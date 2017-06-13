Алексей Смертин: Я уверен, что расизма на Кубке конфедераций в России не будет
Экс-игрок сборной России Алексей Смертин рассказал о Кубке конфедераций-2017. КК-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля.
«Факт существования расизма во всем мире очевиден, но это не только проблема России. Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, где разные люди уживались в течение веков. Я уверен, что расизма на Кубке конфедераций и ЧМ в России не будет, — приводит слова Смертина AFP.
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