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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старт Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30060835/
13 июня 2017, 16:48 | ТАСС

Павильон в виде корабля построен для болельщиков около арены «Фишт» к Кубку конфедераций

СОЧИ, 13 июня. /ТАСС/. Павильон в виде корабля, построенный на подходе к стадиону «Фишт» в Сочи, будет встречать болельщиков во время Кубка конфедераций. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Павильон смогут посетить все зрители, имеющие билеты на матчи Кубка конфедераций», — говорится в заявлении мэрии. В специальной зоне для любителей футбола установлен почтовый ящик для открыток и организована продажа сувениров в морской тематике.

Также к Кубку конфедераций был пополнен ассортимент товаров во всех сувенирных лавках, которые расположились на набережных, в парках и скверах, в Олимпийском парке, на горноклиматических курортах Красной Поляны. В числе прочих товаров туристы смогут купить самый северный в мире сочинский чай и высокогорный мед.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве (стадион «Спартак»), Санкт-Петербурге (стадион «Санкт-Петербург»), Сочи (стадион «Фишт») и Казани (стадион «Казань-Арена») с 17 июня по 2 июля 2017 года. На арене в Сочи состоятся три игры группового этапа и один полуфинал.
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