой он дебютировал в игре отборочного турнира чемпионата мира—2018 с командой Сан-Марино (7:0) 10 июня.

На Кубке конфедераций сборная Германии сыграет в группе В вместе с командами Камеруна, Чили и Австралии.