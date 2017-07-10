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90+4′ МАТЧ ЗАВЕРШЕН! Как и Кубок конфедераций для сборной России. Обидно, конечно, обидно. Уже как 9 лет наша команда не может преодолеть барьер групповой стадии на всех важнейших турнирах, неудовлетворительно проводя последний третий матч. Ведь как здорово начали: и в штангу попали, и гол забили, и судью вынудили понервничать, а закончилось все как всегда: отвратительная игра в обороне, чудовищный ляп Акинфеева, несдержанность Жиркова и так далее. Следующий официальный матч для нашей сборной будет уже на Чемпионате Мира, к которому готовиться и готовиться. С вами это поражение разделил Тимофей Лейпунский. Всего доброго и не отчаивайтесь! 90+2′ Аланис получил предупреждение за фол в центре поля. 90+2′ Желтая карточка. Аланис О. (Мексика) 90+1′ Несмотря на уже безнадёжную ситуацию, Станислав Черчесов не выключается из игры, а что-то активно подсказывает своим футболистам, требуя от них не расслабляться. 90′ Всего лишь 3 минуты компенсировано ко второму тайму. Боюсь, на большее сборные не наиграли. 89′ Лучшие сейчас болельщики на трибунах "Казань Арены". Несмотря ни на что, никто не освистывает сборную России - все продолжают поддерживать футболистов до конца. 88′ Желтая карточка. Головин А. (Россия) 88′ Головин зарабатывает предупреждение за удар Акино сзади. 88′ Удар Рейеса был блокирован, а после рикошета мяч прилетел в руки Акинфеева. 87′ Самедов навешивает на сетку ворот Очоа. Уже видно, как игроки сборной России не могут как следует отдышаться, усталость дает о себе знать. Да и эмоций уже никаких не осталось. 86′ В параллельном матче португальцы громят Новую Зеландию. Это значит, что именно португальцы занимают первое место в группе "A", а вторыми пока что идут мексиканцы. 85′ Смольников протаранил оборону по центру, но мяч отскочил далеко, а Глушаков с места не смог подсуетиться. 84′ Васин под давлением Акино ошибся с пасом налево. Уже сдают нервы у игроков нашей команды, все идет к поражению. 83′ Смольников придержал соперника на фланге. Мексиканцы грамотно используют превосходство в количестве игроков. 82′ Головин разогнался к штрафной Мексики, но вскоре ошибся с пасом на Полоза. Не держится мяч. 81′ "Нужен гол, нужен гол!" - скандирует публика на "Казань Арене". Все силы для реализации этой цели отдают наши футболисты, но, увы, этого недостаточно. 80′ Подустали мексиканцы, это видно по желанию пасоваться на своей половине поля вместо активных действий впереди, что им свойственно. 79′ Канунников даже вместе с Васиным не смог добраться до подачи стандарта Самедовым. 78′ Смолов, покачивая головой, покидает поле, уступая место Канунникову. Максим, это твой шанс. Еще минимум 15 минут играть. 78′ Замена Россия: уходит Смолов Ф., выходит Канунников М. 77′ Смолов активно боролся за мяч на правом краю штрафной площади соперника, но его остановил свисток арбитра - бригада судей зафиксировала офсайд. 76′ Джикия заблокировал удар Чичарито с опасной позиции. Не унимается Хавьер, хочет тоже забить. Не все же защитникам забивать. 75′ Уже больше от отчаяния атакует наша сборная, немного бестактно, сумбурно, да и Мексика активно прессингует в большинстве. 73′ Кудряшов на фланге сбил Лаюна. Желтой карточки не будет, но вот навес может быть опасным. 72′ Смольников! Куда? Полоз навесил ему на границ вратарской, но Игорь умудрился промахнуться из убойной позиции. Сегодня явно не день Игорей. 71′ Желтая карточка. Васин В. (Россия) 71′ Васин был предупрежден за опасный подкат. 70′ Игоря Смольникова бросает в бой Черчесов, укрепляя тылы в такой незавидной ситуации. Ерохин поле покидает. 70′ Замена Россия: уходит Ерохин А., выходит Смольников И. 70′ Замена Мексика: уходит Гуардадо А., выходит Аланис О. 69′ Головин в одиночку несется по бровке, уходит на скорости от двоих, но те не пускают его в середину. 68′ Вторая желтая карточка. Жирков Ю. (Россия) 68′ Юра, ну зачем? На ровном месте хватает вторую желтую карточку, не сдержав себя. На повторе видно, как Юрий врезал сопернику локтем, что, конечно же, недопустимо. 67′ Чичарито чуть ли не в первый раз пробил в створ ворот! Слишком слабо вышло у Хавьера, мяч у Игоря. 66′ Мексиканцы не желают играть строго от обороны, стараясь при первой возможности убегать в контратаки. Не позволяют гости расслабиться нашим защитникам. 65′ "Казань Арена" гонит россиян в атаку! Есть еще минимум 25 минут у сборной России, чтобы сотворить чудо после "чудес" Акинфеева. 64′ Время замен: Черчесов меняет форварда на форварда, Полоз вместо Бухарова. Пора просыпаться и вытаскивать эту встречу. 64′ Замена Россия: уходит Бухаров А.Е., выходит Полоз Д. 63′ Штурмовали большими силами россияне ворота соперника, но в итоге дело закончилась нарушением правил в атаке. Желтую карточку получил Федор Кудряшов. 63′ Желтая карточка. Кудряшов Ф. (Россия) 63′ Пытаются россияне на эмоциональной волне от трибун организовать что-то дельное у ворот сборной Мексики, но ничем, кроме бестолковых навесов Бухарову в офсайд, это не заканчивается. 62′ Бухаров плохо скидывает. Ерохин рвется в штрафную, но и его обкрадывают. 60′ НЕТ, не гол! Отменили, благодаря видеоповторам. Действительно, в момент передачи Эктор Морено был в офсайде. Технологии себя оправдывают и дают шанс нашим парням. 59′ Почти! Ерохин пробивал из-за пределов штрафной - чуть правее ближней стойки ворот! 58′ Лосано подтолкнул Жиркова в попытке добраться до обостряющей диагонали Эрреры. 56′ Жирков откровенно "ныряет" в чужой штрафной после соприкосновения с защитником. Естественно, никакого нарушения тут не было. 55′ Не думаю, что мексиканцы осядут у собственных ворот и будут играть в обороне. Эта команда так не умеет. Боюсь, при такой неуверенной игре на последнем рубеже мяч может побывать в сетке наших ворот еще раз. 54′ Ерохин бежит отыгрываться, но получает по ногам перед штрафной. 53′ Капитан осложнил задачу своей сборной в несколько раз, так как теперь нужно забивать дважды и больше не пропускать. 52′ ГОЛ. Имени Акинфеева. Эррера наудачу выбил мяч на нашу половину поля, мяч долетел до Акинфеева, который не успел ногой выбить мяч, тем самым буквально подарив этот гол Лосано. Катастрофа. 52′ Гол! (2:1). Мяч забил Лосано И. (Мексика) 51′ Очень активно начали россияне второй тайм. Нужно стараться как можно быстрее забить, иначе усталость снова начнет одолевать наших парней. 50′ Чичарито грубо оттолкнул Джикию в борьбе за подачу с фланга. Пауза в матче. 49′ ГОЛ? Нет, офсайд! А так все красиво вышло: Бухаров не поверил, что он сам не в офсайде и пропустил мяч на Самедова, который был на пару метров ближе к воротам. Александр тут же отправил мяч в ворота, но свисток уже прозвучал. 48′ Владеют мячом россияне, потихоньку пробираясь к владениям Очоа. Мексиканцы пока все за линией мяча, держат оборону. 47′ Россия стартует с места в карьер! Пошел навес Головина на Смолова на дугу штрафной площади, но у Федора свалился с ноги мяч при ударе. Но заряженность радует. 46′ Вторая замена мексиканцев произошла в перерыве: незаметный Карлос Вела уступает место Акино. 46′ Замена Мексика: уходит Вела К., выходит Акино Х. 46′ ВТОРОЙ ТАЙМ! 45+3′ 1:1 по итогам первого тайма. Сборная России порадовала своих болельщиков отличным голом и парочкой классных моментов у ворот соперника, но задача до сих пор не решена - в плей-офф на данный момент проходят Португалия и Мексика. Есть еще 45 минут, чтобы все исправить. Верим! 45+2′ Головин напоследок подал в штрафную соперника, но там пробить Бухарову не дали как следует. Сейчас будет свисток. 45+1′ 2 минуты добавлены к первому тайму. 45′ Самедов опередил Лосано на фланге, головой скинув мяч назад на Акинфеева. Игра была успокоена серией фолов. 44′ Так, что на сей раз? Теперь Кудряшов оказывается на газоне и, похоже, самостоятельно встать не сможет. Нужна медбригада. 43′ Элегантно задумал Смолов, но не прошел пас пяткой на Бухарова в штрафную соперника. 42′ Акинфееву не пришлось делать сейв, удар Лаюна был несильным. Мяч в руках у Игоря. 40′ Гуардадо и Глушаков столкнулись перед штрафной сборной России. Оба игрока получили повреждения. А арбитру придется разобраться, кто прав, а кто виноват. 39′ Увы, потребуется замена: Луис Рейес появится вместо своего однофамильца. 39′ Замена Мексика: уходит Рейес Д., выходит Рейес Л. 38′ Рейес попросил паузу из-за повреждения задней поверхности бедра. 36′ Джикия справился с дриблингом Лосано и после отбора выбил мяч в аут. А в мачте небольшое затишье. Перед бурей? 35′ "Россия, Россия" - болельщики активно поддерживают свою команду, пытаясь вернуть футболистам боевой дух. 34′ У Головина была возможность сыграть в пас на Самедова, но Александр решил по своему -попытался в одиночку протиснуться между защитниками мексиканцев и ожидаемо мяч потерял. Надеюсь, скауты "Арсенала" не видели. 33′ Продолжает сборная России играть в атаку: Смолов попытался забросом в штрафную найти там Глушакова, но неточно - мяч у Очоа. 32′ Ерохин! Смолов бросил мяч направо на Ерохина, который ворвался в чужую штрафную и на силу пробил выше перекладины! 30′ ГООООЛ! Отыгрывается Мексика. Пошла подача за спину Ерохину и Араухо подсек мяч головой через Акинфеева! 1:1. 30′ Гол! (1:1). Мяч забил Араухо Н. (Мексика) 30′ Акинфеев справляется! Тащит Игорь мяч, посланный Гуардадо, из ближнего угла, но отбил не так далеко, атака продолжится на наши ворота! 29′ Дальний удар Хонатана дос Сантоса пришелся в руку Головина, мяч ушел на угловой, но арбитр поставил штрафной. Довольно опасная позиция. 28′ Мексиканцы вполне ожидаемо взяли мяч под свой контроль, но пока без продвижения вперед. 26′ Как же завелись трибуны! Но раньше времени праздновать не стоит, впереди еще больше половины игры. Да и сборная Мексики умеет отыгрываться. 25′ Гол! (0:1). Мяч забил Самедов А. (Россия) 25′ ГООООООООООООООООЛ! ЕСТЬ! Самедов точным ударом с левой ноги с угла вратарской поражает дальний угол ворот Очоа! 1:0! 24′ Штанга звенит! Приложился так приложился Федор Смолов из-за штрафной! Атака продолжается! 23′ Не удалось Бухарову взять на таран Морено с Рейесом, оба защитника грамотно поставили спину 11-у номеру нашей команды и дали возможность Очоа выйти за мячом. 22′ Ерохин оказался в центре поля с мячом и допустил ошибку с пасом налево на Жиркова. 21′ В очередной раз Бухаров оказывается в офсайде. Пытался Александр спрятаться за спиной Морено и в последний момент из-за нее выскочить, но немного запоздал. 20′ Отрадно, что постепенно сборная России начала перехватывать территориальное преимущество. Мяч все чаще держится в ногах нашей команды. 19′ Нет, не будет пенальти! Фахад Аль-Мирдаси придерживается своей позиции. Есть ощущение, что арбитр скоро выпустить нить игры. 18′ И это не 11-метровый? Смолова сбили в штрафной соперника и арбитру проходится прибегнуть к просмотру повтора! Какой вердикт? 17′ Смолов старается активно передвигаться по всему фронту атаки, периодически смещаясь в глубину поля в поиске мяча. Но вот доставка форварду "Краснодара" явно хромает. 16′ Очень жестко пошел в подкат Гуардадо, врезав Самедову по ногам. Однозначная желтая. 16′ Желтая карточка. Гуардадо А. (Мексика) 15′ Обе команды не стесняются тактики мелкого фола, уж слишком велика цена матча, поэтому лучше перестраховываться. 14′ Бухаров забрался в положение "вне игры" после скидки Смолова. Пока и тот, и другой явно не на авансцене нашей атаки. 13′ Жирков! Все было сделано классно, кроме удара! И подбор, и обыгрыш, и смещение к центру. Но вот мяч после выстрела Юрия пролетел мимо створа. 12′ Джикия под давлением Лосано заработал аут. Тяжело сборной России дается переход из обороны в атаку. А вот мексиканцы таких проблем не испытывают. 11′ Бухаров пригодился при подаче мексиканского стандарта. Уверенная игра головой. 10′ Очень нравится трибунам "Казань Арены" такая смелая и агрессивная игра от обоих коллективов. Конечно, в таком темпе весь матч не отыграешь, но настрой действительно радует глаз. 9′ Жирков на эмоциях опасно сыграл против Велы, помешав форварду обработать диагональ на фланге. Будет штрафной, а Жиркову досталась желтая карточка. 9′ Желтая карточка. Жирков Ю. (Россия) 9′ Теперь судья не назначил угловой для мексиканцев, посчитав, что мяч вышел от игрока наших соперников. Похоже, Аль-Мирдаси нравится быть в центре внимания. 8′ Не думаю, что стоит все списывать на это решение Фахада Аль-Мирдаси. Нужно продолжать в том же духе, всего лишь 8 минут прошло со стартового свистка. 7′ А это что, не пенальти?! Смолов классно нашел пасом Жиркова в штрафной соперника, и Юрий после стыка с Морено рухнул на газон! Но арбитр решил не портить игру своими решениями. Хотя эпизод далеко не однозначный. 6′ Акинфеев принимает на себя первый удар в створ! Лосано пробивал после смещения с фланга - несильно в руки Игорю. 5′ Кудряшов неожиданно оказался перед чужой штрафной с мячом, однако обострить не удалось. Ни удара, ни передачи. 4′ Пытается сборная России рисковать, играть в одно касание, но пока неудачно. Еще ни одна передача вперед не достигла ни Смолова, ни Бухарова. 3′ Смолов неточно скинул во фланг и быстрая атака россиян застопорилась. 2′ С первых минут мексиканцы показывают, что они пришли играть исключительно на победу. Особенно это видно по настрою капитана гостей Гуардадо, который явно не думает о ничье. 1′ МАТЧ НАЧАЛСЯ! ПОЕХАЛИ! Стартовый состав сборной МЕКСИКИ: Очоа - Араухо, Рейес Диего, Морено, Лаюн - Эррера, дос Сантос Хонатан, Гуардадо - Вела, Эрнандес, Лосано Стартовый состав сборной РОССИИ: Акинфеев - Васин, Джикия, Кудряшов - Самедов, Глушаков, Головин, Ерохин, Жирков - Смолов, Бухаров Мексиканцам на этом турнире удаются камбеки. Чемпион Северной и Центральной Америки дважды восстанавливал паритет в матче с чемпионом Европы. Да и в игре с Новой Зеландией фаворит позволил андердогу повести в счете. Далее сборная Мексики, словно по плану, выровняла ситуацию, а затем вышла вперед, законсервировав результат на оставшееся время. Сборная России уже девять лет не может выйти из группы на турнирах ФИФА и УЕФА. И каждый раз не хватало победы в третьей игре: Греция, Алжир и Уэльс не дадут соврать. Последний раз попасть в раунд плей-офф удавалось на "бронзовом" Euro-2008 в Австрии и Швейцарии. Все ждут повторения той сказки. Думаю, предматчевые расклады всем хорошо известны: для прохода в плей-офф Кубка конфедераций сборной России нужна только победа над сегодняшним противником. Ничьи, скорее всего, не хватит, так как маловероятно, что Португалия в параллельной встрече проиграет Новой Зеландии. Ну а поражение будет означать вылет с турнира. Привет, привет! Если в группе "В" с полуфиналистами практически все ясно, то в квартете "А" интрига сохраняется до последнего. Чемпионы Euro-2016 уже одной ногой в полуфинале. Кто составит им компанию: хозяева турнира или гости из далекой Мексики? Ваш комментатор - Тимофей Лейпунский.
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|Главные тренеры
|Хуан Карлос Осорио
|Станислав Черчесов
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|12
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|5
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти