Тренер: Футболисты сборной Новой Зеландии должны остановить Смолова

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Россияне и новозеландцы очным матчем откроют Кубок конфедераций 17 июня.

«Встреча с россиянами — большой вызов для нас, будет упорная игра, — поделился ожиданиями Базели. — У российских болельщиков большие ожидания от своей команды, игроки сборной России будут максимально подготовлены и постараются победить нас. Повторюсь, это большой вызов для нас, мы постараемся выиграть, как и в любом другом матче, но мы понимаем, что это будет сложно».

«Смолов — это очень хороший игрок, да и весь состав сборной России укомплектован сильными футболистами, они все профессионалы и играют в хороших клубах. Сейчас кажется, что Смолов находится в отличной форме. Уверен, у российской сборной большие ожидания от него. Для наших защитников остановить Федора — большой вызов», — признался тренер новозеландцев.

В понедельник новозеландцы в товарищеском матче проиграли сборной Белоруссии (0:1). «Это не тот результат, который мы ожидали, но у нас сейчас все делается для игры в субботу, — рассказал Базели. — У нас было три недели, чтобы построить команду, ребята хорошо потрудились».