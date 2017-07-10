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120+3′ ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК! Сборная Португалии завоевывает бронзу Кубка Конфедераций - 2017! Лишь в компенсированное время удалось португальцам сравнять счет, а решающий мяч был проведен спустя десять минут. Благодарим сборную Мексики за яркое выступление на турнире и ждем команды в России через год! С вами был Виталий Саблин. Пока! 120+1′ Две минуты добавлено! Очоа бежит в штрафную под стандарт! Подача высокая, но никто из мексиканцев не добирается. Вратарь возвращается. 120′ Удаляет арбитр со скамейки сборной Мексики Осорио! Еще и без главного тренера доигрывает команда! 118′ Морено опережает центрального защитника португальцев и бьет головой — рядом со штангой! 117′ Патрисиу! Вытаскивает сложнейший мяч с ленточки после удара из-за пределов штрафной! 116′ Всей командой португальцы на своей половине поля, мексиканцы там же. Но мяч пока не летит в штрафную португальцев. 114′ Кстати, это удаление может и на руку сыграть мексиканцам. потому что Португалия после удаления Семеду слишком закрылась. 112′ Вторая желтая карточка. Хименес Р. (Мексика) 112′ Хименес пошел прямой ногой в грудь Элизеу и видит перед собой сначала вторую желтую, а затем красную карточку! Уравнялись составы! 111′ Куарежма смещается с правого фланга к линии штрафной и бьет! Мяч рикошетом от ноги соперника скольщнул по сетке с внешней стороны! 109′ Не стали заморачиваться португальцы с исполнением углового и, потеряв мяч, сразу же сели в оборону. 108′ Адриэн Силва прокатился за безнадежным мячом по изумительному газону стадиона "Спартак" и отыграл его об соперника на угловой! 106′ И тут же португальцы придумывают себе большие проблемы! Семеду неаккуратно сыграл по летящему мячу и угодил в голову соперника! Вторая желтая карточка! Португалия будет завершать матч в меньшинстве! 106′ Вторая желтая карточка. Семеду Н. (Португалия) 106′ Замена Мексика: уходит Маркес Р., выходит Фабиан М. 106′ Поменялись команды воротами, и последняя замена в сборной Мексики: Рафаэль Маркес уходит, Фабиан вступает в игру. 105+2′ Успевает Португалия провести еще одну атаку, Куарежма бьет с линии штрафной сильно, низом и по центру — Очоа гадать не стал и отразил удар! 105+1′ Одна минута добавлена к этому отрезку игры. 104′ Гол! (2:1). Мяч забил Адриэн Силва (Португалия), с пенальти 104′ ГОООООООООООЛ! Адриэн Силва бьет на удобной для вратаря высоте, но в другой угол! 103′ Андре Силва принимает мяч в штрафной, пытается перебросить его через защитника Лаюна и попадает тому в руку! Пенальти! 101′ Жесткая борьба в центре поля обернулась стычкой! Удивительно, что никто не был удостоен желтой карточки. 99′ Элизеу взялся исполнить стандарт и пробил на силу и точность: мяч, почти не крутясь, летел в направлении левой девятки, но пролетел выше. 98′ Желтая карточка. Морено Э. (Мексика) 98′ Подуставший Морено не стал догонять закладывающего "улитку" Силву, а остановил соперника, придержав того за футболку. 96′ Хименес принимает мяч перед штрафной, но почему-то не стал бить, а полез на троих. Мяч потерян. 94′ В следующем моменте Патрисиу вытаскивает мяч из левого угла после удара в упор, а раздосадованный Хименес грубит на сопернике! Желтая карточка! 94′ Желтая карточка. Хименес Р. (Мексика) 93′ Пепе неловко подставил ногу под прострел слева, мяч отскакивает к Хименесу на линию штрафной, но и у того не получается удар: мяч от соперника улетает на угловой! 93′ Вела получил по икре от Нету в центре поля. Защитник, знакомый поклонникам чемпионата России по футболу, действует в своем ключе. 91′ Замена Португалия: уходит Пиззи, выходит Виллиам Карвалью 91′ С замены начинается первая дополнительная пятнадцатиминутка. Карвалью выходит вместо Пиззи. 90+5′ ПЕ-РЕ-РЫВ! Четырех минут не хватило мексиканцам, чтоб удержать победу с минимальным счетом. Португалия сравняла, и мы продолжаем! 90+3′ Пепе уже отрабатывает в обороне и опережает на мяче рвущегося к воротам Хименеса! 90+1′ Гол! (1:1). Мяч забил Пепе (Португалия) 90+1′ ГООООООООООЛ! Говорят, Серхио Рамос перед отъездом Пепе в сборную сделал ему напутственный укус. И сейчас защитник сборной Португалии чудом извернулся и после высокой подачи с правого фланга ногой переправил мяч под левую штангу! 1:1! 90′ Четыре минуты добавил арбитр к основному времени второго тайма! 89′ Португальцы обстоятельно разыгрывают мяч, но делают это очень медленно. 87′ Около пяти минут осталось командам играть, и серия замен все-таки сбила темп игры. 85′ Овацией провожают Чичарито зрители! Хименес появляется на поле. 85′ Замена Мексика: уходит Эрнандес Хав., выходит Хименес Р. 83′ Чичарито выскакивает на левый угол вратарской и бьет в вышедшего вратаря! Патрисиу — молодец! 82′ И двойная замена в сборной Португалии. На поле появились Андре Гомиш и Адриэн Силва, а капитанская повязка продолжает кочевать: от Нани к Моутинью, от Моутинью к Пепе. 82′ Замена Португалия: уходит Данилу Перейра, выходит Андре Гомиш 82′ Замена Португалия: уходит Жоау Моутинью, выходит Адриэн Силва 80′ Замена в сборной Мексики: Дос Сантос выходит вместо Гуардадо. 80′ Замена Мексика: уходит Гуардадо А., выходит дос Сантос Х. 79′ Куарежма оказался слева, попробовал подать в штрафную с левой — снова неудача. 77′ Куарежма своим знаменитым ударом-пасом с подъема попытался поразить дальнюю девятку — не туда полетел мяч. 75′ На стадионе присутствует 42659 зрителей. До аншлага не дотянули, но это не принципиально. Праздник футбола на "Спартаке" все равно удался. 73′ Поймали волну мексиканцы и выходят из-под прессинга, одновременно созидая красивые комбинации. 71′ После подачи с левого фланга Чичарито пытался вторым грудным позвонком переправить мяч в ворота — не получилась задумка. 70′ Замена в составе сборной Португалии: Рикардо Куарежма выходит вместо Нани. 70′ Замена Португалия: уходит Нани, выходит Куарежма Р. 68′ Перестали работать фланги обороны португальцев во втором тайме, мексиканцы новыми возможностями с удовольствием пользуются. 66′ Руй Патрисиу чуть не повторил "подвиг" Шовковского 18-летней давности. Побежал за мячом к угловому флажку, вынес его уже под прессингом, но на своего. 65′ Подарком на подарок отвечают мексиканцы! Карлос Вела имел пространство и время, чтобы отскочивший к нему мяч послать в ворота из пределов штрафной. Но форвард решил пробить с лету и не попадает в створ! 62′ И еще один навес в штрафную мексиканцев следом, Пепе бьет головой, но вообще не попадает в створ ворот! 61′ А-а-а-а-а! Как он играет не ленточке! Очоа тащит совершенно убойный удар Санчеша головой под перекладину с линии вратарской! 61′ Замена в составе сборной Мексики! Лосано выходит вместо Перальты. 61′ Замена Мексика: уходит Перальта О., выходит Лосано И. 59′ Пиззи после прострела Санчеша с правого края штрафной обязан был забивать, но с десяти метров посылает мяч рядом со штангой! 58′ На встречных курсах пошла игра! Бегут команды вперед, и лучше такого расклада для зрителей нет. 56′ Еще один момент у мексиканцев! Черная дыра, где пропадают все защитники, образовалась в центре обороны португальской сборной. Эрерра туда ворвался под пас на ход и, дотягиваясь, попытался протолкнуть мяч мимо Патрисиу, но едва не нанес вратарю травму! 54′ Гол в свои ворота! (0:1). Мяч забил Нету Л. (Автогол) 54′ Скажите, как его зовут! Чи-ча-ри-то! Как Златан в матче с ростовчанами, разобрался с соперником у лицевой линии на носовом платке и сильно прострелил на ближний угол вратарской! Патрисиу на мяч не пошел, а мяч попадает в Нани и от того отскакивает в ворота! 54′ Андре Силва черпачком забрасывает мяч врывающемуся Мартиншу! Тот обрабатывает мяч коленом, а следом бьет — рядом со штангой! 52′ Пиззи исполняет очередную передачу низом вразрез и на ход. Андре Силва успевает мяч не только догнать, но и обогнать, вследствие чего он попадает в пятку. 50′ Высокий и одновременно компактный прессинг демонстрирует сборная Мексики. Сдается, второй тайм будет значительно отличаться по содержанию от первого. 48′ Смущенные таким началом португальцы решили переждать в обороне, пока мексиканцы не попробуют все свои придуманные комбинации. 46′ ВТОРОЙ ТАЙМ стартовал! Симпатично накоротке комбинировали футболисты, и после пары сплетенных по-спартаковски на "Спартаке" кружев пошла проникающая передача, да только удар нападающий сборной Мексики наносил уже из офсайда! Но Патрисиу все равно среагировал. 45+2′ ПЕРЕРЫВ! Угловым у ворот мексиканцев завершился первый тайм, португальцы снова не смогли завершить стандарт ударом по воротам, и мы уходим на перерыв. Первый тайм запомнится, конечно же, отраженным Очоа пенальти. Преимущество по игре у португальцев, но нападающие сборной Мексики имеют свои моменты. 45+1′ Ох... Андре Силва пошел на спорный мяч и получил прямой ногой в голеностоп. Обошлось. 45′ Всего одну минуту добавляет арбитр к основному времени первого тайма! 43′ Очередной угловой зарабатывает сборная Португалии! На этот раз "селесао" разыграли угловой, Мартинш внешней стороной стопы вырезал подачу на ближнюю штангу, и прерывающий ее Перальта чуть не срезал мяч в собственные ворота! 40′ Не могут португальцы бегать в одном темпе весь матч, а мексиканцы паузой соперника пользуются не для того, чтобы перехватить инициативу, а также для передышки. 38′ Снова с численным превосходством атакуют португальцы! Семеду справа катит в центр мяч Нани, вокруг того ни души, и он бьет из-за пределов штрафной прямо по центру ворот — и Очоа отбивает мяч! 36′ Куадрадо обокрал Моутинью недалеко от штрафной португальцев, прострелил с левого края штрафной, и Нету едва успевает остановить мяч! 35′ Пицци с Мартиншом отлично отработали ведения мяча и пас на скорости в параллельном движении и сейчас применили прием на практике. В итоге Мартинш прорвался в штрафную, отклеился от опеки и пробил с полуразворота — намного выше ворот. 33′ Близко подобрались португальцы к тому, чтобы открыть счет! Эррера замыкал на дальней штанге после неудачной попытки Нани пробить головой из центра штрафной. Но и здесь защитник сборной Мексики успевает заблокировать удар! 32′ Мартинш, не иначе, как брат-близнец Санчеша, попробовал на скорости уйти от защитника мексиканской сборной, но переоценил свой рывок. 31′ Эрнандес после проникающего паса ему в штрафную, на встречном движении убрал защитника и пробил с левой — Патрисиу тащит дальней рукой из-под перекладины! 29′ По-минифутбольному раскатывают соперников португальцы, но и мексиканцы что-то понимают в этом виде спорта, потому что перекрывают все направления для передач и ударов. 27′ Патрисиу почти на ленточке останавливает мяч, упавший после подачи со штрафного за толпой игроков прямо перед вратарем! 26′ "Желтую карточку получает Самедов!" - так могли бы мы говорить сегодня, если бы наша сборная была чуть удачливее. Но сегодня почти однофамилец Александра из Португалии, защитник Семеду, сбивает соперника сзади и получает желтую карточку. 26′ Желтая карточка. Семеду Н. (Португалия) 25′ Мексиканцы не форсируют события и стараются также сбить темп португальцев. 23′ Передача вразрез едва не вскрыла оборону мексиканцев прямо по центру, но Морено в шпагате успел остановить мяч. 21′ Стадион "Спартак", на время Кубка Конфедераций вернувший себе то имя, которое предназначалось ему еще на стадии набивания первых свай, сегодня почти полон. Любят у нас в стране футбол, просто играть надо с душой. 19′ Мы пережили этот эмоциональный момент вместе с командами. Теперь переведем дух и будем снова подпитывать энергией футболистов. 17′ И тут же португальцы все-таки могли забить, но Нани не смог головой переправить мяч в ворота с семи метров, а ведь никто не мешал! 16′ Нереализованный пенальти. Андре Силва (Португалия) 16′ Очоа! В струнке достает мяч под правой штангой! И нельзя сказать, что Андре Силва пробил удобно для вратаря или слабо! 15′ Видеоповтором воспользовались португальцы, судья из Саудовской Аравии быстро рассмотрел эпизод и увидел фол в действиях Маркеса! Желтая карточка и пенальти! 15′ Желтая карточка. Маркес Р. (Мексика) 14′ Прекрасная диагональ на Андре Силву проходит, нападающий медлит и дожидается того, что соперник через ноги выбивает мяч! 13′ Нельзя назвать железобетонной оборону мексиканцев при стандартах, но пока они не дают португальцам свободно пробить из пределов штрафной. 12′ Данилу резко перевел мяч направо Мартиншу, а тот слишком далеко отпустил от себя мяч при приеме, но и соперник сыграл в подкате не лучшим образом. Будет угловой. 10′ Паузу берут команды. Не удалось в первые минуты провести удачную атаку-наскок, игра переходит в позиционное русло. 8′ Считанные секунды мексиканцы имели численное преимущество в атаке, но разогнать атаку 4 в 3 не удалось, чемпионы Европы быстро возвращаются в оборону. 7′ Мексиканцы провели первую атаку большими силами и со второй попытки доставили мяч в штрафную. Правда, затем он достался Элизеу, который скинул мяч Патрисиу. 5′ Нани откликнулся на прострел Мартинша в штрафную, но не попадает в ближний угол! 4′ Первый угловой португальцев! Прошла подача на дальнюю штангу, но оттуда удар последовал не в ворота, а вдоль них. 3′ На правом фланге комбинировали Семеду и Мартинш. Довести дело до навеса не удалось. 2′ Перальта на смог поставить корпус должным образом и на лицевой линии у ворот португальцев был обыгран Элизеу. 1′ ПОЕХАЛИ! С центра поля начинают португальцы! Пепе сразу же закинул мяч вперед, но мексиканцы с подбором разобрались. Стартовый состав сборной Португалии: Руй Патрисиу — Семеду, Пепе, Нету, Элизеу — Моутинью, Данилу — Мартинш, Пиззи — Андре Силва, Нани. Представляем вашему вниманию стартовые составы играющих команд! Сборная Мексики: Очоа — Лаюн, Араухо, Морено, Л. Рейес — Маркес — Эррера, Гуардадо — Вела, Перальта, Хавьер Эрнандес. Но сегодня обеим командам уже повезло, потому что играют не на стадионе "Санкт-Петербург", для сохранения приличного состояния поля которого пришлось даже закрывать крышу, а на идеальном поле стадиона "Спартак", которое отлично перенесло даже самый сильный за последние сто лет ливень. Футболисты, конечно, помучились бы на любом поле, но в финале, но приходится искать позитив в другом. Нельзя сказать, что мексиканцам с соперником по полуфиналу повезло меньше. Просто немцы чуть лучше чилийцев реализовывали свои моменты, но и португальцы, и мексиканцы давали соперникам создавать моменты в таком количестве, что надежды на успех этих команд не было. В групповом турнире сборные Мексики и Португалии набрали по семь очков, обыграв сборные Новой Зеландии и России, а очную встречу сыграв вничью со счетом 2:2. Дважды португальцы выходили вперед по ходу встречи, а мексиканцы дважды сравнивали счет в концовках таймов. Эх, как хотелось многим ответственным лицам в нашей стране позитивно подытожить выступление сборной России на Кубке Конфедераций. Мол, проиграли будущему победителю турнира. Но Португалия и Мексика свои первые матчи плей-офф, они же полуфинальные, проиграли, подтвердив справедливость места нашей дружины. И сегодня мексиканцы с португальцами поспорят за бронзу этого турнира, это будет прощальный подарок мастеров футбола российскому зрителю. Виталий Саблин проведет текстовую трансляцию этой встречи. Начинаем в 15.00 по Москве!
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Нереализованные пенальти
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|Главные тренеры
|Фернанду Сантуш
|Хуан Карлос Осорио
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|4
|23
|Удары (всего)
|13
|6
|Удары в створ
|6
|12
|Угловые
|3
|20
|Фолы
|28
|1
|Офсайды
|5
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти