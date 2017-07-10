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90+2017′ Ну вот и окончен Кубок конфедераций. По-моему, вышел он очень удачным. Протестировали стадионы и инфраструктуру, увидели классных игроков и классные матчи. Чилийцы были сегодня активнее, но победил именно тот, от кого этого больше всего ждали - сборная Германии, условно вторая сборная . Но я уверен, многие из этих условных резервистов вернутся через год в Россию, уже на чемпионат мира. А совсем скоро стартует новый сезон в РФПЛ, так что футбольные трансляции с портала "СЭ" никуда не пропадут. Так что до скорых встреч. С вами был Никита Коновалов. Живите долго и процветайте! 90+6′ ВСЕ! МАТЧ ОКОНЧЕН! 90+5′ И это кульминация! Пробил мимо стенки, и тер Штеген вытаскивает мяч! 90+5′ Штрафной. Последний шанс у Чили. Алексис у мяча. 90+4′ Штиндль едва один на один не выскочил - защитник на месте. 90+3′ Подача в немецкую штрафную - тер Штеген забирает мяч. 90+2′ Желтая карточка. Руди С. (Германия) 90+2′ Руди грубовато сыграл. 90+2′ И шестой защитник выходит. Не будет у Горецки четвертого гола на турнире. 90+2′ Замена Германия: уходит Горецка Л., выходит Зюле Н. 90′ 90′ Желтая карточка. Эмре Джан (Германия) 90′ Браво и Джан устроили какую-то борьбу в партере. На драку прибежали почти все игроки. Судья быстро погасил страсти. 90′ Желтая карточка. Браво К. (Чили) 88′ Дракслер пробил головой - Браво на месте. 86′ Осталось играть пять минут. Или пять плюс еще два по пятнадцать? Ух, жара будет! 84′ Сагаль!!! Кажется, он упустил главный момент Чили за сегодня. Пуч успел первым на мяч, опередив тер Штегена, отправил в центр штрафной, а Сагаль. НЕ. ЗАБИЛ. ПО ЦЕНТРУ. В ПУСТЫЕ. ВОРОТА. Мда, если и такие не могут забить, то, наверное, это конец. 83′ На трибунах показали Марадону и Роналдо. Зубастик весело что-то смотрит в мобильнике, а Диего что-то приуныл. 82′ Валенсия ударил с острого угла. И тер Штеген допустил маленькую помарку, не зафиксировав сразу мяч. Но быстро исправился. 81′ Замена Чили: уходит Варгас Э., выходит Пуч Э. 81′ Кажется, наступило время Пуча. И Сагаля. 81′ Замена Чили: уходит Арангис Ч., выходит Сагаль А. 79′ Убирает Лев единственного чистого форварда. На удержание будут играть, видимо. Ну кто может их за это судить? 79′ Замена Германия: уходит Вернер Т., выходит Эмре Джан 77′ Угловой исполнили опять слабенько. Энергию споров с судьей - да в конструктивное бы русло... 76′ И еще один забавный момент - Мажича все-таки не уговорили посмотреть повтор. Да нечего там смотреть, упал чилиец, врезавшись в Руди. Все нормально. 75′ Забавный момент. Варгас получил карточку за то, что требовал видеоповтор. 75′ Желтая карточка. Варгас Э. (Чили) 75′ Опять момент у Чили! Пас под удар, удар заблокирован, угловой! 75′ Да, с дивана легко говорить. 74′ Шанс у Варгаса! Дошли чилийцы до штрафной, пас Варгасу под удар - и тот зачем-то бьет по центру! Ну зачем, пробей в угол ты! 72′ Какой шанс у Чили! Сперва Варгас, затем Алексис наносили удары из штрафной - и немцы блестяще заблокировали их!Блестяще играют в обороне сегодня чемпионы мира! 69′ Санчес подает угловой... Нет, сегодня угловые не удаются чилийцам. 68′ "Тик-так, тик-так, тик-так"... Все меньше времени у Чили на спасение игры. 66′ Штрафной немцам вроде не удался, но все же удар по воротам нанесен. Рикошет - и Браво вынужден быстро забирать мяч. 65′ Ну что, остались у кого-то сомнения в целесообразности повторов? Потеряли две минуты, зато намеренная грубость наказана. 65′ Желтая карточка. Хара Г. (Чили) 64′ А вот я и забил совсем о нововведении! Видеоповтор запросил Мажич! Клеман Тюрпен, Юре Прапортник, Артур Диаш смотрят видео. 63′ Очень грязно сыграл Хара, врезав Вернеру по лицу локтем. Повезло, что арбитр не видел, за такое даже красную можно дать. Очень некрасивое поведение. 62′ Тер Штеген сегодня безошибочен. Спокойно выбивает мяч кулаком. Ох, Нойера ждет серьезная конкуренция на чемпионате мира. Еще и Лено возьмут наверняка. В Германии не будут церемониться и приглашать резервистами ветеранов из клубов-аутсайдеров, которые бы создали основному позитивный фон. Думаю, вы поняли о ком я. 61′ На трибунах оглушительный свист. Непонятно, кто и кем недоволен. Немцев на трибунах побольше, но чилийцы поактивнее. А дело к угловому. 59′ 59′ Желтая карточка. Киммих Дж. (Германия) 59′ Желтая карточка. Видаль А. (Чили) 59′ Браво и Киммих что-то не поделили, все переросло в небольшую стычку. Подскочил Видаль и защитил голкипера, толкнув Киммиха. Мажич не стал доставать поп-корн и смотреть за дракой. Спокойно подошел, все погасил и дал по карточке. 59′ Навес - и Мустафи пробил головой в Босежура! Заблокировал защитник мяч! 58′ Небольшое повреждение получил немецкий игрок. И штрафной в ворота Чили. 55′ Дракслер выскочил к воротам, Дракслер бил из-под защитника - и Чили очень повезло, что только угловой! 53′ А вот и уходит Диас. Напомним, после его филигранных финтов немцы забили первый гол. 53′ Замена Чили: уходит Диас М., выходит Валенсия Л. 53′ Эхх, Алексис... Такой проход, но не дали в штрафной развернуться немцы. Сместился на фланг, навесил... Удар от ворот. 52′ Сейчас будет первая замена. Логично, что у Чили. 51′ Кажется, Пицци и Лев что-то не поделили. Побеседовали на повышенных тонах, но границы технической зоны и приличия не перешагнули. 49′ Эрнандес подтолкнул соперника. Нарушение правил, небольшая пауза в игре. 47′ Чилийцы как-то неправильно разыграли штрафной. Мажич строгий, ну-ка заново разыгрывать. 46′ ПОНЕСЛАСЬ! ВТОРОЙ ТАЙМ! 45+5′ Интересно: чилийцы после свистка на перерыв собрались в центре поля, обнялись и что-то обсудили. Может, великолепный газон стадиона "Санкт-Петербург"? 45+4′ На трибуне присутствует 57 268 зрителей. Когда последний раз матч в России 57 тысяч собирал? Ох, что-то на чемпионате мира будет. Там 80-тысячные "Лужники" откроют... 45+2′ Финалы крупных турниров часто бывают незрелищными - слишком многое стоит на кону. Но это явно не про сегодняшнюю игру. Великолепный искрометный футбол! Чили немцев душила-душила, душила-душила... А Диас бежал, ногой махнул, Вернер мяч подхватил, и голевой пас отдал. Сборная Германии, может, и вторая, а уверенность в себе - как у первой. 45+1′ УФФФ, выдыхаем! ПЕРЕРЫВ! 45′ КАК ТАК?! Опять ошибка в обороне, Горецка бил почти в упор - и Браво выносит на угловой! Как не забил немец - уму непостижимо! 43′ Подача чилийцев на дальнюю штангу - тер Штеген на выходе хорош! 40′ Дракслер бьет из штрафной - мяч мимо ворот проходит! 38′ Горецка и Видаль врезались друг в друга ногами. Неудачно немец попытался пробить. В итоге у обоих небольшие повреждения. Но вроде все в порядке. 36′ Шикарная атака немцев! Горецка пробил с фланга в дальний угол - чуть-чуть неточно! И уж точно точнее бесконечных ударов Видаля. 35′ Прострел Варгаса низом - Рюдигер блокирует, угловой. 34′ Ой, как-то неудачно упал Арангис, схватился за бедро. Прям видна была гримаса боли. Хочется верить, что все в порядке. 32′ И снова Видаль издали бьет. И снова неточно. 30′ Вернер упал в штрафной чилийцев. Впрочем, все чисто, фола нет. 29′ Чили атакует много, Германия атакует с умом. Вот фол в центре поля заработали почти на ровном месте. 27′ Чилийцы, кажется, забыли, что в финале надо еще и в обороне играть - Медель ошибся в выборе позиции, Дракслер отдал мяч Вернеру - к счастью для чилийцев офсайд. 25′ Драклсер совершил дальний проход, но Медель выбил мяч из его ног. Да, Дракслер - не Марадона, чтобы в одиночку полкоманды обыгрывать. Кстати, Марадона сегодня на трибунах. А днем примерил свитер хоккейной сборной России. Может, возьмем в команду на Олимпиаду? НХЛовцы все равно не приедут. 24′ Исла!!! Снова гениальный пас в касание в центр штрафной! И Арангис не может пробить! Ну как такой момент можно упускать?! 22′ Вернер забрался в офсайд. А Чили кажется обескураженной. 20′ Гол! (0:1). Мяч забил Штиндль Л. (Германия) 20′ ГОООООООООООЛ!!!! Чудовищная ошибка Диаса, который теряет мяч у своей штрафной, Вернер и Штиндль выходят на вратаря, Вернер не стал жадничать и отдал партнеру на пустые ворота. Вот тебе и доатаковались чилийцы. 19′ Эххх, такой момент! Исла внезапно откатил мяч пяткой, кажется, Варгасу, а у него мяч сорвался с ноги! 18′ Мяч остался у чилийцев. Горецка не стал мириться с таким и отобрал мяч у Видаля. Уложив того на газон. Штрафной. Может быть весьма опасно. Подача будет... 18′ И снова слабенькая подача на ближнюю. И снова спокойно немцы выносят - Киммих на месте. 17′ Чилийцы решили на этот раз атаковать постепенно, позиционно. И доатаковались до углового. 15′ Мустафи бил головой по воротам - выше. 14′ Германия проводит первую атаку! Прострел Штингля от лицевой во вратарскую - Арангис выносит на угловой! 13′ Варгас пробил мощно! И тер Штеген забирает мяч! Много давят чилийцы, но особо опасных моментов не было. Ждем атаки острой как перец чили (и да, я готовил этот каламбур). 12′ Подача на ближнюю штангу... в общем, ожиданий от углового было гораздо больше. 12′ И еще одна атака у чилийцев - Хектор в подкате выбивает мяч на угловой. Первый угловой в матче. 11′ Варгас на подборе - пробил мощно над перекладиной! 9′ Сейчас показали несколько крупных планов. Немцы какие-то обескураженные. Прям читается на лицах: "Эй, вы чего нас так возите?" 7′ И снова Видаль! И снова издали. И снова низом. И снова неточно. Кажется, Санчес не очень доволен. 6′ Похоже, чилийцы решили нахрапом взять оборону Германии. Очень активно действуют. 5′ Шанс у Чили! Алексис прошел с мячом в штрафную, отдал в центр под удар Видалю - и тер Штеген не без труда отражает мяч! 3′ Пас Варгасу довольно сильным вышел, но хавбек все же добрался до мяча почти у линии... Впрочем, все равно оказался офсайд. 2′ Алексис забрал мяч на чужой половине и зачем-то решил сразу пробить низом издали. Очень неточно, зато трибунам понравилось. 1′ Милорад Мажич дал свисток, и МАТЧ НАЧАЛСЯ! Понеслась! Состав ЧИЛИ: Браво - Исла, Хара, Медель, Босежур - Арангис, М. Диас, Видаль, Эрнандес - Варгас, А. Санчес. Состав ГЕРМАНИИ: тер Штеген - Мустафи, Киммих, Рюдигер, Гинтер, Хектор - Дракслер, Горецка, Руди, Штиндль - Вернер. Сборная Германии неплохо провела время перед финалом. Прогулялась по Петербургу, сфотографировалась, кажется, с Наполеоном и Екатериной II. Или я неправ, и это другие персонажи? Не знаю, закроют турнир или нет, в этом году он сыграл невероятно важную роль в истории: впервые в официальном соревновании национальных команд были применены видеоповторы. Споры, нужны они или нет, горячи как никогда раньше. А что думаете вы? Последние три финала Кубка конфедераций неизменно выигрывала южноамериканская команда. Правда, все три раза это была Бразилия. Чилийцы сегодня попробуют продлить эту традицию, задача Германии - вернуть трофей в Европу, где он раньше был только во Франции (в 2001 и 2003 году). Более того, существует вероятность, что сегодняшний победитель сохранит себе кубок навсегда - всерьез обсуждается вопрос о закрытии турнира. Законы мироздания регулярно доказывают, что всему рано или поздно приходит конец. Вот и Кубок конфедераций готов сворачиваться. Несмотря на споры о значимости этого турнира, все же нельзя отрицать: турнир 2017 года вышел очень интересным. Сборная Чили продемонстрировала чудеса стойкости Браво, Португалия вновь доказала крутость Криштиану Роналду, Мексика убедила, что футбол в другом полушарии не ограничивается Южной Америкой, Камерун и Новая Зеландия принесли турниру экзотики, Австралия до последнего билась с более статусными соперниками, Россия выступила как обычно, а Германия показала, что может легко играть и вторым составом. Впрочем, хоть конец турнира очень близок, осталось одно самое важное дело. ФИНАЛ! Чемпион мира против чемпиона Южной Америки! И ваш комментатор на игру - Никита Коновалов.
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|Главные тренеры
|Хуан Антонио Пицци
|Йоахим Лев
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|20
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|3
|9
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|3
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти