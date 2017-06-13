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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старт Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30061034/
13 июня 2017, 17:02 | PROСПОРТ - Казахстан

Алексей Смертин: Я уверен, что расизма на Кубке конфедераций в России не будет

Экс-игрок сборной России Алексей Смертин рассказал о Кубке конфедераций-2017. КК-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

«Факт существования расизма во всем мире очевиден, но это не только проблема России. Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, где разные люди уживались в течение веков. Я уверен, что расизма на Кубке конфедераций и ЧМ в России не будет, — приводит слова Смертина AFP.
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