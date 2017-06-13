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Кубок конфедераций по футболу 2017
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17.06 не начался Россия
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21.06 не начался Мексика
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30062118/
13 июня 2017, 18:51 | ТАСС

Тренер: Футболисты сборной Новой Зеландии должны остановить Смолова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Остановить нападающего сборной России по футболу Федора Смолова — это вызов для игроков команды Новой Зеландии. Об этом заявил журналистам помощник главного тренера новозеландцев Даррен Базели.

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© РИА "Новости"

Россияне и новозеландцы очным матчем откроют Кубок конфедераций 17 июня.

«Встреча с россиянами — большой вызов для нас, будет упорная игра, — поделился ожиданиями Базели. — У российских болельщиков большие ожидания от своей команды, игроки сборной России будут максимально подготовлены и постараются победить нас. Повторюсь, это большой вызов для нас, мы постараемся выиграть, как и в любом другом матче, но мы понимаем, что это будет сложно».

«Смолов — это очень хороший игрок, да и весь состав сборной России укомплектован сильными футболистами, они все профессионалы и играют в хороших клубах. Сейчас кажется, что Смолов находится в отличной форме. Уверен, у российской сборной большие ожидания от него. Для наших защитников остановить Федора — большой вызов», — признался тренер новозеландцев.

В понедельник новозеландцы в товарищеском матче проиграли сборной Белоруссии (0:1). «Это не тот результат, который мы ожидали, но у нас сейчас все делается для игры в субботу, — рассказал Базели. — У нас было три недели, чтобы построить команду, ребята хорошо потрудились».

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе В выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.
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