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121+8′ Стала понятна задумка чилийцев, которые больше соперника были настроены на серию пенальти, не форсируя события по ходу всего матча. Их ставка была на Браво, который провел просто изумительную серию, не пропустив ни разу. Португальцы, наверное, были чуть острее по ходу самой игры. Но все же у Чили были самые опасные моменты во встрече. К тому же спорное решение арбитра сыграло против чилийцев. Дальше будет интереснее. Удачи! 121+7′ МАТЧ ОКОНЧЕН. Чили - в финале. Португалию увидим в матче за третье место. 121+6′ Браво прекрасен! Нани пробил в другой угол, но Клаудио туда бросился и вывел чилийцев в финал! 121+6′ Серия пенальти. Незабитый пенальти: Нани (Португалия). Счет серии 0:3 121+5′ Все повторяется в этой серии. Туда же прыгнул Патрисиу. А Санчес уверенно пробил почти по центру. 121+5′ Серия пенальти. Гол! Мяч забил Санчес А. (Чили). Счет серии 0:3 121+4′ Опять Браво! В тот же угол пробил Моутинью. И так же точно отразил удар вратарь. 121+4′ Серия пенальти. Незабитый пенальти: Жоау Моутинью (Португалия). Счет серии 0:2 121+3′ Серия пенальти. Гол! Мяч забил Арангис Ч. (Чили). Счет серии 0:2 121+3′ Арангис низом пробил в тот же угол, что и Видаль. Патрисиу опять не угадал. 121+2′ Серия пенальти. Незабитый пенальти: Куарежма Р. (Португалия). Счет серии 0:1 121+2′ Куарежма не смог обмануть Браво, и тот метнулся в правый от себя угол, отбив мяч. 121+1′ Видаль уверенно развел вратаря и мяч по разным углам. 121+1′ Серия пенальти. Гол! Мяч забил Видаль А. (Чили). Счет серии 0:1 121′ СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ. Первыми пробьют с "точки" чилийцы. 120+1′ ПЕРЕРЫВ. Ждем серию пенальти. 120′ Уставший измотанный Исла уступает место на поле Фуэнсалиде. 120′ Замена Чили: уходит Исла М., выходит Фуэнсалида Х. 119′ Санчес набросился на мяч справа у чужой штрафной и мощно пробил в защитника. 119′ Фантастика! Сильва слева втащил мяч в штрафную. Мяч отскочил к Видалю, чей могучий дальний удар на себя приняла штанга, а добивание в упор - перекладина. 118′ Четыре замены помогают португальцам смотреться свежее соперника. Но дальше контроля мяча не идет дело. 116′ А вот и четвертая замена у Португалии. Исторический момент. Пока Видалю оказывали помощь, его обидчик Гомиш ушел с поля. 116′ Замена Португалия: уходит Андре Гомиш, выходит Мартинш Ж. 115′ Гомиш матч проводит явно не лучший. Андре наступил на голеностоп Видалю. Тянуло на желтую карточку. 115′ Желтая карточка. Седрик Суариш (Португалия) 115′ Суариш откровенно свалил Санчеса, который ускорялся в контратаку. 113′ Видеоповторы - не панацея от грубых судейских ошибок. Сильва ворвался в штрафную Патрисиу, и ему откровенно на ногу наступил Фонти. Это пенальти. Но судья даже не взял видеоповтор. Это скандал. 112′ А вот и у Чили вторая замена. Сильва вышел вместо Эрнандеса. 112′ Замена Чили: уходит Эрнандес П., выходит Сильва Ф. 111′ Алвеш в верховой борьбе жестко сыграть против Эрнандеса, ударив того локтем. 111′ Желтая карточка. Бруну Алвеш (Португалия) 110′ Можно было предположить, что Пицци хранит замены на дополнительное время. Но и сейчас он не спешит освежать состав. 109′ Элизеу совершил редкое подключение в атаку, получил по ногам, но штрафного судья не дал, потому что мяч отскочил к Роналду. 108′ Довольно динамично начался заключительный отрезок матча. Но эта динамика хаотична. От усталости, видимо. 106′ ВТОРОЙ ТАЙМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. Ценные инструкции получили игроки напоследок от тренеров. 105′ ПЕРЕРЫВ. Все ближе и ближе серия пенальти. 104′ Долго готовилась атака сборной Португалии. Мяч отскочил к Гомишу, который на этот раз даже бить не стал, откатил Роналду, но Арангис его накрыл. 102′ Третья замена у португальцев. Кстати, можем и четвертую увидеть. Она в дополнительное время разрешена на турнире. 102′ Замена Португалия: уходит Адриэн Силва, выходит Жоау Моутинью 101′ Дальний удар очередной в сторону ворот Браво. Но вратарь спокойно забрал мяч после рикошета от спины защитника. 100′ Довольно однотипны атаки чилийцев. Арангис сменил Ислу на фланге и подал в центр штрафной. Видаль в падении головой пробил в руки вратарю. 99′ Угловые сегодня не слишком опасны. Очередной навес Браво "снял" во вратарской. 98′ Широким фронтом провели атаку португальцы. Сборная Чили отбилась не без труда. 96′ Желтая карточка. Жозе Фонти (Португалия) 96′ Санчес удирал в контратаку, но Фонти поставил ему локтем заслон, за что и наказан. 95′ Чуть-чуть не случился гол! Исла нашел пространство справа и выдал шикарную подачу в центр штрафной, где Санчес пробил головой впритирку со штангой. 93′ Португальцы высоко прессингуют, без мяча. Заставляют южноамериканцев держаться у штрафной. 92′ Роналду прорвался к штрафной, мяч отскочил на Гомиша, который занялся любимым делом - пробил выше ворот. 91′ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ. Чилийцы опять возят мяч. Еще полчаса так? 90+3′ ПЕРЕРЫВ. Остановились команды, ожидая дополнительного времени. 90+2′ У Седрика сил больше всех. Снова сбегал вперед, подключал Гомиша, но того опередил защитник. 90+1′ Португальцы вроде как обозначают прессинг, но тоже предпочитают не раскрываться. 89′ Чилийцы уже откровенно тянут время, никуда не торопясь. Ждут, что в третьем и четвертом тайме откроется второе дыхание? Или так уверены в Браво? 88′ Суариш хорошо поборолся на фланге, выцарапал мяч, но слишком торопливо подал за ворота. 87′ Родригес сразу включился в борьбу, но Алвеш оттеснил его от мяча, который был послан Санчесом. 86′ Только сейчас первую замену проводят чилийцы. Расстроенный Варгас уступает место Родригесу. 86′ Замена Чили: уходит Варгас Э., выходит Родригес М. 85′ Седрик опять исполнил хороший заброс справа, Роналду растолкал Ислу и Меделя, но пробил головой неточно немного. 84′ Андре Гомиш протолкнулся в штрафную чилийцев и пробил, но перед этим подыграл себе рукой, что судья и заметил. 83′ Еще одна замена у португальцев. Куарежма сменил Бернарду Силву, который не так давно был травмирован. 83′ Замена Португалия: уходит Бернарду Силва, выходит Куарежма Р. 82′ Даже у Криштиану Роналду стало многовато ошибок. Простой пас на несколько метров отдал неточно. 81′ Теперь португальцы возят мяч. Были у чужой штрафной, но откатились на свою половину поля. Боятся все рисковать. 80′ Сборная Чили нескромно гоняет мяч в центре поля, оттягиваясь назад под прессингом противника. 79′ И опять все успокоились. Причем чилийцы больше, кажется, рассчитывают на дополнительное время. Больше аккуратничают. 77′ Криштиану Роналду исполнил несвойственно себе очень неудачно подачу с правого угла штрафной. 76′ Первую замену проводят португальцы. Активный Андре Силва уступил место Нани. Силвой меньше. 76′ Замена Португалия: уходит Андре Силва, выходит Нани 75′ Андре Силва нагл и напорист. Полез на толпу в штрафную и заработал угловой. 74′ Мяч от Андре Силвы отскочил у чужой штрафной к Роналду, но тот не смог отскок обработать. 73′ Болельщики подгоняют команды, а те ощущают возрастающую ответственность за ошибку с приближением конца основного времени. 72′ Красивая быстрая атака удалась португальцам. Завершал ее Криштиану Роналду, мяч после его удара срикошетил и чуть не завалился в ворота. 71′ По правому флангу атакуют чилийцы. Подача почти дошла до Видаля, но пробить головой ему не дали. 70′ Чилийцы тоже умеют контратаковать, оказывается. Варгас завершил выпад дальним неточным ударом. 69′ Перемудрили португальцы, разыграв угловой. Довели дело до подачи Седрика, которая была неудачной. 68′ Кстати, во втором тайме Криштиану Роналду менее заметен, чем до перерыва. Чилийцы стали с ним внимательнее работать? 67′ Быстро разыграли штрафной португальцы, но хитрость не удалась. Адриэн Силва больно на ногу Диасу наступил. 66′ Со скоростными атаками соперника чилийцы не очень справляются. Андре Силва получил по ногам, ускоряясь справа. 65′ Долго Криштиану Роналду готовился, глубоко дышал, заставляя фанатов шуметь. А пробил над перекладиной. 64′ Новая быстрая атака португальцев приносит им штрафной. Удобный для Криштиану Роналду. 63′ Чуть возрос темп. На волне этой Видаль здорово приложился издали, но мяч пролетел над самой перекладиной. 62′ Контратака португальцев тоже дошла до штрафной, но и тут в последний момент защитник вмешался, прервав передачу. 61′ А это уже интереснее. Сборная Чили пошла в атаку, Санчес получил мяч от Видаля перед штрафной, но удар блокировал защитник. 60′ Долго чилийцы владеют мячом, снова сбивая ритм игры. 58′ Контратака Португалии прошла очень острая. Криштиану Роналду получил мяч в штрафной слева, пробил мощно, но в руки Браво. 57′ Шикарно! После розыгрыша углового мяч отскочил в штрафной на Варгаса, который в падении через себя пробил под штангу, но Патрисиу среагировал. 56′ Выдумки команд сейчас хватает только на фланговые набеги и подачи. С ними защитники борются спокойно. 55′ Андре Силва пострадал в столкновении с Ислой. Затылком ударился и получает помощь. 54′ Это было опасно! Босежуру позволили вырезать отличную подачу слева. Видаль выскакивал из-за спины защитника и пробивал головой выше цели. 53′ Разыграли штрафной португальцы, Гомиш даже бить не стал - подал, но Алвеш не смог обработать мяч. 52′ Теперь Андре Силва получил по ногам от Меделя. Грубее игроки сборной Чили действуют. 51′ Эрнандес потерял мяч в центре поля и пошел в жесткий стык с Карвалью, получив желтую карточку. 51′ Желтая карточка. Эрнандес П. (Чили) 50′ Долго снова возятся с мячом чилийцы. И без продвижения вперед почти. Такими темпами не избежать дополнительного времени. 48′ Гомиш получил мяч в чужой опорной зоне и пробил издали. Очень неточно и слабо. Часто бьет Андре, и все неудачно. 47′ Диагональным забросом хотел вывести в штрафную Видаля Исла, но Артуро попал в офсайд. 46′ Первыми атакуют португальцы. Развернули наступление справа, но подачу Седрика прервал Босежур. 46′ ВТОРОЙ ТАЙМ. Будем надеяться, что ближайшие 45 минут станут более результативными. 45′ ПЕРЕРЫВ. Аккуратно доиграли тайм обе команды, отложив выяснение отношений на вторую половину. 44′ Подачу с углового замыкал Андре Силва, но пробил слишком высоко. 43′ Желтая карточка. Андре Силва (Португалия) 43′ В сердцах Андре Силва что-то сказал судье, за что получил желтую карточку. 42′ Суматоха возникла в штрафной чилийцев. Андре Силва упал у вратарской, подыграв себе невольно рукой. Обе команды пожаловались судье, а форвард откинул мяч партнеру, но Гомиш заработал лишь угловой. 41′ Чилийцы раздобыли перспективный штрафной, однако подача Арангиса была легко выбита из штрафной. 39′ Португалия мощно перешла на чужую половину поля. Однако без скорости угроз меньше. Даже подачи в штрафную не получилось. 37′ Много борьбы в центре поля, взаимных потерь, аутов. К штрафным соперники почти не приближаются. 36′ Успокоилась игра, зависла в центре поля. Динамичной борьбой соперники выжали друг из друга немало сил. Теперь взяли передышку. 34′ Красиво широким фронтом провели атаку португальцы. Но навес Седрика прервал Арангис, опередивший Гомиша. 33′ Долго чилийцы готовили атаку, пробирались вперед, Санчес даже в штрафную проник, но его защитники накрыли. 32′ И у Санчеса бывают ошибки. Неудачно он подал с левого фланга, мяч стал подарком для Патрисиу. 31′ Желтая карточка. Виллиам Карвалью (Португалия) 31′ Карвалью неаккуратно сыграл против Видаля, ударив того в центре поля. Заслуженная желтая карточка. 30′ Санчес с Босежуром быстро обыгрались слева. Подачу в падении через себя неловко пробовал замкнуть Видаль, но мяч отскочил к Арангису, который с лету пробил неточно. 28′ Наконец-то подключение Ислы оказалось опасным. Видаль выкатил ему мяч, и Маурисио подал сходу на Арангиса, чей удар головой вышел немного неточным. 27′ Справа попробовали португальцы провести атаку, даже Суариш подключился, но у них с Бернарду Силвой пока на фланге не клеится игра. 26′ Очень быстро отступают в оборону португальцы, попутно прессингуя. Только потеряли мяч - уже все перекрыли на своей территории. 25′ Кажется, что чилийцы чаще работают с мячом, но они делают много поперечных передач в центре поля, а вот португальцы сразу устремляются вперед. 23′ Желтая карточка. Хара Г. (Чили) 23′ Первую желтую карточку получил Хара, который слишком жестко сыграл против Андре Силвы, наступив ему сзади на ногу. 22′ Стремительно Криштиану Роналду протащил мяч в контратаку. Завязалась борьба прямо в штрафной Браво. Долго в опасной близости мяч скакал, но удар Гомиша оказался слабым. 21′ Чилийцы аккуратно продвигаются в атаку. Но подвижно защищаются португальцы, не дают разыгрывать комбинации. 20′ Эрнандеса поставили на ноги, команды будто небольшую передышку взяли. 19′ Эрнандес изображает на лице страдание и просит медицинской помощи. 18′ Эрнандеса уронили на газон. Санчес уверен, что было жесткое нарушение правил со стороны Карвалью. Судья делает большие глаза и ругается с Алексисом. 17′ Разыграли чилийцы угловой, и мяч выскочил к Босежуру. Но дальний удар оказался крайне неточным. 16′ У чилийцев дефицит мысли в атаке. Переходить вперед удается изредка лишь забегами Ислы, но с его фланга угрожать не удается. 15′ Редкий выпад Чили: проникающий пас до Варгаса в штрафной не дошел. Элизеу его опередил. 14′ Стоило мячу оказаться на правом фланге атаки Португалии - потеря. Там все не очень складывается. 13′ Долго кружат португальцы вокруг штрафной Браво. Все через Криштиану Роналду. Но партнеры не всегда успевают за звездным партнером. 12′ Криштиану Роналду на своем фланге рвет и мечет. Много у него пространства, оттуда он и забрасывает мяч в штрафную. Исла не справляется с ним. 11′ Очень часто атаки португальцев проходят по левому флангу. Но сейчас Элизеу не смог справиться с оппонентами. 10′ Видаль и Алвеш повздорили, столкнулись телами, помахали руками, поругались. Судье пришлось прикрикнуть на обоих. 9′ Опять португальцы проскочили в атаку. После розыгрыша углового мяч был отброшен Гомишу, который из-за штрафной пробил выше цели. 7′ А теперь Криштиану Роналду исполнил изумительно! Форвард "Реала" принял мяч слева и выложил его на ход Андре Силве, который не пробил вышедшего навстречу Браво. 6′ А вот это - первая атака сборной Чили! Санчес великолепно проникающей передачей вывел Варгаса один на один с Патрисиу, но пробить Руя форвард не смог. Да и в офсайде он, вероятно, был. 5′ Чилийцы пока ничего, кроме возни с мячом на своей половине, предложить не могут. 4′ Первая подача перелетела всех в штрафной, а второй навес замыкал очень неточно и неопасно Роналду. 3′ Прорываются португальцы по левому флангу, и Исле приходится нарушать правила. Почти угловой. 2′ Чилийцы пробуют закрепиться с мячом, но Португалия высоко прессингует и не дает перейти среднюю линию. 1′ МАТЧ НАЧАЛСЯ. Арбитр Алиреза Фагани из Ирана дает сигнал к старту поединка. Чили: Браво, Исла, Хара, Медель, Босежур, М. Диас, Видаль, Эрнандес, Арангис, Алексис Санчес, Варгас. Португалия: Патрисиу, Седрик Суариш, Бруну Алвеш, Жозе Фонти, Элизеу, Андре Силва, Бернарду Силва, Виллиам Карвалью, Андре Гомиш, Адриен Силва, Криштиану Роналду. Португалия вышла из группы довольно уверенно. После ничьей с Мексикой (2:2) были сухие победы над Россией (1:0) и Новой Зеландией (4:0). Первое место в группе А вывело португальцев на сборную Чили, которой было не так легко. Сперва чилийцы не без труда справились с Камеруном (2:0), а потом сыграли вничью с Германией (1:1) и Австралией (1:1), испытав проблемы по ходу каждой из встреч. Встреча обещает стать увлекательной, хотя не все будут в оптимальном составе. Португальцы из-за дисквалификации лишились Пепе, а Бернарду Силва и Рафаэл Геррейру травмированы. У Чили, напротив, по ходу турнира лазарет пустел. Сначала вернулся в строй и захватил лидерство в команде Алексис Санчес, а потом и вратарь Клаудио Браво восстановился. Здравствуйте! Первый финалист Кубка конфедераций определится сегодня в поединке сборных Португалии и Чили.
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|Главные тренеры
|Фернанду Сантуш
|Хуан Антонио Пицци
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|6
|15
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|2
|7
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|2
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти