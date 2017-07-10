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90+3′ МАТЧ ОКОНЧЕН. Все, вничью играют Камерун и Австралия, максимально осложняя себе шансы на выход из группы. Но такой результат, наверное, справедлив. Сегодня ждем еще поединок Германии и Чили, а я, Сергей Кузнецов, на этом с вами прощаюсь. Болейте футболом и будьте здоровы! 90+2′ Ирвайн опасно влетал во вратарскую, вытягивая ногу под подачу с фланга, но немного не хватило ему расстояния. 90+1′ И еще одна карточка - вновь на Троиси фолят камерунцы. Теперь Мабука его зацепил. 90+1′ Желтая карточка. Мабука Э. (Камерун) 90′ Прижал Камерун соперника, и арбитр добавляет еще 3 минуты. Дожмут ли? 88′ И вновь Абубакар вырывается на ударную позицию, но с угла вратарской не дают ему пробить, блокируя удар. 87′ Желтая карточка. Сиани С. (Камерун) 87′ Сиани неудачно подкатился под Троиси - еще одна карточка в матче. 86′ Мабука навешивает, но Райан на этот раз надежно играет на перехвате. 85′ Абубакар снова здорово открывается на линии вратарской, но опять же в касание бьет неточно. 83′ Замбо прорвался по левому флангу, пробежал вдоль лицевой, но прострелить не получилось - угловой. 82′ Свеженький Токо-Экамби лихо разбирается с соперником на фланге, но вот подача его подводит. 81′ Все-таки есть карточка - Райт вкатился в ноги Бассогогу. 81′ Желтая карточка. Райт Б. (Австралия) 79′ А у Австралии уже третья замена - Ирвайн вместо Рогича. Все силы брошены в атаку. 79′ Замена Австралия: уходит Рогич Т., выходит Ирвайн Дж. 78′ Абубакар! Шикарный момент у него был, но чуть выше перекладины бьет он головой с центра штрафной после подачи с фланга. 77′ Замена Камерун: уходит Муканджо Б., выходит Токо-Экамби К. 76′ И замена вот как раз готова у Камеруна. Разумеется, с акцентом на атаку. 75′ Многовато брака стало у Камеруна, да и передвигаются "львы" уже совсем не как хищники. Усталость - она и в Африке усталость. 73′ Хорошо, что этот парень играет в защите, и вероятность, что он забьет гол, крайне мала. 72′ Муй грузит мяч в штрафную, но в прыжке головой прерывает эту подачу Нгаде-Нгаджюи. 70′ Кэйхил под овации трибун появляется на поле и продолжая идти на рекорд в сотню матчей за сборную. 70′ Замена Австралия: уходит Юрич Т., выходит Кэйхилл Т. 69′ Рогич споткнулся возле штрафной и вопросительно посмотрел на арбитра, но тот непоколебим. 68′ Ох, Ондоа удрал с мячом за пределы штрафной и чуть было не поплатился за эту авантюру. Вовремя успел расстаться с мячом. 66′ Фай в роскошном подкате отобрал мяч у Рогича и тут же перевел мяч на противоположный фланг, где у Бассогога не получилось сделать обостряющий пас. 65′ Вместо Круса выходит Троиси. 65′ Замена Австралия: уходит Крус Р., выходит Троиси Дж. 64′ Взял себя в руки Камерун, провел даже атаку неплохую, но у Абубакара не получился удар после паса с фланга - мяч пошел выше. 63′ Замена готовится у Австралии - Троиси получает последние указания от тренера. 61′ Воодушевленная Австралия понеслась вперед, и Леки сейчас едва не вывалился один на один. Занервничали африканцы. 60′ Блестяще исполняет 11-метровый Миллиган в самый угол - впритирку с левой от себя штангой. 60′ Гол! (1:1). Мяч забил Миллиган М. (Австралия), с пенальти 59′ Пенальти! Австралия! Мабука валит Герсбаха, и арбитр без колебаний указывает на точку. 57′ А как здесь не забил? Замбо классно забежал, вошел в штрафную и выкатил под удар Абубакару, который удивительным образом не попал в дальний угол. 56′ Абубакар получил по ногам в центральной зоне. Потихоньку эмоции начинают австралийцев одолевать. 55′ Опаснейший прострел в штрафную Камеруна, мяч немного заметался по вратарской, но Тейку всё же успел его вынести. 53′ Муй забрасывал в штрафную, но мяч пролетает всех, в том числе камерунских защитников. 52′ Крус прошвырнулся по флангу и хотел прострелить в штрафную, но вовремя подставил ногу Фай. 51′ Несколько поменялся рисунок игры, теперь Камерун позволяет сопернику подержать мяч, рассчитывая на убийственные контратаки. 49′ Сейчас уже Камерун атаку разгонял, но пас на Моканджу с правого края не прошел. 48′ Австралийцы начали второй тайм бодро, но пока эта активность ни к чему путевому не приводит, увы. 47′ У Леки еще один шанс был в центре штрафной, но снова он лупит выше ворот. 46′ ВТОРОЙ ТАЙМ. Время возвращаться назад - вторая половина встречи уже начинается! 45+2′ ПЕРЕРЫВ. Вот так, в самой концовке Камерун, который был чуточку лучше в первом тайме, все-таки забивает гол, который с точки зрения психологии может сослужить ему хорошую службу. 45+1′ А вот и нет! Длиннющий заброс, Абубакар не достает, но зато дотягивается Замбо и в касание перебрасывает далековато вышедшего из ворот Райана. 45+1′ Гол! (1:0). Мяч забил Замбо А-Ф. (Камерун) 45′ Минуту добавляет к первому тайму арбитр, но команды уже мыслями в раздевалках, похоже. 43′ Боссагог продемонстрировал впечатляющий рывок и уже почти выходил один на один, но решил покатить на подключившегося параллельным курсом Джума и прогадал - Герсбах выбил мяч. 42′ Юричу не хватило скорости и расторопности, чтобы убежать один на один, но штрафной он заработал. 41′ Райан после очередного камерунского навеса далековато выбежал и ошибся, пытаясь выбить мяч рукой - вышел угловой. 40′ Джум после корнера пробивает в угол, но мяч задевает ногу защитника и снова улетает за лицевую. 38′ Эффектно Абубакар обрабатывает мяч и пяткой выкатывает под удар Муканджо, тот бьет, но на месте Райан. 37′ Напомнили о себе болельщики - как-то тихо сегодня на матче на самом деле. 35′ Фай прошелся до чужой штрафной и приложился с приличной дистанции на удачи - мимо дальней штанги. 34′ Абубакар, вернувшись назад, завалил в борьбе в своей штрафной Леки, но арбитр в этом эпизоде ожидаемо пенальти не увидел. И даже видеосеанс решил не устраивать. 32′ Леки добрался до мяча в центре штрафной, но не получается у него акцентированный удар, и мяч летит выше. 31′ Подержали мяч "кенгурята", передохнули, но снова "львы" пытаются обступить штрафную соперника. 30′ Крус не успевает под заброс из глубины, но по крайней мере удалось австралийцам перевести мяч на чужую половину поля. 28′ Нажимает Камерун, добавляет в физической мощи и скорости. Но Австралия - орешек крепкий. Так просто не поддастся. 27′ Классно открылся Муканджо и получил пас с фланга от Абубакара, но невольно подыграл себе рукой - все всё видели. 25′ Райт красиво прерывает опасную подачу в штрафную на Муканджо - австралийцы пока надежны у своих ворот. 24′ И еще один пролет - теперь Джум не успевает боднуть мяч после навеса Бассогога. 23′ Эх, долго готовились австралийцы, а в итоге удар Рогича пришелся явно выше ворот. 21′ Теперь у австралийцев шанс на штрафной - буквально в метре от полукруга штрафной. 20′ Герсбах снова спринтерский забег по бровке делает и грузит на голову Юрича, но тот пролетает мимо мяча. 19′ Подкруточка славная вышла на угол вратарской, но защита отработала четко. 18′ Камерун пытается завладеть инициативой и зарабатывает еще один штрафной - прямо по центру ворот роняют Замбо. 17′ Герсбах ускоряется по флангу и подает на дальнюю штангу, где Крус в касание несильно бьет - не проблема для голкипера. 15′ Первый удар пришелся в стенку, а со второй попытки Сиани запульнул выше ворот. 14′ Абубакара прихватили недалеко от штрафной. Арбитр свистит. Опасный стандарт. 12′ Стартовый запал сейчас чуточку спал, но будьте уверены, приключения только начинаются. 11′ Рогич на входе в штрафную двоих соперников обыграл и на радостях полез на третьего, но потерял мяч. 10′ Бодро очень команды начали, вопреки прогнозам некоторых экспертов думаю в основном об атаке. 8′ А вот теперь получилось! Скидка на Абубакара, и удар с ходу в ближний угол - боковая сетка. 7′ Отбились австралийцы после подачи, а после не дали пробить Джуму. 6′ Леки вместо мяча попал по голени Муканджо - штрафной на левом краю для Камеруна. 5′ Тут же контратака австралийцев заканчивается подачей во вратарскую, но Юрич не дотянулся до мяча, чтобы замкнуть головой. 4′ Пас на ход Бассогогу был заманчивым, но слишком сильным - вратарь на мяче оказался раньше. 3′ Крус продрался в штрафную и нанес удар с левой, но мяч прилетел прямо в руки голкиперу. 1′ ПЕРВЫЙ ТАЙМ. Ну что, пора начинать! Австралия в желтой форме, Камерун - в традиционной трехцветной. Австралия: Райан - Дегенек, Сейнсбери, Райт - Леки, Герсбах, Миллиган, Муй - Крус, Рогич - Юрич. Камерун: Ондоа - Мабука, Тейку, Нгаде-Нгаджюи, Фай - Замбо, Сиани - Абубакар - Бассогог, Джум, Муканджо. Поражение для любой из команд фактически закроет перед ней дверь в плей-офф, ничья тоже осложнит задачу выхода из группы, заставив обыгрывать в последнем туре Чили или Германию, а вот победа будет отличным подспорьем для итоговых раскладов. Все говорит о том, что битва будет серьезная. Начнем в 18:00 по московскому, присоединяйтесь. Австралийцы в первом матче дали бой немцам, уступив с достойным счетом 2:3, пусть и забив два весьма неоднозначных гола, оставшихся на совести голкипера бундестим. Камерун тоже был неплох в игре с чилийцами, но в концовке не выдержал и пропустил два мяча - 0:2. Получается, что именно сегодня для обеих сборных встреча должна стать решающей. Всем привет! Пока в группе А на Кубке конфедераций уже вырисовывается определенная турнирная картина, в квартете В только сегодня должны появиться ее очертания. Меня зовут Сергей Кузнецов, и я приглашаю вас на поединок аутсайдеров второй группы - Камеруна и Австралии.
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|Главные тренеры
|Уго Брос
|Ангелос Постекоглу
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|19
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|2
|8
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|1
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти