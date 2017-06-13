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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старт Кубка конфедераций
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Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
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Чили
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30060834/
13 июня 2017, 16:48 | ТАСС

Губернатор: В Сочи к Кубку конфедераций развели потоки туристов и болельщиков

КРАСНОДАР, 13 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Организаторы разделили потоки туристов и болельщиков на время проведения Кубка конфедераций в Сочи, чтобы отдыхающие и любители футбола «не мешали друг другу». Об этом сообщил во вторник ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Все будет организовано так, чтобы туристы и болельщики не мешали друг другу. При подготовке к матчам Кубка конфедераций мы максимально развели маршруты футбольных болельщиков и отдыхающих», — сказал губернатор.

Он пояснил, что все мероприятия, приуроченные к Кубку конфедераций, будут проводиться в Олимпийском парке, а часть болельщиков поселится непосредственно в Олимпийской деревне, в шаговой доступности от стадиона «Фишт», где пройдут матчи турнира. Часть любителей футбола доберутся до арены на бесплатных поездах, которые будут курсировать с интервалом от 10 минут до получаса. Также, по словам Кондратьева, для перевозки болельщиков задействуют 60 новых пассажирских автобусов.

Власти ожидают роста турпотока

Кондратьев добавил, что рассчитывает на рост турпотока в Сочи в этом году благодаря Кубку конфедераций. «Могу сказать, что в 2016 году, в июне, Сочи посетили почти 700 тыс. туристов. В этом году мы рассчитываем на увеличение потока именно за счет болельщиков. Вы знаете, что вместимость “Фишта” — более 40 тыс. человек. И всех, кто приедет в олимпийскую столицу посмотреть футбол, мы готовы принять на самом высоком уровне», — сказал губернатор.

Он отметил, что все гостиницы Сочи, где смогут остановиться болельщики, полностью классифицированы. «Это порядка 2 тыс. объектов общей вместимостью 75 тыс. номеров», — уточнил губернатор, добавив, что вопросы безопасности гостей курорта, в том числе при размещении, находятся на особом контроле у властей. «С руководством и персоналом отелей и гостиниц проведены необходимые тренинги, в том числе, по антитеррористической и пожарной безопасности», — пояснил Кондратьев.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Сочи, количество средств размещения и объем номерного фонда Сочи сейчас превосходит в несколько раз требования ФИФА к городу-организатору.

На вопрос о том, какую прибыль, как ожидают власти, принесет краю Кубок конфедераций, глава региона отметил, что пока «рано подсчитывать деньги».

«Одно могу сказать твердо: Сочи, прежде всего, заработает статус не только олимпийской, но теперь еще и футбольной столицы, — продолжил он. — И это уже денежными дивидендами не измерить. Достойно провести матчи Кубка конфедерации — это престиж края, всей страны. Мы с этой задачей справимся».

Кубок конфедераций

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В Сочи на стадионе «Фишт» будет четыре игры, в том числе полуфинал. Вместимость арены составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион принимал церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года, а первый футбольный матч на нем состоялся 28 марта 2017 года — это была товарищеская встреча сборных России и Бельгии, которая завершилась со счетом 3:30.
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