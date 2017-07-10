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90+8′ ВСЕ! МАТЧ ОКОНЧЕН! Мексика-таки побеждает! Концовка встречи выдалась огненной, но Осорио сам хотел приключений, выставляя второй состав. Теперь в субботу Мексику ждет матч со сборной России. Нам нужна только победа. С вами был Денис Рамзаев. Доброй ночи. И удачи. 90+7′ Не превратился бы матч в войну. Как-то стык на стыке, очень жесткий футбол пошел. В итоге Дамм исхитрился пробить с острого угла. И заработал угловой. 90+6′ Желтая карточка. Боксалл М. (Новая Зеландия) 90+6′ 90+5′ В итоге двое игроков получили по желтой. Хотя надо было удалять минимум двоих-троих. Смешно. 90+5′ Желтая карточка. Рейес Д. (Мексика) 90+3′ Судья не хочет давать карточек, анекдот! Но в итоге все же просит помощи у своих ассистентов. Которые в специальной комнате смотрят видеоповтор. Сейчас полетят чьи-то головы? 90+2′ Драка на поле! Боксалл уже потерял мяч, потом кинулся двумя ногами вперед на Эрреру, что мексиканцу не понравилось. Завязалась заварушка, стенка на стенку! Судейская бригада не без труда восстановила порядок! 90+1′ Четыре минуты осталось дотерпеть Мексике, чтобы подойти к игре со сборной России в хорошем положении. Достаточно будет ничьи. 90′ Акино, конечно, человек матча, без сомнения. Но дадут кому-то из авторов мячей. Как это несправедливо... 89′ Мексика почуяла, что делом пахнет жареным и пошла вперед. Акино снова открылся слева, отдал на Хименеса, тот бьет мимо вратаря! С линии ворот выносят мяч новозеландцы! 88′ Новая Зеландия давит! Макглинчи посылает заброс в штрафную - авось Вуд или кто-то из свежих парней разберется! Но нет, Талавера первый на мяче. 87′ И тут же ответ Мексики! Атака 3 в 2, партнеры выводят на удар Дамма, тот метит в "домик" Мариновичу, но кипер успевает сложить ноги! Сэйв и угловой! 86′ Перекладина! Перехват мяча у штрафной Мексики - и Томас от души заряжает в каркас ворот! Ничего себе могла быть концовочка! 85′ Барбароузес, вот же святая простота! Контратака 2 в 2, и он катит так очевидно на Вуда в штрафную, что Рейес без труда перехватывает. 84′ 18-9 по ударам, солидные цифры. Кажется, что большинство из них Мексика нанесла во втором тайме. А новозеландцы - в первом. 82′ Замена Новая Зеландия: уходит Ингам Д., выходит Паттерсон М. 82′ Хм. Очевидно, что Маркес сорвал атаку, не дав Боксаллу убежать в атаку. Но карточки нет. Против авторитета судья из Гамбии не попрет, что ли? 81′ Удар Фабиана заблокировали, но атака Мексики тут же накатилась второй волной. И Фабиан - посмотрите-ка - живее всех живых. 80′ Боксалл попал, конечно, локтем, но не то, чтобы смертельно. Так что все эти шекспировские страсти не стоили и выеденного яйца. Только минуты съели драгоценные. 79′ Ох уж эти мексиканские штучки... Фабиан в одном из игровых эпизодов решил показать, как ему больно, схватился за лицо и остался лежат на газоне. 78′ Жаль, что Мексика уже забила победный мяч. Теперь Талавера будет выбивать мяч так долго, будто впереди вся жизнь. 77′ Дамм убежал по флангу от всех, обыграл двоих нехитрыми замахами, а потом пробил чуть выше левой "девятки"! Мексика могла решить все! 76′ Вуд переводится с английского как "дерево". Форвард сегодня в большинстве моментов полностью оправдывает свою фамилию. Мяч обрабатывает ужасно. 75′ Мексика может перевести дух и немного поиграть у своих ворот. Новая Зеландия отчаянно пытается спасти встречу, которая сама шла в руки. 73′ Замена Новая Зеландия: уходит Рохас М., выходит Барбароузес К. 73′ Акино в голевом моменте ушел от Ингама. Это еще мальчишка, который сегодня несколько неожиданно вышел в старте. И явно "наелся". А тренер не прочувствовал. 