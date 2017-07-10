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90+5′ Игра получилась достаточно увлекательной. В первом тайме активнее были чилийцы, но пропустили первыми, когда соперник игру выровнял. Затем даже Австралия некоторое время смотрелась интереснее. Хотя после ответного гола южноамериканцев собраться не смогла. В итоге сборная Чили отправляется в полуфинал, где сыграет с Португалией. А во втором полуфинале встретятся Германия и Мексика. Будет интересно! 90+4′ МАТЧ ОКОНЧЕН. Рокки дает финальный свисток, отправляя сборную Австралии домой, а Чили - в полуфинал Кубка конфедераций. 90+3′ Не могут австралийцы организовать навал в конце матча. Ошибаются в передачах, потерялась концентрация. 90+1′ Крус пробил с 23 метров, но попал в защитника. Робби выглядит уставшим, во втором тайме через него большая часть атак проходила. 90′ Контратака два в два зрела у Чили, но Родригес не смог выкатить мяч свободному совершенно партнеру в центре штрафной. 89′ Болельщики скандируют "Чили! Чили!" Предвкушают выход в полуфинал Кубка конфедераций. 88′ "Сушат" игру чилийцы, не рискуют, возят спокойно мяч, выманивая противника на свою половину поля. 86′ Не верят уже в успех австралийцы, катают мяч на своей половине поля, впереди вариантов нет. 85′ Австралийцы путем рикошетов, отскоков добрались к чужим воротам и заработали угловой. 84′ Санчес на дриблинге вошел в штрафную справа, мягко подавал на дальнюю штангу, но там никого не оказалось. 83′ Чилийцы хорошо отрабатывают на последних минутах, высоко прессингуют, не позволяют австралийцам перейти к штурму. 82′ Еще один Диас появился на поле у чилийцев. Марсело Диас вышел вместо Варгаса. 82′ Замена Чили: уходит Варгас Э., выходит Диас М. 81′ Врачи прямо на поле оказывают помощь Макгоуану, останавливая кровь и перевязывая голову. Рассечение у защитника. 80′ Макгоуан неаккуратно сыграл в верховой борьбе с Варгасом, упал и просит помощи. 79′ Вот уже и Браво не торопится, активно жестикулирует, чтобы судья не придрался и не обвинил в затягивании времени. 78′ Пицци показывает своим подопечным, что можно бы и отойти назад. Они послушно это делают. Не нужно рисковать. 77′ Санчес сегодня хорош, но хочет быть еще ярче. Поэтому решился на дальний удар, который оказался слишком неточным. 76′ Браво включил режим защитника. Макларен выкатывал мяч на Круса в штрафную, того встретил Клаудио, который буквально выдавил Робби из штрафной и погнался за ним, пока не дождался помощи защитника. 75′ Эрнандес неласково "подрезал" Луонго, за что получил желтую карточку. 75′ Желтая карточка. Эрнандес П. (Чили) 75′ Родригес немного торопливо и сумбурно вскочил в штрафную Австралии с мячом и пробил сходу очень неточно. 74′ Чилийцы не хотят нервозности и играют на победу, продолжая атаковать, идти вперед большими силами. 73′ Игра раскрывается понемногу. Уже Видаль в контратаке наносит дальний удар, но точно в руки Райану. 73′ Изумительный пас вырезал к воротам соперника Троиси. Макларен бил наверняка, казалось, но промазал почти по пустым воротам. 72′ Райн занял место в обороне вместо Сэйнсбери. 72′ Замена Австралия: уходит Сэйнсбери Т., выходит Райт Б. 71′ Австралийцам еще и вынужденную замену приходится проводить. Сэйнсбери ушел за пределы поля в сопровождении врачей. Ему срочно готовят сменщика. 70′ Какой момент упустил Варгас! Санчес все сделал для него, улизнул слева от Миллигана, вошел в штрафную и подал мимо вратаря на Эдуардо, который бил головой мимо пустых ворот, но не попал в цель. 69′ Тут же чилийцы отошли назад, а Австралия старается высоким прессингом вернуть себе мяч. 67′ ГОЛ! И все же сравнивают чилийцы! Видаль сохранил мяч в атаке перед штрафной, отправил его левее на Мену. Отскок после его подачи скинул Варгас, переигравший в воздухе защитника, а Родригес пробил впритирку со штангой. 67′ Гол! (1:1). Мяч забил Родригес М. (Чили) 66′ Австралийцы все больше и больше давят. Не получается у чилийцев выходить в контратаки даже, использовать скорость и технику. 65′ Троиси разыгрался не на шутку. Поверил в свои силы и нанес дальний удар. Было красиво, но чуток неточно. 63′ Троиси исполнил прекрасный заброс из глубины в штрафную, где Крус опередил защитника, но не попал по мячу головой. 62′ Юрич свое отработал. Форвард двигался много, но мало получал мяч. Теперь вместо него обострять будет Макларен. 62′ Замена Австралия: уходит Юрич Т., выходит Макларен Дж. 61′ Санчес исполнял в контратаке проникающий пас на Варгаса, но Макгоуан здорово перехватил передачу в подкате. 60′ Австралийцы все свои атаки проводят однотипно, смещаясь на правый фланг. Там Крусу постоянно дают пространство. 58′ Сам Видаль и исправил ситуацию, когда перервал подачу со штрафного к вратарской Браво. 57′ Видаль стал первым из чилийцев, которому досталась желтая карточка. Он сбил Луонго. 57′ Желтая карточка. Видаль А. (Чили) 57′ Леки вышел на поле вместо ветерана австралийского футбола. 57′ Замена Австралия: уходит Кэйхилл Т., выходит Леки М. 56′ Кэйхилл не удивился тому, что его заменяют. Под аплодисменты отдал капитанскую повязку Миллигану. 55′ А вот забегам австралийцев не хватает изобретательности. Чувствуется, что в технике они уступают оппоненту. Но у чилийцев куда-то пропала слаженность в игре. 54′ Угловые и другие стандарты у ворот Чили довольно опасны - австралийцы неплохо играют в воздухе. 53′ Чилийцам не удается переломить игру. Австралия по-прежнему ни в чем не уступает южноамериканцам. Даже больше атакует. 52′ Схитрили австралийцы. Неожиданно разыграли штрафной, но Юрич не смог пробить с глазу на глаз Браво. К тому же был в офсайде, что судьи тоже не сразу сообразили. 51′ В контратаку сбегали чилийцы по правому флангу. С острого угла последовал удар Варгаса, поэтому Райан уверенно отбил мяч. 50′ Долго готовили атаку австралийцы, а закончилась она банальной подачей в сторону Юрича, которая досталась Браво. 49′ Австралийцы вкатились в чужую штрафную, но потеряли там мяч, а уходивший в контратаку Варгас наткнулся на подножку. 48′ Теперь Крус на фланге фолом остановил прорыв Эрнандеса. Пабло активно вошел в игру. 47′ Эрнандес сразу получает по ногам от Ирвайна. Ему дают понять, что легко не будет. 46′ А Родригес сменил на поле Фуэнсалиду, который выпадал периодически из игры. 46′ Замена Чили: уходит Фуэнсалида Х., выходит Родригес М. 46′ Вместо многострадального и часто битого по ногам Арангиса вышел Эрнандес из "Сельты". 46′ Замена Чили: уходит Арангис Ч., выходит Эрнандес П. 46′ ВТОРОЙ ТАЙМ. Вот дела! Чилийцы провели сразу две замены в перерыве. 45+3′ ПЕРЕРЫВ. У тренеров есть время, чтобы внести коррективы в интригующую игру. 45+2′ Австралия могла и второй гол забить. После розыгрыша стандарта Кэйхилл подачу скинул к вратарской на Сэйнсбери, а тот с лету пробил выше ворот, хотя ему никто не мешал. И офсайда нет. 45+1′ Бехич жестко сыграл и наказан желтой карточкой, который у австралийцев уже многовато. 45+1′ Желтая карточка. Бехич А. (Австралия) 45′ Чудом не забивает сборная Чили! Санчес собрал вокруг себя толпу и выдал пас на пространство справа в штрафную Райана. Оттуда пошла подача к линии вратарской, где Видаль пробил в защитника, а Фуэнсалида не дотянулся до мяча, чтобы добить. В упор. 44′ Чилийцы взяли мяч под контроль, пробуют перейти в атаку, но чувствуется, что южноамериканцы в растерянности. А австралийцы продолжают прессинговать. 43′ А ведь в первой части тайма казалось, что чилийцы тотально превосходят соперника. Такое развитие событий, конечно, добавляет интриги. 42′ ГОЛ! Австралийцы выходят вперед! Браво ошибся, сделав низом передачу в центр поля. Там австралийский прессинг сработал, помчалась стремительная атака. Она развивалась несколько сумбурно, но после удара-прострела Круса мяч достался Троиси, который в упор пробил по воротам над Браво. 42′ Гол! (0:1). Мяч забил Троиси Дж. (Австралия) 40′ Австралия снова накатывает массивно на чужую штрафную. Защитнику чилийцев приходится выбивать мяч в падении через себя. 39′ Редкое дело! Верх проиграли австралийцы в своей штрафной. Диас бил рядом со штангой после подачи Фуэнсалиды с правого фланга. 38′ Варгас с правого фланга врывался в штрафную под заброс, но защитник спокойно оттеснил юркого небольшого форварда. 37′ Огрызнулись австралийцы, и вот уже не кажется, что у Чили есть большой перевес в игре. Равный футбол вполне себе. 36′ Троиси здорово выводил на ударную позицию Луонго мягким забросом. Но на углу вратарской Браво переиграть полузащитник не смог. 35′ Поставили Арангиса на ноги, и он сразу же вернулся на поле. Эта пауза еще больше убила ритм игры. 34′ А Арангису приходится оказывать помощь. Он страдает, лежит на газоне. 33′ Кэйхилл очень жестко подкатился против Арангиса, срубив того. Даже не стал спорить с желтой карточкой. 33′ Желтая карточка. Кэйхилл Т. (Австралия) 32′ Значительно упал темп игры. Команды много времени проводят в центре поля, многовато пауз, остановок, заминок. 31′ Увлекся атакой Троиси и потерял мяч. Чтобы избежать контратаки, придержал соперника ценой желтой карточки. 31′ Желтая карточка. Троиси Дж. (Австралия) 30′ И снова небольшой отрезок, на котором Австралия оттеснила противника к его штрафной и придержала там прессингом. 29′ Очень активны чилийцы, напористы, но многовато сумбура, хаоса, что не позволяет им основательно надавить на соперника. 28′ Сразу после возобновления игры чилийцы проникли в штрафную Браво. На этот раз с правого фланга, что случается редко. Мяч достался Райану. 26′ Это опасно! Санчес убегал один на один после заброса из глубины. Но в штрафной его догнал Миллиган и из-за спины буквально выбил мяч. Судьи посмотрели повтор и решили не назначать пенальти. 25′ Австралийцы все тем же левым флангом прорывались в атаку, но Луонго снова нарушил правила впереди. 23′ Санчес технично вырвался на простор на левом фланге, но подачу спокойно "сняли" защитники. В воздухе у австралийцев большой перевес. 22′ Большими силами чилийцы сходили в атаку левым флангом, но в штрафную мяч протиснуть не удалось. 21′ Луонго в центре поля слишком жестко сыграл против Видаля. Заслужил желтую карточку. В прессинге друг друга соперники не жалеют, да. 21′ Желтая карточка. Луонго М. (Австралия) 20′ В России больше болеют за Чили, видимо. Когда Австралия долго с мячом, слышен недовольный гул, свист. 19′ Мощно со штрафного пробил Видаль, но стенка на себя приняла мяч. 18′ Долго чилийцы готовили атаку. Варгас даже пробил в защитника, а закончилось наступление штрафным, который заработал Арангис. 17′ Австралия отвечает тем же прессингом. Перешли вперед подопечные Постекоглу, у чужой штрафной плотно играют, чем приводят чилийцев в некоторое замешательство. 16′ Длинный заброс был адресован Юричу, но Браво вовремя вышел навстречу и перехватил мяч. 15′ Слева пробует австралийцев вывести в атаку Бехич. Но его регулярно накрывают сразу за центральной линией. 14′ Австралийцы заметно уступают сопернику в движении, в динамике. Переходы в атаку не удаются, а чилийцы нагнетают еще прессингом высоким. 13′ Более разреженные атаки у австралийцев. Как-то стесняются они, идут вперед по трое, боясь застрять в атаке, поскольку чилийцы опасны быстрыми выпадами. 12′ Накрыли южноамериканцы соперника, вдавили его в штрафную. После паса Санчеса к воротам прорывался Варгас. Но его удар парировал Райан. А судья еще и офсайд увидел. 11′ Чилийцы создают сопернику проблемы, накрывая соперника сразу после потери на его же территории. 10′ Уверенее уже чувствуют себя и австралийцы. Освоились. Атака по левому флангу закончилась подачей, а с отскока добить не удалось. 8′ В контратаку удирают австралийцы, но до штрафной Браво добираются с трудом. Еще и Кэйхилл в атаке подтолкнул Видаля. 7′ Чилийцы, впрочем, тоже особо не угрожают. Попытки забросов в расчете на рывки Санчеса и Варгаса пока не работают. 6′ Очень тяжело приходится австралийцам на первых минутах. Они пытаются повыше располагаться, прессинговать, но переходить центральную линию едва удается. 4′ Чилийцы пока самоутверждаются. Они довольно уверенно взяли мяч под свой контроль и гоняют его в центре поля. 3′ Пробивает плотно Видаль. Но Райан справился, а Варгас добить не смог. 2′ Перед игрой футболисты сборной Австралии разминались в необычных майках. На них было написано 100 - этот матч стал сотым в сборной для Тима Кэйхилла, живой легенды австралийского футбола. 1′ МАТЧ НАЧАЛСЯ! Главный судья встречи Джанлука Рокки дает сигнал к старту поединка. Австралия: Райан, Ирвайн, Макгоуан, Сэйнсбери, Троиси, Бехич, Луонго, Миллиган, Крус, Кэйхилл, Юрич. Чили: Браво, Исла, Диас, Хара, Мена, Силва, Фуэнсалида, Видаль, Арангис, Санчес, Варгас. Чилийцы, разумеется, фавориты в этой паре. Южноамериканская команда не без труда обыграла в первом матче Камерун со счетом 2:0, затем сыграла вничью с Германией - 1:1. В обеих встречах сборная Чили смотрелась предпочтительнее оппонентов, что делает эту команду одним из фаворитов всего турнира. Австралия устроила битву с Германией, но уступила - 2:3. А в Камеруном австралийцы разошлись миром - 1:1. Здравствуйте! Сегодня станет известен полный состав полуфиналистов Кубка конфедераций. В группе В никто не потерял шансов на выход в плей-офф, поэтому матчи обещают стать напряженными. Мы с вами будем следить за игрой между Чили и Австралией.
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|Главные тренеры
|Хуан Антонио Пицци
|Ангелос Постекоглу
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|13
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|3
|1
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|13
|5
|Офсайды
|2
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти