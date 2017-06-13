Алексей Смертин: Я уверен, что расизма на Кубке конфедераций в России не будет

«Факт существования расизма во всем мире очевиден, но это не только проблема России. Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, где разные люди уживались в течение веков. Я уверен, что расизма на Кубке конфедераций и ЧМ в России не будет, — приводит слова Смертина AFP.