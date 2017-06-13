Травмированный футболист сборной России Зобнин заявил, что пробудет в Италии 2 недели
МОСКВА, 13 июн —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Роман Зобнин заявил агентству «Р-Спорт», что пробудет в Италии, где ему была сделана операция на травмированном колене, две недели, после чего вернется в Москву.
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Зобнин получил травму 5 июня в товарищеском матче сборной России против команды Венгрии (3:0). На следующий день стало известно, что у хавбека диагностировано подозрение на разрыв передней крестообразной связки и повреждение внутренней боковой связки колена. Как ранее сообщалось на официальном сайте «Спартака», в понедельник Зобнину была сделана операция в одной из клиник Рима. Предполагаемый срок полной реабилитации игрока составит около шести месяцев.
«В Италии я пробуду две недели», — сказал Зобнин по телефону.
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