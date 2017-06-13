Павильон в виде корабля построен для болельщиков около арены «Фишт» к Кубку конфедераций
СОЧИ, 13 июня. /ТАСС/. Павильон в виде корабля, построенный на подходе к стадиону «Фишт» в Сочи, будет встречать болельщиков во время Кубка конфедераций. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на
пресс-службу администрации города.
«Павильон смогут посетить все зрители, имеющие билеты на матчи Кубка конфедераций», — говорится в заявлении мэрии. В специальной зоне для любителей футбола установлен почтовый ящик для открыток и организована продажа сувениров в морской тематике.
Также к Кубку конфедераций был пополнен ассортимент товаров во всех сувенирных лавках, которые расположились на набережных, в парках и скверах, в Олимпийском парке, на горноклиматических курортах Красной Поляны. В числе прочих товаров туристы смогут купить самый северный в мире сочинский чай и высокогорный мед.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве (стадион «Спартак»),
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