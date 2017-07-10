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90+5′ МАТЧ ОКОНЧЕН! Сборная Германии, проведя невзрачный первый тайм, после перерыва буквально растерзала "неукротимых львов". Только благодаря уверенной игре Ондоа на последнем рубеже счет не стал разгромным. Таким образом, немцы продолжают гостить в славном городе Сочи, где в четверг они сыграют с Мексикой в полуфинале. А я на этом прощаюсь. Вместе с вами за игрой наблюдал Сергей Савченко. До новых встреч! 90+2′ Платтенхардт получил карточку за прыжок в ноги Абубакару. 90+2′ Желтая карточка. Платтенхардт М. (Германия) 90′ Судья 4 минуты добавил к основному времени матча, а ненасытные немцы продолжают терроризировать чужие владения. 88′ Юнес обводит камерунских оборонцев как стойки на тренировке и хитро бьет в ближний угол. Самой малости не хватило! 86′ Как же хорош Ондоа! Опять защитники бросили его на растерзание. Юнес обводящим ударом метил в дальний угол, но вратарь в отчаянном прыжке мяч достал. 84′ Вернер едва хет-трик не оформил. Грамотно открывшись на линии офсайда, получил он мяч, но ударом в упор переиграть Ондоа не получилось. 82′ Замена Камерун: уходит Бассогог К., выходит Токо-Экамби К. 81′ ГООООООООЛ! Очередной эпизод разгильдяйства в штрафной "львов". После паса Хенрикса от лицевой никто не помешал Вернеру пробить с убойной позиции. Тут уже и Ондоа бессилен. 81′ Гол! (3:1). Мяч забил Вернер Т. (Германия) 81′ Ох, забыли камерунцы об обороне и едва не поплатились. Брандт после прострела слева без помех пробивал с 11 метров, но Ондоа спасает. 80′ Замена Германия: уходит Дракслер Ю., выходит Юнес А. 78′ Гол! (2:1). Мяч забил Абубакар В. (Камерун) 78′ ГООООООООЛ! Камерун каков! Усыпил бдительность и ужалил немцев. Абубакар после навеса Нгамале на ближней штанге опередил Зюле и пробил головой. Мяч от перчаток тер Штегена влетел в сетку. 77′ Замена Германия: уходит Демирбай К., выходит Брандт Ю. 75′ Демирбай в очередной раз стреляет из-за штрафной. Имеет право, ведь он свой гол забил сегодня. Но в этот раз мяч летит выше цели. 74′ Замена Германия: уходит Руди С., выходит Хенрикс Б. 72′ Камерун бы и рад ситуацию переломить, но, похоже, не осталось силенок у команды Уго Брооса. Все-таки "львы" 3 матча одним составом играли. Нагрузка серьезная. 70′ Замена Камерун: уходит Муканджо Б., выходит Гиоата Ж. 68′ Несмотря на комфортный счет, у немцев есть мотивация забить больше. Дело в том, что при равенстве очков преимущество отдается команде с лучшей разницей голов. А Германия наверняка не против занять в группе первое место. 66′ Гол! (2:0). Мяч забил Вернер Т. (Германия) 66′ ГОООООООООООЛ! Сразу же после паузы немцы забивают второй гол. Киммих исполнил радиоуправляемую подачу в чужую штрафную, а Вернер точно пробил головой в дальний угол. 63′ Ох, быть бы скандалу, если бы не помощь видео-арбитров. Все началось с того, что судья по совету видеорефери поменял свое решение и вместо желтой показал красную карточку. Но не Мабуке, а Сиани. И лишь после второго просмотра в раздевалку отправился тот, кто правила нарушал. 63′ Красная карточка. Мабука Э. (Камерун) 61′ 61′ Желтая карточка. Сиани С. (Камерун) 61′ Мабука прямой ногой пошел на соперника и рисковал серьезную травму тому нанести. А желтую при этом получает Сиани. 61′ И еще одна неплохая атака. Вышедший на замену Нгамале без всяких помех бил с угла штрафной, но получилось совсем неточно. 60′ Но вот "львы" освежили нам память. Абубакар получил мяч на линии штрафной и поспешным ударом с левой не попал в створ. 59′ Улицу с односторонним движением мы наблюдаем во втором тайме. Совсем мы позабыли, что такое атаки сборной Камеруна. 58′ С Тейку все обошлось. Нгамале заменит не его, а набегавшегося Джума. 58′ Замена Камерун: уходит Джум А., выходит Нгамале Н. 57′ Тейку мышечную травму получил, и у камерунцев уже замена готовится. А немцы тем временем угловой исполнили. Гинтер выпрыгнул выше всех, но по воротам не попал. 55′ Посыпались моменты как из рога изобилию! Вернер запорол выход 1 на 1, но мяч отлетел к Киммиху. Пробивал тот в пустые ворота, и Ондоа в отчаянном прыжке дотянулся до мяча. 53′ Вернер остался с глазу на глаз с Нгаде-Нгаджюи, обыграл его и пробил с острого угла! Ох, цель была близка — рядом со штангой! 52′ Йоахиму Леву удалось в перерыве как следует встряхнуть своих подопечных. Сразу его команда забегала, забила быстрый гол и, похоже, обеспечила выход в 1\2. Теперь камерунцам нужно минимум 3 мяча забивать. 50′ Немцы на эмоциях куражатся. Джан в чужой штрафной на ложном замахе дважды убрал соперника и покатил на Демирбая, а тот от души зарядил в небеса. 48′ ГООООООООООЛ! Демирбай бил-бил и забил! Получив мяч после паса пяткой от Дракслера, Керем Демирбай нанес неотразимый удар с линии штрафной в самую девятку. 48′ Гол! (1:0). Мяч забил Демирбай К. (Германия) 48′ Германия и Камерун трижды встречались друг с другом. Дважды победу одерживали немцы, а последний очный поединок завершился боевой ничьей. Интересно, что все голы в этих матчах были забиты во втором тайме. "Сухой" первый тайм случился и в этот раз. 47′ Второй тайм начался с очередного дальнего удара Демирбая — выше ворот. 46′ ВТОРОЙ ТАЙМ! 45+1′ ПЕРЕРЫВ. Равную игру мы увидели в первой половине. Сборная Германии пока что играет гораздо ниже своих возможностей, и Камерун сохраняет шансы на успешный результат. 45′ Моментище! После подачи Мабуки в штрафной немцев все пролетели мимо мяча. Все кроме Ангисса, который успел замкнуть дальнюю штангу, и тер Штеген вытащил мяч из-под перекладины. 43′ Вернер после прострела с левого фланга ударом в упор не смог Ондоа переиграть. Браво, вратарь! Даже несмотря на то, что судья офсайд у немцев зафиксировал. 41′ Абубакар повеселил болельщиков. Получив мяч в центральном круге, заметил он, что тер Штеген далеко из ворот вышел и пробил. За задумку — 5, за исполнение — 2. 39′ Идет заброс на дальнюю штангу, а там Рюдигер затылком играет и переводит игру на угловой. Очень кстати он это сделал, потому что кто-то из камерунцев за его спиной готов был расстрелял тер Штегена ударом в упор. 38′ Веселая пошла игра, событийная. Вот уже камерунцы штрафной заработали на левом фланге атаки. 36′ Демирбай в ответ приложился с левой с 30 метров — в паре метров от штанги мяч пролетел. 35′ Контратака "львов" после корнера немцев! Бассогог вихрем пролетает по левой бровке, врывается в штрафную, но защитника обыграть не получилось. 34′ Вернер здорово открылся под заброс из глубины и вроде бы убежал от Фая на свидание с вратарем, но в последний момент защитник успел мяч на угловой выбить. 32′ Сборная Германии продолжает улучшать статистику по владению мячом. К этой минуте цифры таковы: 61 на 39 в пользу немцев. 30′ Несмотря на это, Рюдигер сумел до мяча добраться после навеса Дракслера. Правда, акцентированный удар нанести не получилось. 29′ Немцы заработали стандарт на левом фланге, и камерунцы всей командой прибежали в собственную штрафную. Осторожность превыше всего. 27′ Атаки камерунцев похожи одна на другую. "Львы" впереди играют через фланги, но навесы и прострелы пока не находят Абубакара. 26′ Руди принял не самое лучшее решение, пробив метров с 35. Мяч полетел совсем не туда, куда нужно. 24′ Наконец-то немцы взялись за дело. Подопечные Лева забрали себе мяч, взвинтили темп, и тут же появились подходы и моменты. 23′ А вот и первый голевой момент! После подачи с левого фланга Киммих пробивал головой в падении и едва не попал в цель. 22′ Киммих выполняет высоченную подачу после розыгрыша корнера, и мяч, перелетев всех, покинул пределы поля. 21′ После серии передач в касание Джан получил мяч в чужой штрафной и не придумал ничего лучше, чем пробить прямо в Тейку. Хотя бы угловой удалось заработать. 20′ Ну наконец-то! Дракслер пофинтил на левом фланге и покатил Джану под удар. Тот прицелился и едва не попал в дальний угол с 25 метров. 19′ Экватор первого тайма у нас близится, а сборная Германии по-прежнему не подает признаков жизни. Камерунцы так и наказать могут. 17′ Вездесущий Ангисса столкнулся на бровке с Киммихом. Похоже, без помощи врачей здесь не обойтись. 16′ После прострела Бассогога с правого фланга Ангисса не пожадничал и покатил мяч Абубакару на линию штрафной, но его заблокировали. 15′ А это могло быть опасно! Муканджо получил мяч на лицевой, но поспешил с прострелом. Абубакар не успел освободиться от опеки. 14′ На море сегодня штиль, а вот по трибунам "Фишта" пошла волна. Замечательная атмосфера царит на сочинской арене. Впрочем, как и на всех матчах Кубка конфедераций. 13′ Пока что камерунцы чаще атакуют и больше владеют мячом, а немцы будто прямиком с пляжа на эту игру вышли. 11′ Если Лев задействует почти всех своих футболистов, то Уго Броос играет турнир одной и той же обоймой. На третью игру выходит один и тот же стартовый состав. Удивительная стабильность. 10′ Пора бы уже немцам просыпаться, что они и делают. Киммих грузит в штрафную с правого фланга, и Ондоа здорово сыграл на выходе. 9′ А вот и первый удар! Джум обыграл соперника на подходах к чужой штрафной и зарядил метров с 25 — мяч после рикошета прилетел к тер Штегену. 7′ Абубакар наконец-то зацепился за мяч после фланговой подачи, но неудачный прием все испортил. 6′ А теперь Коллинс Фай исполняет подачу с левого фланга, но мяч приземлился точно в руки тер Штегену, который, похоже, выиграл конкуренцию у Бернда Лено. 5′ Йоахим Лев не боится ротировать состав. После стартовой игры он сделал 4 изменения перед матчем с чилийцами. Сегодня — столько же. В частности, Платтенхардт и Демирбай получили возможность дебютировать на этом турнире. 4′ Камерун атакует правым флангом. Бассогог попытался обыграться в стеночку с Мабукой, но тот ошибся с ответной передачей. 3′ Но вот первая попытка немцев забросить мяч за спину чужим защитникам. Нгаде-Нгаджюи мяч перехватил. 2′ Очень неспешно начинается встреча. Похоже, команды успели пропитаться размеренным духом курортного Сочи и никуда не торопятся. 1′ ПЕРВЫЙ ТАЙМ! Ну что, в Сочи все готово к большому футболу. Германия против Камеруна — это будет интересно! Стартовый состав сборной Германии: тер Штеген — Киммих, Гинтер, Зюле, Рюдигер, Платтенхардт — Демирбай, Джан, Руди, Дракслер — Вернер. Стартовый состав сборной Камеруна: Ондоа — Мабука, Нгаде-Нгаджюи, Тейку, Фай — Сиани, Ангисса, Джум — Бассогог, Муканджо — Абубакар. Верится в это с трудом, но списывать со счетов африканцев нельзя. Если сегодня сборная Германии будет позволять себе разгильдяйничать и терять концентрацию (а в стартовой игре с Австралией такое временами наблюдалось), то у строгой и организованной сборной Камеруна появится шанс. Ситуация в группе "B" предельно проста. Должно произойти настоящее футбольное чудо, чтобы в 1/2 попали не сборные Чили и Германии. Для этого в параллельных матчах аутсайдеры должны не просто выиграть, а победить с хорошей разницей. В частности, Камерун должен обыграть немцев с разницей в 2-3 мяча. Всем привет! Сборная России уже закончила свой путь на Кубке конфедераций, но это не повод терять интерес к турниру. Самое интересное — впереди. Сегодня определятся 2 полуфиналиста из группы "B". В этой ветке наше внимание будет приковано к матчу сборных Германии и Камеруна. У клавиатуры Сергей Савченко.
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|Главные тренеры
|Йоахим Лев
|Уго Брос
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|1
|10
|Голевые моменты
|2
|19
|Удары (всего)
|9
|9
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|8
|4
|Офсайды
|2
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти