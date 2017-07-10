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90+4′ МАТЧ ОКОНЧЕН! Сборная Германии одержала уверенную победу и вышла в финал Кубка конфедераций, где сыграет со сборной Чили. Ну а мексиканцы поспорят за "бронзу" с португальцами. Вместе с вами за этим зрелищным поединком наблюдал Сергей Савченко. До новых встреч! 90+3′ Хименес после подачи с углового бьет в дальний угол, куда успел нырнуть поймавший кураж тер Штеген. Очередной сэйв! 90+2′ Но мексиканцы не успокаиваются! Чичарито бьет с левой с линии штрафной в дальний угол, и тер Штеген переводит игру на угловой. 90+1′ Гол! (4:1). Мяч забил Юнес А. (Германия) 90+1′ И все-таки последнее слово за немцами. Бросились мексиканцы на штурм и позабыли про оборону. Юнес после передачи Джана оказался с глазу на глаз с Очоа и точно пробил в дальний угол. 89′ Есть гол престижа! И это заявочка на лучший гол турнира! Фабиан всю силу и злость вложил в безумный удар с 40 метров. Попал так попал. Ну а тер Штеген "зевнул". 89′ Гол! (3:1). Мяч забил Фабиан М. (Мексика) 88′ Однако это был не последний шанс Маркеса. Спустя пару минут он снова прибежал в штрафную на розыгрыш углового и замкнул навес Лаюна, но сильно выше ворот получилось. 86′ А ведь какая могла быть красивая история, если бы 38-летний ветеран и живая легенда сборной Мексики отметился бы голом, но немцы сегодня безжалостны. 85′ Тер Штеген творит чудеса! После подачи с углового Маркес бил головой с линии вратарской прямо под перекладину, но кипер немцев вытащил этот мяч. 83′ Мексиканцы хотят гол престижа забить. После навеса Лаюна Фабиан бесстрашно пошел на мяч и на полном ходу врезался в Рюдигера. Обоим футболистам теперь нужна помощь врачей. 81′ Замена Германия: уходит Дракслер Ю., выходит Юнес А. 80′ Свеженький Брандт полон желания забить четвертый. Выскочил бы он сейчас 1 на 1, если бы сумел мяч обработать после паса Хенрикса. 78′ Замена Германия: уходит Штиндль Л., выходит Брандт Ю. 76′ Не везет мексиканцам! После подачи с левого фланга Хименес здорово пробил головой. Мяч перелетел через вышедшего тер Штегена и угодил в перекладину. 74′ Дракслер ворвался в штрафную с левого фланга, сместился в центр, а вот удар не получился. Мяч прикатился Очоа в распростертые объятия. 72′ Эмре Джан без всякого уважения отнесся к заслуженному ветерану Рафе Маркесу, сделав тому накладку. Заслуженная карточка. 72′ Желтая карточка. Эмре Джан (Германия) 71′ Обидчик сборной России и Игоря Акинфеева Лосано ударил из-за штрафной при первой удобной возможности — очень неточно получилось. 70′ После подачи с углового мяч застрял в толпе где-то на углу вратарской. Араухо исхитрился пробить, но удар пришелся в Гинтера. 69′ Опасно! Лаюн на скорости ворвался в штрафную и плотно пробил в ближний угол — тер Штеген геройствует. 67′ Замена Германия: уходит Горецка Л., выходит Эмре Джан 66′ Замена Мексика: уходит дос Сантос Х., выходит Маркес Р. 66′ Фабиан следует заветам Кержакова. За 5 минут после выхода на замену он уже 2 удара нанес. Сейчас он метил с 20 с лишним метров, но не попал в створ. 65′ И тут же мексиканцы получают ответочку. После прострела Хенрикса Араухо в отчаянном подкате прыгнул за мячом и на долю секунды опередил Вернера. 64′ "Ацтеки" продолжают транжирить моменты! После череды передач в касание Фабиан оказался в чужой штрафной на ударной позиции, и с острого угла он сотряс сетку с внешней стороны. 62′ Замена Мексика: уходит дос Сантос Дж., выходит Фабиан М. 61′ А играть-то еще полчаса. Мексиканцам надо что-то срочно предпринять, чтобы не вляпаться в историю. И Хуан Карлос Осорио действует. Замена сейчас произойдет. 60′ Происходящее на поле чем-то напоминает матч группового этапа немцев против Камеруна. Тогда бундесманшафт тоже куражилась и зажигала, добыв комфортный для себе счет. 59′ Гол! (3:0). Мяч забил Вернер Т. (Германия) 59′ А немцы тем временем третий забили! Даже не забили, а закатили. Хектор ворвался в чужую штрафную и прострелил вдоль ворот, и Вернеру осталось только подставить ногу и попасть в пустой угол. 58′ Вот уже больше 10 минут прошло со старта второй половины, а мы так и не поняли, как же мексиканцы собираются спасать этот матч. 56′ Пребывающий в тени весь матч Дракслер пробил со штрафного в тот самый угол, который занял Очоа. Вратарь без проблем мяч поймал. 55′ Немцы убежали 2 в 2, и Хименесу в этой ситуации оставалось только сбивать Горецку в отчаянном подкате. Первая желтая карточка у нас. 55′ Желтая карточка. Хименес Р. (Мексика) 53′ Вернер едва третий не забил! После паса Хенрикса убежал он 1 на 1 и покатил мяч в дальний угол мимо вышедшего Очоа. Ох, очень близко было. 51′ С натяжкой этот эпизод можно назвать голевым, как и парочку моментов из первой половины. В завершающей стадии "ацтекам" не хватает решительности сегодня. 50′ А сейчас атака с ходу получилась! Чичарито протащил мяч через опорную зону и покатил направо Хименесу, который пробил прямо в руки тер Штегену. 49′ Но вот "ацтеки" поднажали, и Лаюн заработал шестой корнер. Дос Сантос подал, а Чичарито на ближней штанге толком не смог под мяч подстроиться. 48′ Если вы ожидали, что мексиканцы выскочат из раздевалки как гориллы из клетки и понесутся крушить соперника, то вы ошибаетесь. Скорее наоборот получилось. Вернер побежал прессинговать Очоа и едва не заставил того ошибиться. 46′ Замена Мексика: уходит Акино Х., выходит Лосано И. 46′ ВТОРОЙ ТАЙМ! 45+1′ ПЕРЕРЫВ. Забив 2 быстрых гола в первые 10 минут, сборная Германии стала играть по счету, и пока эта тактика работает. У мексиканцев было не так много моментов, чтобы счет размочить. 44′ Последние минуты тайма проходят в позиционных атаках мексиканцев. "Ацтеки" словно бьются головой о стену, выстроенную бундесманшафт. 42′ Впрочем, количество никак не переходит в качество. Немцам даже великан Зюле не нужен, чтобы весь воздух в своей штрафной снимать. 41′ "Ацтеки" день авиации устроили сопернику. Три угловых подряд — подача за подачей. Теперь еще и в корнерах у Мексики перевес. 39′ Перспективный штрафной мексиканцы заработали в 25 метрах от ворот. Эррера пробил сильно, но прямо по центру. Тер Штеген в эффектном прыжке для "Пионерской правды" мяч отбил, хотя тот летел выше ворот. 37′ Меж тем "ацтеки" уже переигрывают немцев по всем статистическим показателям. По ударам, владению. Впрочем, нас прежде всего интересует счет на табло. 36′ Шикарный момент у "ацтеков"! Джовани выверенной передачей вывел Чичарито 1 на 1. Форвард технично перебросил вышедшего тер Штегена и ворота заодно. А гол был близок. 35′ Разозлились, встрепенулись немцы. Хенрикс после передачи на ход ворвался в штрафную и умудрился пробить с висящим на плечах защитником — неточно. 34′ Атака на этом не закончилась. После подбора и заброса в штрафную другой дос Сантос пробил головой, но тер Штеген уверенно поймал мяч. 33′ Наконец-то мексиканцы создают остроту! Чичарито передачей в касание запустил в штрафную Джовани дос Сантоса. Тот пробил в дальний угол, но тер Штеген спасает. 31′ Джовани дос Сантос обокрал зазевавшегося Дракслера и пробил с левой метров с 25 — рядом со штангой. 29′ В предыдущих матчах заводилой у мексиканцев часто выступал юркий и техничный Хави Акино. Вот и сейчас он попытался обыграть сразу троих немцев, но этот авантюрный номер не прошел. 28′ Что же Германия? Немцы экономят силы и прагматично играют по счету. Ну а зачем рвать жилы, если соперник выглядит беззубо в атаке. 26′ А сейчас братская связка едва не сыграла. Джовани забросил мяч в штрафную в расчете на рывок Хонатана, но тер Штеген его опередил. 25′ Такое ощущение, что вся команда Мексики не с той ноги встала. И Очоа не спасает, и защитники ошибаются, и все дальние удары блокируются. Просто 33 несчастья. 24′ Две подряд атаки мексиканцев завершились подачами Лаюна. Первый блин вышел комом, а спустя пару минут Чичарито едва Хенрикса не опередил. 22′ Чего не скажешь про атаки "ацтеков". После двух пропущенных мячей именно Мексика больше владеет мячом. Катают они его по периметру штрафной, а вот проникнуть внутрь не выходит. 20′ Первый тайм еще не достиг экватора, а тренер мексиканцев наверняка уже мечтает о свистке на перерыв. Каждая атака немцев таит в себе угрозу. 19′ Ох, как бы не так. Очередной пас из глубины, и очередной выход 1 на 1. Вернер метил в домик Очоа, но вратарь мексиканцев сумел ногой мяч отразить. 17′ Морено здорово сыграл в предыдущем эпизоде, выручил он Мексику и после подачи с углового. Может, глядя на капитана, соберутся и партнеры по обороне? 16′ Немцы тем временем вскрыли оборону мексиканцев очередным кинжальным пасом. Штиндль приготовился стрелять на поражение, но защитник успел выбить мяч на угловой. 15′ Ну а сочинские болельщики в такой ситуации поддерживают "ацтеков". Гонят они мексиканцев вперед и пускают волну. 14′ Кто бы мог подумать, что отсутствие Рейеса и Сальседо приведет к таким последствиям уже в первые 10 минут матча. Хуан Карлос Осорио наверняка и в худшем сне такого не мог представить. Был ли у наставника план "Б"? 12′ Зато удар состоялся спустя минуту. Аланис зарядил с левой метров с 25, но тер Штеген — сама уверенность. 11′ После подачи с углового Араухо на ближней первым успевал к мячу, но удара не состоялось. Защитник успел помешать. 10′ "Ацтеки" сразу пошли искать счастья впереди. Акино навесил слева на дальнюю штангу, а там Гинтер от греха выбил мяч на угловой. 9′ Да, это серьезнейшая заявка на финал и удар по мексиканцам. Лучшая контрмера в такой ситуации — быстрый ответный гол. 8′ Вот это да! Дуплетом стреляет Германия! Дуплетом стреляет Горецка! Вернер пасом из глубины вскрыл оборону мексиканцев. Горецка выскочил 1 на 1 с Очоа и технично пробил в дальний угол. 8′ Гол! (2:0). Мяч забил Горецка Л. (Германия) 6′ Гол! (1:0). Мяч забил Горецка Л. (Германия) 6′ ГООООООООООЛ! Перехват в центре поля обернулся фланговой атакой и голом. Хенрикс прострелил справа, а Горецка ударом в касание с линии штрафной застал Очоа врасплох. Коснулся вратарь мяч кончиками пальцев, а толку? 5′ Тем временем "ацтеки" веерную атаку развернули. Мяч транзитом через Акино и Эрнандеса оказался у Хименеса, удар которого заблокировали. 5′ Йоахим Лев удивил стартовым составом. В частности, место в основе нашлось 20-летнему Хенриксу, который провел на турнире всего 16 минут. Но даже за это время в матче с Камеруном он успел навести шороху. Кроме того, линия обороны снова обновилась. 3′ Мексиканцы пытаются погасить запал немцев. Долго они катают мяч на своей половине, болельщики даже посвистывать стали. 2′ Немцы с первых секунд принялись высоко прессинговать соперника и едва не вынудили Морено ошибиться. Между прочим, высокий прессинг — фишка "ацтеков" на этом турнире. 1′ ПЕРВЫЙ ТАЙМ! Переполненный "Фишт" приветствует команды бодрым гулом. Немцы развели мяч с центра — начинаем! Состав сборной Мексики: Очоа — Лаюн, Араухо, Морено, Аланис — Эктор Эррера — Хонатан дос Сантос, Джовани дос Сантос — Хименес, Эрнандес, Акино. Состав сборной Германии: тер Штеген — Киммих, Гинтер, Рюдигер — Горецка, Руди — Хенрикс, Хектор — Штиндль, Дракслер — Вернер. Мексиканцы на групповом этапе запомнились нам яркой атакующей командой. К сожалению, перед полуфиналом дружина Хуана Карлоса Осорио несет потери. Из-за травм игру скорее всего пропустят лидеры обороны Диего Рейес и Сальседо, а из-за дисквалификации не сыграет капитан команды Гуардадо. Немцы подошли к 1/2 свежими и бодрыми. Йоахим Лев использовал ротацию, благодаря чему на турнире сыграли почти все заявленные футболисты. Кроме того, активному восстановлению способствует приятный морской климат Сочи, где базируется сборная Германии. Пожалуй, именно немцы — фаворит. Привет, друзья! На Кубке конфедераций состоится второй полуфинал, и мы с вами готовы расцеловать город Сочи за ту афишу и атмосферу, которые он нам сегодня подарит. На наших с вами глазах сборные Германии и Мексики поспорят за путевку в финал. Вместе с вами за игрой буду наблюдать я, Сергей Савченко.
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|Главные тренеры
|Йоахим Лев
|Хуан Карлос Осорио
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|8
|12
|Удары (всего)
|25
|7
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|11
|16
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|2
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти