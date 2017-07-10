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90+3′ МАТЧ ОКОНЧЕН. 0:4! Португалия разгромила Новую Зеландию и вышла в полуфинал Кубка конфедераций с первого места! Борьбы особой у нас не получилось, хотя своих несколько хороших моментов белые имели. Уровень подопечных Сантуша значительно выше, они своим шансами воспользовались и заслуженно выиграли. Однако, потеря Бернарду может сказаться на дальнейших играх. Впрочем, подождем и сами все узнаем. На этом все, хороших выходных! 90+1′ ГОЛ! Нани! И во втором тайме два гола португальцы забили! Нани никто не встретил на линии штрафной, два шага в нее и плотный удар в правый нижний угол - без шансов для Мариновича! 90+1′ Гол! (0:4). Мяч забил Нани (Португалия) 90′ Семеду лишь сетку с внешней стороны побеспокоил. Далеко в решающий момент мяч отпустил, а потом не смог удачно прострелить. 88′ Патрисиу ошибся на выходе, не смог зафиксировать мяч, и Боксалл буквально с метра не смог пробить мимо голкипера, лежавшего на газоне! 87′ Печальнее всего для бордовым, что замен у них не остается. Может, впервые на турнире полевой займет место в воротах? 86′ Патрисиу присел на газон и не может подняться. Да, вот еще одно повреждение на ровном месте, а сменщиков голкипера "Спортинга" мы в деле не видели. 85′ Бордовые выглядят очень сконцентрированными в концовке. Пропускать они не планируют, против Мексики и так очень много пропустили. 84′ Барбароузес пяткой сыграл весьма себе неплохо, а толку только, если под него никто не побежал открываться. Вот и потеря на ровном месте. 83′ Дает Сантуш играть всем, вот и Мартинш вышел на последние минуты. 83′ Замена Португалия: уходит Куарежма Р., выходит Мартинш Ж. 82′ Ингам не успевал за Пиззи в центре поля, пришлось сзади бить по ногам. Еще одно предупреждение у нас. 82′ Желтая карточка. Ингам Д. (Новая Зеландия) 80′ ГОЛ! Силва! Андре сам сделал гол! Нападающий пошел на всю оборону, в штрафной площади сместился немного правее и метров с восьми силу пробил в дальнюю девятку! 80′ Гол! (0:3). Мяч забил Андре Силва (Португалия) 79′ Нани на исполнение классно крутил мяч в дальний угол с 12 метров - чуть неточно, а гол мог получиться очень приличный. 77′ Элизеу также решился на дальний удар - точно в руки голкиперу. Комбинационный футбол плавно переходит в индивидуальные действия. 76′ Вуд размял Патрисиу ударом из-за пределов штрафной. Опасностью и не пахло, все было уж очень просто. 75′ 56 290 на трибунах арены "Санкт-Петербург". Большего числа болельщиков здесь еще не было, ориентир установлен весьма приличный. 74′ Ого, Смелц заменил центрального защитника! Номинальных хозяев за смелость можно только похвалить. 74′ Замена Новая Зеландия: уходит Дюрант Э., выходит Смелц Ш. 73′ Маринович и на выходе кулаками прекрасно сыграл. Лучшим его смело можно назвать в составе своей команды, а может - и в двух. 72′ Без голов у нас второй тайм. Интересно будет посмотреть, смогут ли разгромить португальцы соперника. Или белые, напротив, сумеют сократить разрыв. 70′ Нани уже держится за заднюю поверхность бедра. Не хватало вот так получить травму на ровном месте и завершить для себя турнир. 69′ Нани достаточно оперативно мог забить! Никто не мешал ему в касание с пяти метров пробить в левый угол, Боксалл упал, а потом и Маринович наугад бросился в правый угол и спас! 68′ Дошел мяч до Барбароузеса в штрафной, вот нападающий и пробил с разворота. Опять все слишком прямолинейно, Патрисиу без проблем накрыл мяч. 67′ А вот сейчас трибуны ожидаемо взорвались аплодисментами: Роналду пошел отдохнуть, вместо него Нани. 67′ Замена Португалия: уходит Криштиану Роналду, выходит Нани 66′ Барбароузес слишком самонадеянно пошел в атаку. На троих соперников зачем-то побежал и ожидаемо потерял мяч. 65′ Белые продолжают делать замены. Барбароузес, игравший в "Алании", заменил Льюиса. 65′ Замена Новая Зеландия: уходит Льюис К., выходит Барбароузес К. 64′ Андре Силва оказался один вместе с защитником в штрафной площади, начал финтить и пробил из-под Дюранта в правый угол - Маринович в прыжке отбил мяч в правом углу! 63′ Непонятные эмоции на трибунах. Зрители что-то празднуют, кажется, но сложно понять, что именно. Похоже, "волна" пошла по трибунам. 62′ Обменялись соперники моментами и довольно быстро успокоились. Да, два гола забить Новой Зеландии будет очень сложно, а португальцы в нужный момент могут всегда включиться. 60′ Португалия ответила своим моментом! Роналду выскочил из-за спин защитников и головой пробил после подачи справа - Маринович внизу рукой успел поймать мяч и отразить! 59′ Интрига неожиданно могла вернуться! Прошла прострельная передача низом вдоль ворот, Вуд в падении замыкал дальнюю штангу - Патрисиу каким-то чудом ногой отбил! 58′ О, Патрисиу показал, как он хорошо играет на выходе. Правда, против него никто не боролся. во многом из-за этого голкипер так просто поймал мяч. 57′ Вторая половина, как и первая, началась слишком спокойно. Даже ни одного удара в сторону ворот ни одна из команд не нанесла. 56′ Пепе в центре поля агрессивно пошел на соперника, так на бедро Дойла поймать умеют только настоящие профессионалы. В полуфинале защитник не сыграет из-за перебора карточек. 56′ Желтая карточка. Пепе (Португалия) 55′ А сборная России уже проигрывает после ошибки Акинфеева. Да, шансы на выход дальше становятся ну просто минимальными. 53′ Партнеры потихоньку заигрывают и Патрисиу. Негоже вратарю скучать, хорошо, хоть не зима, а так бы и замерзнуть можно. 52′ Роналду опять собрал всю оборону соперника вокруг себя и не смог обострить, а лишь потерял мяч. Пока в подобных эпизодах Криштиану все свои сильные стороны не показывает. 51′ Белые в атаке пока не преуспевают. Суета в их действиях видна изначально, а в таких условиях все получаться точно не будет. 49′ Роналду подскользнулся на линии штрафной и вместо перспективного момента получилось лишь курьезное падение. 48′ Да, нога у Бернарду перемотанная, стопа вся обмотанная в ледовый пакет, вот из-за этого матч он и не продолжил. 47′ Роналду слишком откровенно мешал ввести мяч в игру голкиперу. Странно, что арбитр никак не предупредил португальца, даже устно, хотя смело и карточку можно было дать. 46′ Да, Бернарду из-за травмы на второй тайм не вышел, Пиззи вместо него отправился на край полузащиты. 46′ Замена Португалия: уходит Бернарду Силва, выходит Пиззи 46′ НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ ТАЙМ. 45+2′ ПЕРЕРЫВ. 0:2! Сборная Португалии, особо не напрягаясь, дважды забила новозеландцам за несколько минут и практически решили задачу на игру. Белые лишь в начали пытались атаковать и как-то активно сопротивляться. Потом же по привычке аутсайдера "сели" к своим воротам и просто держали оборону. 45+1′ Семеду намного быстрее Дойла отказался, хотя проигрывал сопернику метра четыре. Вот с таким индивидуальных действий все и зависит. 45′ Арбитр решил идти по букве закона и компенсировал аж две минуты. 43′ Ого, а у Силвы футболка порванная полностью по шву. Причина, почему Андре завелся с Боксаллом хотя бы ясна. 42′ Камера четко зафиксировала, как Андре Силва, лежа на газоне, кулаком ударил соперника. Наверняка санкции могут последовать и после матча за такое действие. 41′ Теперь уже Данилу во время углового нарушил правила. Хорошо, сделал он это в чужой штрафной, а не в своей. 40′ Похоже, португальцев можно начинать поздравлять с первым местом в группе. Здесь наверняка будет разгромная победа, Мексика вряд ли сможет обыграть Россию более крупно. 38′ Бернарду ценой травмы отправил мяч в сетку. Пока новичок "Сити" остается на футбольном поле, наверное, первый тайм он все же доиграет. 37′ ГОЛ! Бернарду! Куарежма включил по бровке Элизеу, защитник ворвался в штрафную площадь и низом сильно простелил вдоль ворот. Силва же набежал и с нескольких метров пробил по пустым в дальний угол! 37′ Гол! (0:2). Мяч забил Бернарду Силва (Португалия) 37′ И первая замена еще в перерыве: Макглинчи уступил место на поле Туилома. 37′ Замена Новая Зеландия: уходит Макглинчи М., выходит Туилома Б. 35′ Навал на ворота новозеландцев продолжается. До перерыва белым важно не пропустить еще, а то и разгрома можно не миновать. 34′ Недолго Россия вела в счете, мексиканцы оперативно сравняли. 1:1, при таких раскладах россияне не проходят в следующий этап. 33′ ГОЛ! Роналду! Криштиану свои шансы реализовывает без особых проблем. Удар в правый угол, когда Маринович уже лежал в противоположном. 33′ Гол! (0:1). Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия), с пенальти 32′ И что, пенальти в ворота сборной Новой Зеландии! Данилу и руками держали во время углового, а потом и подножка имела место быть. 31′ Уже через себя хотел пробить Криштиану из пределов штрафной - по мячу даже не попал. 30′ Выражение лица Роналду после удара в перекладину надо было видеть. Такого расстройства португалец очень давно не испытывал. 29′ Роналду уже начинается включаться потихоньку. В воздухе соперники дважды его упустили, если и внизу возникнут проблемы - надо ждать беды. 28′ А сборная России в параллельном матче забила мексиканцам, гол на счету Александра Самедова! 26′ Каким-то чудом не забили португальцы! Как и пару минут назад опять партнеры кроссом справа нашли Роналду, португалец выпрыгнул и пробил в перекладину! 25′ Не получился у Льюиса удар с лета с линии штрафной. Высокая "закидушка" успехом не увенчалась, выше улетел мяч. 24′ И вот первый реальный шанс! Во время углового вторым темпом атаковали португальцы, Роналду на линии вратарской выиграл верх и пробил по центру - Маринович сгруппировался и забрал мяч! 23′ Роналду практически без замаха стрелял с линии штрафной - сквозь "стену" новозеландцев мяч не прошел. 22′ Роналду практически от центральной линии поля отдал пас низом на ход Силве - выбежал из ворот Маринович и оказался первым на мяче. 21′ Желтая карточка. Семеду Н. (Португалия) 21′ Ответное предупреждение. Семеду в центре поля шипами пошел в голень Дойлу. 20′ Силва хотел сделать скидку на Роналду, а вместо этого получилась "свеча". Мяч опустился прямо в руки Мариновичу, вновь ничего не получилось у португальцев. 19′ Льюис в центре поля решил сзади толкнуть Элизеу в спину, чтобы тот не умчался в быструю атаку. Первая желтая тут же. 19′ Желтая карточка. Льюис К. (Новая Зеландия) 18′ Вообще ни в чем сборная Новой Зеландии не уступает сопернику. Моментов, конечно, вообще нет, что не может радовать. 17′ Хадсон стоит с блокнотом и ручкой у бровки и что-то туда вносит. В перерыве будет серьезный разговор, и не просто на голых словах, а с фактами. 15′ Как бы быстро Бернарду ни рвался к мячу, все равно не смог оставить его в пределах поля. Плюс Томас в обороне доиграл до конца, поставив корпус. 14′ Немного странным выглядит, что подопечные Сантуша верхом продолжают забрасывать в штрафную. Высокие защитники белых, коих аж три, в воздухе очень хороши. 13′ Вуд мог даже выскочить один на один с Патрисиу, но мяч попал ему в пятку и отлетел в сторону. Лишь потом все узнали, что был офсайд. 12′ На оперативном пространстве Роналду никак не может получить мяч. Все мы знаем, как он умеет разбираться с несколькими соперниками, но пока не его вечер. 11′ Пока номинальные хозяева не ошибаются у своих ворот, то и бордовых ничего и не получается. Не забываем, что пока единственный удар в створ нанесли как раз новозеландцы. 10′ Первое появление врачей связано с повреждением Данилу. Опасно против него играл Вуд, ногой голову португальца все же задел. 9′ Дойл из аута так далеко вбросил мяч, что на 11-метровой отметке пришлось вести борьбу. Пепе оказался самым расторопным у своих ворот и справился с опасностью. 7′ Бернарду увидел подключение Роналду слева и отдал пас сразу между тремя соперниками. Удивительно, но передача прошла, а португалец уже сам не успел в свободную зону. 6′ А первый момент создали как раз новозеландцы. Вуд принял мяч на левом краю штрафной и пробил в ближний угол. Силы не хватило, да и Патрисиу стоял как раз там, куда мяч и прилетел. 5′ Стадион все же болеет за сборную Новой Зеландии. Если островитяне неожиданно выиграют, то России это только на руку. 4′ Маринович впервые в матче коснулся мяча. Это произошло не после удара, а просто у Роналду не получился заброс в штрафную площадь. 3′ Люди в белом только и ищут впереди Вуда. Нападающий "Лидса" - главная звезда команды, так что выбор вполне себе оправданный. 2′ Мяч только и держится у португальцев в начале. Ситуация вполне себе стандартная, наверное, минут 80 так все и будет происходить. 1′ МАТЧ НАЧАЛСЯ. Португалия: Патрисиу - Алвеш, Пепе, Данилу, Элизеу - Куарежма, Бернарду, Моутинью, Семеду - Роналду, Силва А. Новая Зеландия: Маринович - Боксалл, Дюрант, Ингал - Томас, Льюис, Дойл, Макглинчи, Смит - Рохас, Вуд. Новозеландцы, как и ожидалось, идут без набранных баллов. Будем честны перед собой, с Россией у них и шансов на это не было, а вот с Мексикой случилось по-другому. Вуд в конце первого тайма забил первым и все уже начали поговаривать о сенсации. Перевес долго не продержался, "ацтеки" все же сильнее и с горем пополам три очка набрали. В последней для себя игре на турнире ребята Хадсона могут лишь громко хлопнуть дверью, дальше все равно они не выйдут. По качеству игры к чемпионам Европы очень много вопросов. Пока ни во встрече с Мексикой, ни в матче с Россией бордовые так и не удивили ярким и насыщенным футболом. Да, порой они включались, но это скорее были минутные явления, нежели тотальный перевес. Несмотря на все это, четыре очка уже есть, а вот Геррейру нет. У крайнего защитника серьезное повреждение, но заменить его вряд ли будет серьезной проблемой для Сантуша. Здравствуйте! Групповой этап Кубка конфедераций в России подходит к своему завершению, и уже вечером мы узнаем имена первых полуфиналистов. У Португалии шансы на проход невероятно высоки, ничьи с новозеландцами им полностью хватит, чтобы пройти дальше. Но вряд ли подопечные Сантуша будут довольны такому результату, для них победа - превыше всего.
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|Главные тренеры
|Энтони Хадсон
|Фернанду Сантуш
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|9
|9
|Удары (всего)
|22
|3
|Удары в створ
|12
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|12
|17
|Фолы
|5
|1
|Офсайды
|1
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти