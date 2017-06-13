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https://sport.mail.ru/football2017/news/30061243/
13 июня 2017, 17:43 | ТАСС

Сборная Аргентины по футболу разгромила команду Сингапура в товарищеском матче

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сборная Аргентины по футболу со счетом 6:0 разгромила команду Сингапура в гостевом товарищеском матче.

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Дублем в составе аргентинцев отметился Леандро Паредес (60-я и 74-я минуты), также голы забили Федерико Фасио (25), Хоакин Корреа (31), Лукас Аларио (90) и Анхель Ди Мария (90).

Сборная Аргентины провела второй матч под руководством главного тренера Хорхе Сампаоли. В матче с командой Сингапура он выставил состав с двумя защитниками и пятью нападающими. Аргентинцы играли по схеме 2−3−5.

Следующий матч аргентинцы сыграют 31 августа. Они на выезде встретятся со сборной Уругвая в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Команда Сингапура 5 сентября на своем поле примет команду Туркменистана в рамках квалификации на Кубок Азии 2019 года, который пройдет в ОАЭ.
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13 Июня, 15:00 Товарищеский матч Singapore National Stadium
Сингапур 0:6
Первый тайм: 0:2
Аргентина
Главные тренеры
Хорхе Сампаоли
Голы
  Федерико Фасио 25′
  Карлос Хоакин Корреа 31′
  Алехандро Дарио Гомес 60′
  Леандро Паредес 74′
  Лукас Аларио 90′
  Анхель Ди Мария 90+3′
Составы
  Науэль Гусман
  Эмануэль Маммана
  Федерико Фасио
  Маркос Акунья
  Анхель Ди Мария
  Эдуардо Сальвио
  Пауло Дибала
  Карлос Хоакин Корреа 46′
  Эвер Банега
  Мануэль Ланцини 60′
  Леандро Паредес
  Алехандро Дарио Гомес 70′
  Игнасио Мартин Фернандес
  Лукас Билья 46′
  Лукас Аларио
Статистика
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0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Хироюки Кимура (Япония)
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