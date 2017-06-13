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https://sport.mail.ru/football2017/news/30062277/
13 июня 2017, 18:58 | Чемпионат.com

Полузащитник сборной Германии Демме не сыграет на КК-2017 из-за травмы

Полузащитник «РБ Лейпциг» Диего Демме не сыграет за сборную Германии на Кубке конфедераций—2017 из-за травмы.

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© РИА "Новости"

Об этом сообщает официальный «Твиттер» «бундестим».

25-летний хавбек останется в расположении национальной команды до четверга и пройдёт курс лечения.

В активе Демме один матч за сборную Германии, в составе которой он дебютировал в игре отборочного турнира чемпионата мира—2018 с командой Сан-Марино (7:0) 10 июня.

На Кубке конфедераций сборная Германии сыграет в группе В вместе с командами Камеруна, Чили и Австралии.
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