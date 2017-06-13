«Электрон» для Криштиану

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Казань ждет в гости сборную Португалии во главе со своей главной звездой. Накануне приезда чемпионов Европы в столицу Татарстана собкор «СЭ» посмотрел на тренировочное поле и отель, где будут квартировать «европейские бразильцы».

«ЛУЧШЕ, ЧЕМ НА «ЦЕНТРАЛЬНОМ»

Релизы ФИФА сообщали о том, что казанский стадион «Электрон» станет одним из тренировочных полей для участников Кубка конфедераций. Но в это не верилось до последнего — уж очень сказочной получалась история его преображения.

Но стадион «Электрон» оставался вне времени. Он спрятан в глуши дворов окраины Вахитовского района. Через него не пролегали маршруты к новым гостиницам, бассейнам и дворцам спорта. Он старый, грязный и некрасивый. Его нарочито избегали, что не давало покоя местным жителям. Почему?! Ведь когда-то здесь била жизнь! Это сейчас в столице Татарстана десятки новых полей с пластмассовой травой предпоследнего поколения, которые сдаются в аренду с утра до ночи. А еще каких-то 10−15 лет назад он был безумно востребован. Потому что здесь еще с середины 80-х всегда был идеальный натуральный газон. К Универсиаде-2013 Казань пережила настоящую культурную революцию. Большинство дорог в городе стали идеальными, почти исчезла проблема пробок, фасады домов сейчас как с картинки, а набережная, множество фонтанов, велодорожки и парки до сих пор сводят с ума.

Мальчишки из местной секции таскали песок и чернозем в носилках, а потом отгоняли ворон, чтобы те не клевали семена. Газон берегли и никого не впускали, хотя играть на нем хотелось безумно. Старший брат, начинавший как раз на «Электроне», рассказывал — когда на третий год поле наконец-то открыли, футболисты неделю не играли в пас на тренировках — каждый лез обводку до изнеможения, представляя, что это «Уэмбли». Даже «Рубин», тогда еще бултыхавшийся в дебрях второй лиги, решил переехать на «Электрон», потому что поле там было лучше, чем на «Центральном».

БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И С ПЬЯНИЦАМИ

Условия ухудшались с каждым годом, но атмосфера английской глубинки поглощала все сильнее. Выбивая мяч в аут, можно было случайно попасть в бутылку водки, аккуратно прижатую к забору. Во время разбега при подаче углового зрители нередко предлагали «кваса для паса».

За одной из боковых линий здесь не очень высокий забор, ряд тополей, а дальше — сточное болото. Мяч улетал в него каждую тренировку и, естественно, в каждом матче. После игры парни вставали на берегу в ряд и бросали в мяч камнями и ветками, чтобы его волной прибило к противоположному берегу.

Из основания трибуны торчали ржавые прутья, горячая вода в крошечных раздевалках была редкостью, но когда ее пускали, пол затапливало на пять сантиметров. Вещи поднимали в руках повыше, а переодевались уже в коридоре.

Скажи кому-то, что сюда приедет Криштиану Роналду — отправили бы в психушку. Легче представить, как Аль Пачино играет спектакль в актовом зале казанской школы. Но вот, когда уже никто не верил, стадиону дали вторую жизнь.

Примерно полтора года назад «Электрон» закрыли на глобальную реконструкцию. Ветхий фасад привели в порядок, раздевалки увидели первый на своем веку капитальный ремонт, болото осушили и запустили туда уток, рядом разбили парк, а главное — постелили идеальный газон!

Неизменным осталось одно — мальчишки все так же считают дни до того момента, когда им разрешат наступить на эту траву. Но уже пять дней вокруг этого крохотного поля ходят десятки полицейских и силовиков в гражданском. Запрещают даже смотреть на него. Ходят слухи, что Португалии все-таки могут дать поле на базе «Рубина», но хочется, чтобы она приехала на «Электрон».

ОХРАНА, КАК У ПРЕЗИДЕНТА

Другой, не менее важный вопрос — где будут жить португальцы? Мы побывали и в предназначенном для них отеле «Рамада». Гостиница расположена всего в сотне метров от железнодорожного вокзала и в десяти минутах ходьбы от казанского Кремля. Здесь перед матчами с «Рубином» останавливались практически все клубы РФПЛ и даже «Ливерпуль» Юргена Клоппа накануне матча Лиги Европы. Но сейчас меры безопасности беспрецедентные.

— Ни фото, ни автографов взять не получится, — предупреждает грозный мужчина, у которого на шее бейдж со всеми зонами доступа. — Все дороги вокруг будут перекрыты. Безопасность превыше всего.

Все утро вторника представители португальской делегации обсуждали с казанскими полицейскими, как именно и где будет парковаться автобус с Криштиану «на борту». Задача сделать так, чтобы расстояние от двери до крыльца отеля не превышало двух метров. Чемпионы Европы должны остаться довольными.

Напомним, что самолет португальской сборной должен приземлиться в казанском аэропорту в среду вечером.

МАТЧИ КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ В КАЗАНИ

18 июня. Группа А. Португалия — Мексика

22 июня. Группа B. Германия — Чили

24 июня. Группа А. Мексика — Россия

28 июня. Полуфинал.