Травмированный футболист сборной России Зобнин заявил, что пробудет в Италии 2 недели

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Зобнин получил травму 5 июня в товарищеском матче сборной России против команды Венгрии (3:0). На следующий день стало известно, что у хавбека диагностировано подозрение на разрыв передней крестообразной связки и повреждение внутренней боковой связки колена. Как ранее сообщалось на официальном сайте «Спартака», в понедельник Зобнину была сделана операция в одной из клиник Рима. Предполагаемый срок полной реабилитации игрока составит около шести месяцев.

«В Италии я пробуду две недели», — сказал Зобнин по телефону.