72′ Гол! (2:1). Мяч забил Перальта О. (Мексика) 72′ И все-таки Акино бог. Ускользнул опять от всех на своем фланге и почти от самой лицевой прострелил прямо Перальте на ногу. А тот впритирку со штангой направляет мяч. 71′ Акино пробил в руки Мариновичу и тут же побежал прессинговать. Счет-то по-прежнему ничейный - ой как нехорошо для Мексики. И хорошо для сборной России 70′ Хименес не достал передачу Дамма, хотя тянулся к ней двумя ногами вперед! Пока новозеландские защитники бдительны и держатся, скрепив зубы. 69′ Осорио, конечно, удивил своим решением. Выпустил на поле Маркеса. Которому 38 лет . Понятно, живая легенда, но все равно. 68′ Замена Мексика: уходит Морено Э., выходит Маркес Р. 68′ Офсайд! А как же хорошо открылся Рохас в чужой штрафной, получил пас от Вуда и нанес удар в угол! На всякий случай вратарь Мексики спас команду. 66′ Какое-то затишье в игре. У "киви" ничего в атаке практически не получается, но ведь и мексиканцы устали, взяли паузу. Скоро волны заволнуются раз и два. 65′ Эрнандес с надеждой смотрит на тренера на скамейка запасных. Но Осорио пока третью замену бережет, оставляя напоследок. 64′ Томас на краю штрафной мяч получил, качнул Рейеса и пробил! Но Эррера успел подставить ногу, только угловой. Новая Зеландия тоже завелась! 63′ Нет, удар у Рохаса вышел совсем не опасным. Над "стенкой", но выше ворот. Не нашлось, видимо, других технарей и мастеров стандартов. 62′ Туилома борется против Араухо и зарабатывает штрафной! Это может быть ой как опасно! До ворот метров 25-30. Кто у Новой Зеландии с поставленным ударом? 60′ Рейес продавил Дюранта на втором этаже но пробил точно в голкипера! Это Дамм навешивал! А защитник Новой Зеландии еще и приземлился неудачно. 59′ Акино матата! Не найти на крайка сборной Мексики управы новозеландцам. Все время остро смещается слева, режет угол - и каждый раз это очень опасно. 58′ Туилома меняет Льюиса. Вряд ли будет вторым форвардом. Надо посмотреть, куда уйдет. В центр поля, наверно. 58′ Замена Новая Зеландия: уходит Льюис К., выходит Туилома Б. 57′ Фабиан подает угловой - и Рейес бьет головой в створ. Всего один мяч надо забить мексиканцам - и они снова хозяева своего положения и лидеры группы. 55′ Вот так бывает. Хименес весь матч прятался в тени и совсем не брал на себя игру. Но когда потребовалось решить момент - он это сделал. 54′ Гол! (1:1). Мяч забил Хименес Р. (Мексика) 54′ ГОЛ! Сравнивает Мексика счет! Акино пробросил мяч мимо ног сопернику, отдал Фабиану, а тот Хименесу. Разворот и удар через перчатки Мариновича! 53′ ВУД! Какой момент загубил! Блистательно вывели его передачей один на один, форвард неумело стал обводить Талаверу - и тот забрал мяч в ногах! Ух! 52′ Новая затяжная атака Мексики заканчивается ударом "парашютиком" от Фабиана. Выше ворот! Поспешил капитан с ударом, что и говорить. 51′ Ощутимо прибавили мексиканцы. Новая Зеландия не может поднять голову - не говоря уже о контратаках. Защищаться все 45 минут ой как тяжело. 50′ МОМЕНТ! Даже двойной! Сначала Маринович тащит удар Акино в упор (мяч проскочил мимо ног Боксаллу), а потом Дос Сантос бьет выше на добивании! 49′ Дальний удар Фабиана. Рикошет - и мяч в руках вратаря Новой Зеландии. Не хотят "киви" садиться глубоко в своей штрафной, но соперник вынуждает! 48′ Эррера сразу разогнал атаку передачей на Дамма, последовал навес справа - и Перальта нанес удар головой. В створ. В руки Мариновичу. 47′ Мексика, очевидно, сделала ставку на быстрый мяч во второй половине, но взять нахрапом Новую Зеландию не получилось. Те тоже почувствовали уверенность. 46′ Замена Мексика: уходит Аланис О., выходит Эррера Э. 46′ ВТОРОЙ ТАЙМ! И начинается он с замены Мексики. Уходит один из трех центральных защитников, выходит Эррера. 45+3′ ПЕРЕРЫВ! В конце Талавера вышел из штрафной и опередил Вуда. Который готовился к дублю и нес свое тело культуриста к воротам. 45+2′ И вот смотрит тренерский штаб сборной России этот матч - и какие выводы он должен сделать? Что запас сборной Мексики мало на что способен? 45+1′ Первая из трех добавленных минут прошла в атаках "киви". Им надо дотерпеть совсем недолго - а там можно дух перевести и силы. Второй тайм будет тяжелым для Новой Зеландии. 45′ Вуд, ну как же так! Отличный заброс в штрафную, а форвард не самым лучшим образом мяч обработал! И вместо выстрела в упор он потерял возможность для удара. 44′ Мексика в нокдауне. Вроде бы и мяч в ногах парней в бело-зеленой форме, но толку? Идей нет, как им распоряжаться. Осорио, замены давай! 43′ В шестой игре на Кубках конфедераций Новая Зеландия наконец-то смогла забить мяч. И делает весомую заявку на то, чтобы набрать сегодня очки! 42′ ГООООЛ! Вот так неожиданность! Мексика уже было отвоевала мяч у своей штрафной, но Араухо взял и просто отдал поперек, на Льюиса. И тот в касание вывел форварда один на один с вратарем. Четкий удар в угол! 42′ Гол! (0:1). Мяч забил Вуд К. (Новая Зеландия) 41′ И пока игра тоже такая сегодня, ничейная. Очевидно, что скамейке сборной Мексики не хватает класса и мощи, чтобы взломать крепкий новозеландский орешек. Тренер Осорио хмур. 40′ Пока в игре затишье, немного статистики. Новая Зеландия проиграла 9 из 10 матчей на Кубках конфедераций. Одна ничья пришлась на 2009 года, когда All whites сгоняли по нулям с Ираком. 39′ Вуд принял пас Макглинчи в штрафной и пробил с левой! Талавера справляется с ударом, а потом и боковой судья фиксирует офсайд! 38′ Маринович бы еще не привез только... Засуетился вратарь Новой Зеландии после паса назад и чуть не спасовал перед набегающим Перальтой. Но мяч-таки выбил. 37′ Новый стандарт Новой Зеландии. Макглинчи его исполняет. Хитрый прищур, длинная передача, но там Дамм, субтильный юноша, выигрывает воздух у мощного соперника. 35′ Совсем у мексиканцев пропала мысль впереди. Офсайды, потери, ошибки на ровном месте... Нельзя Мексике терять очки сегодня, иначе Россию нужно будет только побеждать. 34′ Много борьбы, много старания, но где сам футбол? Хочется уже красивых моментов. Турнир-то пока получается результативный. 33′ Морено выходит на поле вместо Сальседо. И идет в центр обороны. 33′ Замена Мексика: уходит Сальседо К., выходит Морено Э. 31′ Мексиканцы не без труда отбились во время углового, на какое-то время оставшись вдесятером. Новая Зеландия навязала свою игру, первый тайм однозначно за ними. 30′ Носилки уносят Сальседо с поля. Кубок конфедерации продолжится без этого славного парня. Здоровья! Судья, думаю, добавит к времени первого тайма минуты четыре. 29′ Понятно, что тренер Мексики на бровке рвет и мечет! Сальседо держится за плечо - кажется, столкновение с Вудом равносильно встрече с бульдозером... 28′ Вуд сначала дал локтем Сальседо, а когда защитник Мексики упал на газон, Новая Зеландия продолжила атаку. В результате свободный Вуд бил в уголок, Талавера спас! 27′ Что случилось? Новая Зеландия вдруг создает железный момент! Но, кажется, ценой травмы игрока Мексики! И не в духе fair play! 26′ Томас получает первую карточку в матче, толкнув сзади Фабиана. Еще и по ноге проехался шипами, на всякий случай. 26′ Желтая карточка. Томас Р. (Новая Зеландия) 25′ Интересно, что All whites, атакуя, предпочитают держать мяч наверху. Мексиканцам (а преимущественно ребята у них низкорослые) приходится непросто в защите. 23′ Там, только там, только Дамм... Крайний игрок мексиканской сборной достал мяч у лицевой и прострелил в касание. И если бы не подкат Боксалла, быть беде. 22′ Темп игры невысокий. Это на руку не мексиканцам, а их сопернику. Чем медленнее игра, тем меньше возможностей для ошибок. 21′ Ух ты! Смит выигрывает верх после подачи с угла поля и Талавера вынужден вступить в игру! Мяч прямо над ним летит! 20′ Вуд на фоне едва ли не всех футболистов на поле выделяется статью и фактурностью. Но пока больше нечем. Правда, сейчас угловой смог заработать. И то хлеб. 19′ Героически Рохас протащил мяч от своей штрафной почти что до чужой! Но там его "скушал" Акино. Подстраховка у Мексики работает образцово. 17′ И следом еще один неточный удар издалека по воротам Мариновича. С Россией этот голкипер был главной звездой команды. Что сегодня? Пока без работы. 16′ Хотя сейчас мог быть открыт счет! Мексиканцы вываливались на ворота в контатаке 5 на 3, Перальта откинул под удар Дос Сантосу, но тот пробил в ноги защитнику. 15′ Если так пойдет и дальше, тренеру Мексики придется выпускать кого-то из лидеров. Может, Новую Зеландию и можно обыграть малой кровью, но пока непохоже. 14′ Когда в товарищах согласия нет... Отличный навес от Акино, но Перальта с Дос Сантосом мяч не поделили. Первый поднял ногу, второй втянул голову в плечи и пробил. Слабо и мимо. 13′ В итоге мексиканцы разыграли штрафной, Фабиан отдал Дамму. А тот робко прострелил в штрафную. Кому, куда? Сам не знает он ответа на эти вопросы. 12′ А это может быть опасно. Рейес прокидывает мяч мимо Смита, но тот пропускать соперника не захотел. И аккуратно так принял локоточком. Штрафной! 11′ В том моменте еще удачно Талавера выставил руки. Но из героя он быстро превратился в неудачника. Отдал пас на 10 метров защитнику в аут. Простейшая была ситуация... 10′ МОМЕНТ! Смит после скидки партнера головой оказался с глазу на глаз с вратарем Мексики, но не смог протолкнуть его в цель с острого угла! 8′ Мексиканцев стали активнее бить по ногам. Пока тактика мелкого фола себя оправдывает. Атаки фаворита гасятся еще в середине поля. Бей чужих, чтобы боялись! 7′ Вот и Мексика вспомнила, кому больше победа нужна. Катают североамериканцы мяч у штрафной - но по флангу эту защиту из пяти человек в линию пока не растянуть. 6′ Вообще зеландцы пока играют на контрастах с прозвищем, действуя в черной форме. И выглядят увереннее мексиканцев. Больше мяч держат, высоко прессингуют. 5′ Ух ты. Новая Зеландия наносит первый удар в игре. Томас приложился из-за штрафной, но дюже неточно. Но настрой All whites трибунам нравится. 4′ Мексика же хитрит. Выставила она фактически второй состав сегодня. Восемь замен по сравнению с первой игрой! Нет Велы, Эрнандеса, Эрреры, Очоа... На матч с Россией берегут лидеров! 3′ Судья из Гамбии, немного потерян. Кажется, он сам понемногу привыкает к полю и игре. Дюранту такое экзотическое зрелище тоже в новинку. После фола попробовал он было поднять на арбитра голос. И осекся, получив устное внушение. 2′ Сразу напомним, что Португалия только что обыграла Россию со счетом 1:0 и вышла в лидеры группы. Мексике тоже нужна сегодня победа. Тогда в игре с нашей сборной ее устроит ничья. 1′ Команды на поле! Сочи приветствует и тех, и других. Звучат национальные гимны, потом капитаны обмениваются рукопожатиями. Словом, все стандартно, так что время тянуть не будем. Свисток арбитра из Гамбии! МАТЧ НАЧАЛСЯ! Состав Новой Зеландии: Маринович - Ингам, Боксалл, Дюрант, Смит, Уинн - Макглинчи, Рохас, Томас - Льюис, Вуд. Состав Мексики: Талавера - Сальседо, Араухо, Аланис - Фабиан, Д. Рейес - Дамм, Дж. Дос Сантос, Акино - Перальта, Хименес. Мексиканцы вырвали ничью против Португалии в самой концовке встречи, но тоже понимают: расслабляться рано. Хавбек Эррера и вовсе договорился до того, что против All Whites играть будет тяжелее: мол, у соперника сильный характер. И превосходство в физике, которое может свести на нет лучшую техническую оснащенность игроков Мексики. У новозеландцев в матче с Россией мало что получилось. Даже наша команда выглядела на их фоне очевидной силой. В составе All Whites нет звезд, а лучший игрок и капитан Вуд исправно забивает в чемпионшипе. Но 36-летний тренер Хадсон обещает: стыдно за Новую Зеландию не будет. Сила духа, бойцовские качества и движение - и все сложится. Всем привет! Это Сочи и второй тур Кубка конфедераций. Мексика против Новой Зеландии. Фаворит против очевидного аутсайдера. Но не спешите хоронить чемпионов Океании. Они исполнят танец хака в раздевалке и выйдут биться до последней капли пота. Меня зовут Денис Рамзаев.
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|Главные тренеры
|Хуан Карлос Осорио
|Энтони Хадсон
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|5
|22
|Удары (всего)
|10
|10
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|3
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти