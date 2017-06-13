Сборная Аргентины по футболу разгромила команду Сингапура в товарищеском матче
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сборная Аргентины по футболу со счетом 6:0 разгромила команду Сингапура в гостевом товарищеском матче.
Дублем в составе аргентинцев отметился Леандро Паредес (60-я и 74-я минуты), также голы забили Федерико Фасио (25), Хоакин Корреа (31), Лукас Аларио (90) и Анхель Ди Мария (90).
Сборная Аргентины провела второй матч под руководством главного тренера Хорхе Сампаоли. В матче с командой Сингапура он выставил состав с двумя защитниками и пятью нападающими. Аргентинцы играли по схеме 2−3−5.
Следующий матч аргентинцы сыграют 31 августа. Они на выезде встретятся со сборной Уругвая в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Команда Сингапура 5 сентября на своем поле примет команду Туркменистана в рамках квалификации на Кубок Азии 2019 года, который пройдет в ОАЭ.
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Главные тренеры
|Хорхе Сампаоли
Голы
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Составы
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Статистика
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Хироюки Кимура (Япония)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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