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90+4′ МАТЧ ОКОНЧЕН. 1:1! Ждали мы праздника во втором тайме, а вместо этого насмотрелись позиционной тактической борьбы. Ни одного реального момента соперника за вторую половину так и не создали, так что ничья - вполне себе справедливый результат. При таких раскладах обе команды остаются главными претендентами на выход из группы и дальнейшую борьбу за кубок конфедераций. На этом все, доброй ночи и будьте здоровы! 90+3′ Это уже ничья... Чилийцы забрали мяч себе и держат в центре поля. Лидеры не думают рисковать, довольствуясь малым. 90+2′ Что-то похожее на навал пытаются обозначить немцы. Команда долго комбинировала, пока Джан не пробил в защитника из-за пределов штрафной. 90+1′ Три минуты компенсировал арбитр. 90′ Зато Пицци сделал все замены. Убрал наставник Арангиса, выпустив Сильву. 90′ Замена Чили: уходит Арангис Ч., выходит Сильва Ф. 88′ Дракслер хотел красиво уйти на дриблинге от двух защитников, ногами доработал, а корпус так и не положил, чтобы прорваться к воротам. 87′ Уже никто и не разминается у немцев. Не стоит исключать, что замен Лев делать вообще не будет, а в заключительной игре выпустит совсем другой состав. 86′ Раздосадован Исла... Классно он подключился к атаке по правому флангу и чуть-чуть не догнал мяч уже в штрафной. А так перспектива вырисовывалась весьма неплохая. 84′ Родригес весь акцент сделал на том, как догнать мяч, а не что потом с ним сделать. В итоге просто пнул в сетку с внешней стороны с острого угла. 83′ Для чилийских болельщиков данный матч - просто праздник. Они и на поле особо не смотрят, а просто поют песни и наслаждаются атмосферой на трибунах. 82′ Да, Варгаса на поле не было видно, во втором тайме уж точно. Теперь Родригес вместо него. 82′ Замена Чили: уходит Варгас Э., выходит Родригес М. 81′ Обманули немцы чилийцев во время розыгрыша штрафного, Дракслер классно подал, а Гинтер в прыжке пробил все равно выше цели. 79′ Босежур откровенно нарушил правила на Киммихе перед штрафной, чтобы тот не выскочил один на один с Эррерой. 79′ Желтая карточка. Босежур Ж. (Чили) 78′ Лев едва ли не в начале матча отправил разминаться запасных игроков, а ни одной замены пока так и не сделал. Зато вторая готовится у чилийцев. 76′ 38 тысяч зрителях пришли на стадион посмотреть данный матч. Не битком, конечно, однако результат очень приличный. 75′ Немцы уже и мяч больше держат, хотя раньше неоспоримое преимущество было у соперника. Только вот на голевых моментах это вообще никак не сказывается. Может, команды согласились уже на ничью, чтобы спокойно дальше выйти вдвоем? 74′ Если Арангис и дальше будет забрасывать мячи просто в руки тер Штегену, то о перспективных атаках чилийцам можно вообще забыть. 73′ Эррера скучает у своих ворот, также можно сказать и о тер Штегене. Затравка в первом тайме получилась неплохая, а второе блюдо что-то не идет. 71′ Капитан сборной Чили матч не продолжит, ушел вместе с врачами с поля. Диас его заменил. 71′ Замена Чили: уходит Медель Г., выходит Диас П. 70′ Лев во время паузы подозвал к себе Дракслера и что-то ему рассказывает. Да, любое время нужно проводить с пользой. 69′ Ого, не может Медель подняться, чтобы продолжить матч. Ладно, подождем, что нам скажут врачи. 68′ Не получился у Гинтера удал с линии вратарской. Эрнандес успел выставить ногу, перевести на угловой, хотя изначально, как казалось, мяч также летел мимо. 67′ 25 нарушений на две команды мы имеем на данный момент. Такая вот статистика, что очень качественно характеризует данный матч. 66′ Первый тайм был более ярким и насыщенным. Подходит время замен, может, они вскроют игру и шансов будет больше? 64′ Санчес наказан предупреждением за разговоры с арбитром. Алексису казалось, что он в офсайде не пребывал, и доказывал это слишком эмоционально, а потом и выбил мяч за пределы поля. 64′ Желтая карточка. Санчес А. (Чили) 63′ Ух, Дракслер держится за заднюю поверхность бедра и не может подняться. Вот так капитан сборной Германии может и закончить для себя турнир 62′ Красные около минуты катали мяч в штрафной площади соперника - все равно не пробили. Похоже, ситуация времен первого тайма возвращается на поле. 61′ Исла головой классно скинул мяч во вратарскую, а там Зюле только был. Видаль набежал уже позже, но на угловой мяч защитник все равно вынес. 60′ Руди в центре поля решил просто ударить Видаля по ногам, чтобы тот далеко не убежал. Справедливое предупреждение. 60′ Желтая карточка. Руди С. (Германия) 58′ Видаль перевисел всех в штрафной, но пробить у него толком не получилось. Мяч полетел вверх, а не в створ, как того хотел чилиец. 57′ Пицци можно понять, почему он выглядит настолько злым. После преимущества времен первого тайма сейчас ничего не получается. 55′ Нарушений правил стало очень много, на первый план выходят уже не футбольные моменты, а больше борьба. Никто не проявляет инициативу. 54′ Тер Штеген как-то слишком спокойно отреагировал на то, что мяч летит ему за шиворот. Похоже, голкипер изначально видел, что выше, а со стороны так и не казалось. 53′ Босежур теперь размял тер Штегена неудачным прострелом. Как-то во втором тайме только на подступах к штрафной у игроков что-то получается, а дальше - уже проблемы. 51′ Эррера очень спокойно сыграл на выходе после подачи со штрафного. Мяч полетел на удобной высоте, такие кроссы любой голкипер обязан забирать. 50′ Зюле успел зацепить мяч ногой, и уже не получилось у Варгаса выскочить один на один с тер Штегеном. 49′ И вновь болельщики поддерживают сборную России. Похоже, подготовка к субботнему матчу с мексиканцами началась уже сейчас. 48′ Санчес опасно пробил со штрафного с 20 метров. Алексис решил выстрелить в ближний правый угол над стенкой - мяч упал на сетку сверху! 47′ И сразу же после перерыва поменялась картина игры: немцы уже держат мяч, похоже, Лев им рассказал, как нужно действовать по ситуации. 46′ НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ ТАЙМ. 45+1′ ПЕРЕРЫВ. 1:1! Результативная ничья во втором матче дня в группе В по итогам первого тайма. Чилийцы были намного лучше, забили в самом начале, а потом и дальше продолжали нагнетать. После гола Санчеса немцы "поплыли", долго приходили в себя, пока одна позиционная ошибка соперника - и счет равный. Что же, тем интереснее будет смотреть второй тайм. 45′ Санчес в излюбленной манере сместился с левого края в центр и с 20 метров пробил в ближний угол - тер Штеген намертво забрал мяч. 44′ Задумались красные: в один определенный момент что-то пошло не так, и они пропустили. Хотя первый тайм выдали очень и очень приличный. 43′ Дракслер улыбается, не поминая, где арбитр увидел опасную игру. Юлиан даже показал, на какую высоту он поднял ногу в борьбе с Арангисом. 41′ ГОЛ! Штиндтль! Неожиданно немцы сравняли счет! Джана никто не встретил по центру, Эмре отдал пас на набегающего в свободную зону Хектора. Сильный прострел низом вдоль ворот, Ларс оторвался от защитника и с линии вратарской пробил под перекладину! 41′ Гол! (1:1). Мяч забил Штиндль Л. (Германия) 40′ Сложно понять, почему чилийцы так часто исполняют верховые подачи. Да, у Алексиса и Варгаса нет проблем с прыжком, но и соперники у них - далеко не мальчики. 39′ А болельщики на трибунах скандируют: "Россия, Россия". Патриотизм просто зашкаливает. 38′ Немцы также пытаются отвечать прессингом на прессинг. Получается весьма неплохо, хоть у своих ворот уже меньше позволяют создать сопернику. 36′ Джан неплохо поймал мяч на ногу перед штрафной, выцеливал в правый угол - все равно неточно. Эррера в игру у нас по-прежнему не вступает. 35′ Арангис локтем откровенно отмахнулся от Зюле. Свисток мы услышали, а карточки не увидели, хотя она напрашивалась как никогда. 34′ Не так и часто приходится видеть, чтобы немцев так откровенно переигрывали. Можно долго рассуждать, какой состав у черно-белых, но Лев сам знал, на что шел. 32′ Санчес не смог поймать мяч после длинного заброса из глубины поля - выход один на один не получился. Главное, передачи проходят, а свои моменты чилийцы еще точно создадут. 31′ Кстати, данный гол Санчеса позволил ему стать лучшим бомбардиром в истории чилийского футбола. 30′ Брандт с Вернером активно разминаются. А что им еще делать, если у команды ничего не получается в атаке? Замены точно понадобятся. 29′ Немцы в панике, когда соперник держит мяч перед штрафной. И сейчас и не скажешь, что "кружится голова" - это фигуральное выражение. 28′ Исла подарил мяч болельщикам, собравшимся на казанской стадионе. Изначально показалось, что это Маурисио так плохо пробил, но потом рикошет все же удалось разглядеть. 27′ Красиво расчертили чилийцы свою атаку, Босежур должен был отдать предпоследний пас. Прострел слева низом - Мустафи в касание выбил мяч. 25′ Странно, почему арбитр не выписал предупреждение Санчесу. Алексис сзади нарушил правила на Мустафи, а затем устроил перепалку с арбитром. Все решилось мирно, без санкций. 24′ Не зря специалисты называли сборную Чили одним из фаворитов турнира. Лучшая команда Южной Америки футбол показывает уж точно самый интересный на данный момент. 23′ Как только подопечные Лева начали владеть мячом, сразу же свист с трибун. Болельщикам перекатывание мяча не может нравиться. 21′ Красные очень хороши в комбинационных действиях, не видно пока, за счет чего немцы смогут переломить игру. Моментов-то у ворот Эрреры вообще нет. 20′ Желтая карточка. Штиндль Л. (Германия) 20′ А вот предупреждение Штиндтль получил довольно быстро, в центре поля грязно он пошел в подкате против Эрнандеса. 19′ Перекладина спасла немцев! Казалось, уже было нарушений правил на Видале, чилийцы начали доигрывает эпизод перед штрафной, а потом Варгас пробил в правый угол - каркас сыграл за тер Штегена! 18′ Штиндтль проигрывает всю борьбу впереди. Против крепких и габаритных защитников чилийцев ему действовать очень сложно. 17′ Киммих головой слишком слабо, да и неточно скинул во вратарскую. Эррере не пришлось и выходить, мяч к нему прилетел, а не к Штиндтлю. 15′ Горецка с линии штрафной слишком слабо пробил в дальний угол. Эррера также не застоялся и легко завладел мячом. 14′ Видаль в касание из-за пределов штрафной проверил, как там дела у тер Штегена. Голкипер "не уснул" и в левом углу спокойно забрал мяч. 13′ Это даже не смешно... В центре поля обрезка в поперечной передаче, и пошла атака два в два. Санчес никуда не спешил, заиграл Видаля чуть правее центра, а Артуро не смог точно прострелить. 11′ Ау, а кто будет держать Меделя на "втором этаже"? Гари после углового пробил метров с 11 головой - точно в тер Штегена, да и на расстояние надо сделать вскидку. 10′ Зюле не стал рисковать с Арангисом в штрафной площади, вот взял и выбил в касание на угловой, Чарльз уже вырывался на оперативное пространство, могло быть опасно. 9′ И что же, Лев уже отправил нескольких игроков разминаться. Среди них Вернер, однако проблема на первых минутах явно не в нападающих, у своих ворот бундестим ошибается очень много. 8′ Дракслер ответил сопернику! Юлиан взял инициативу на себя, пробежал от центра к линии штрафной и пробил - чуть-чуть выше! 7′ Черно-белых вообще не видно на поле. Попали немцы под сумасшедший натиск и выбраться из-под него никак не могут. 6′ ГОЛ! Санчес! На ровном месте немцы "привезли" себе... Мустафи ошибся перед своей штрафной в передаче, Видеаль в касание вывел Алексиса один на один слева. Мощный удар в ближний угол метров с семи, от штанги мяч оказался в сетке! 6′ Гол! (0:1). Мяч забил Санчес А. (Чили) 5′ Санчес зря не пошел до конца, смещаясь с левого края в центр. Начал полузащитник "Арсенала" крутиться перед штрафной, секунды четыре повозился с мячом, пока Мустафи его не обокрал. 3′ Молодые немцы слишком много ошибаются в центре поля. Леву, конечно, это не нравится, наставник у бровки постоянно делает подсказки. 2′ Как же классно Санчес пяткой убрал Горецку в центре поля, сразу же пошла быстрая атака, но Варгас точную передачу между центральными защитниками в касание так и не смог "включить" Видаля. 1′ МАТЧ НАЧАЛСЯ. Чили: Эррера - Исла, Медель, Хара, Босежур - Диас - Арангис, Эрнандес, Видаль - Варгас, Санчес. Германия: тер Штеген - Киммих, Гинтер, Зюле, Мустафи - Джан, Дракслер, Руди, Горецка, Хектор - Штинтдль. Немцы в своем матче против сборной Австралии устроили настоящую перестрелку и нервотрепку. Отличились довольно быстро, уверенно контролировали ход матча, но ближе к перерыву пропустили. Тут же заработали пенальти (первый на турнире) и после перерыва забили еще раз. Австралия не сдалась, забила на 56 минуте второй мяч и до конца встречи было неясно, сохранят ли немцы победу. Дотерпели. Чилийцы свой первый матч Кубка конфедераций провели против сборной Камеруна. Забили три безответных мяча. Правда первый гол отменили после просмотра видеоповтора, однако Камерун это не спасло. Хоть один гол и отменили, чилийцы не сбавили и забили два гола в концовке матча. Отличились Видаль и Варгас. Алексис Санчес отдал голевую передачу. Всем привет ! На связи Казань, Россия. Праздник футбола продолжается и нас ждет противостояние с громкой вывеской. Германия – действующий чемпион мира, Чили – обладатель Кубка Америки, тоже конечно действующий. Обе команды выиграли в матчах первого тура и делят первую строчку (Чили выше по дополнительным показателям). Тут определенно будет на что посмотреть. С вами Владимир Лавский.
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|Главные тренеры
|Йоахим Лев
|Хуан Антонио Пицци
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|2
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти