Павильон в виде корабля построен для болельщиков около арены «Фишт» к Кубку конфедераций

«Павильон смогут посетить все зрители, имеющие билеты на матчи Кубка конфедераций», — говорится в заявлении мэрии. В специальной зоне для любителей футбола установлен почтовый ящик для открыток и организована продажа сувениров в морской тематике.

Также к Кубку конфедераций был пополнен ассортимент товаров во всех сувенирных лавках, которые расположились на набережных, в парках и скверах, в Олимпийском парке, на горноклиматических курортах Красной Поляны. В числе прочих товаров туристы смогут купить самый северный в мире сочинский чай и высокогорный мед.