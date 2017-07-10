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90+5′ Финальный свисток подвел итог ударной концовке сборной России, в которой, впрочем, так ни разу и не удалось попасть по воротам. Теперь в заключительном туре команде Станислава Черчесова с максимальной долей вероятности необходимо будет для выхода из группы обыгрывать мексиканцев, что с вами вместе констатирую я, Андрей Самохотов. Удачного и зрелищного всем нам продолжения турнира! Всего доброго! 90+4′ И все-таки бьет напоследок Смолов из-за штрафной - мяч пролетает в полутора метрах от ближней штанги! 90+3′ Снова сборная России в позиционной массированной атаке. Федор Смолов получает мяч справа и простреливает оттуда - в руки вратарю. 90+2′ Георгий Джикия головой бьет над "девяткой" после подачи Самедова с угла поля на дальнюю штангу! 90+1′ Александр Самедов в атаке вводит мяч в игру из-за боковой линии, следует навес, и Руй Патрисиу с большим трудом переводит его на угловой. 90′ Четыре компенсированные арбитром минуты остается у сборной России на то, чтобы отыграться. 89′ Александр Бухаров падает у линии вратарской в борьбе за верховой мяч - судья, не останавливая игру, демонстрирует, что не намерен даже запрашивать видеопросмотр. 88′ Подача португальцев со штрафного прервана, а вот быстрой контратаки не получается - снова потеря. 87′ Юрий Жирков сзади ударил по ноге Бернарду Силву возле боковой линии. 86′ Александр Бухаров отмечается на поле рывком за спину защитнику и попаданием в положение "вне игры". 85′ На левой бровке в борьбе у центральной линии теперь увязает игра. 84′ Ва-банк - с тремя форвардами - идет Станислав Черчесов, но мяч пока что остается у португальцев. 83′ Замена Россия: уходит Кудряшов Ф., выходит Бухаров А.Е. 83′ Замена Португалия: уходит Адриэн Силва, выходит Данилу Перейра 80′ В старательных попытках отыграться разница в проценте владения мячом понемногу сокращается, но что говорить, если до сих пор никак не удается хотя бы разочек попасть в створ. 78′ Замена Португалия: уходит Андре Силва, выходит Мартинш Ж. 77′ Виллиаму Карвалью на дальней штанге не удается пробить головой после подачи со штрафного. 76′ Желтая карточка. Самедов А. (Россия) 76′ Хавбек "Спартака" на плечо принял Элизеу, не дав ему сделать рывок к штрафной. 74′ Андре Силва получает возможность пробить под углом к воротам метров с десяти - его удар успевают заблокировать. 72′ Спартаковский защитник пришел в чужую штрафную помогать атаке, но после потери мяча чересчур увлекся его отбором. 72′ Желтая карточка. Джикия Г. (Россия) 71′ Юрий Жирков на левой бровке прокинул мяч мимо своего оппонента, заработав штрафной. 71′ Желтая карточка. Бернарду Силва (Португалия) 70′ Александр Ерохин получает мяч в штрафной лицом к воротам и все-таки попадает в защитника. 69′ Руй Патрисиу на перехвате забирает мяч после навеса слева в направлении Федора Смолова. 68′ Замена Россия: уходит Комбаров Д., выходит Полоз Д. 67′ Андре Силва с линии штрафной посылает мяч в руки Игорю Акинфееву. 65′ Замена Португалия: уходит Рафаэл Геррейру, выходит Элизеу 65′ Даже играя пока что вдесятером, португальцы отвечают ударом на удар, обмениваясь ими с дальней дистанции. Впрочем, неточно. 64′ Автор голевой передачи Рафаэл Геррейру получил травму - его выносят с поля. 63′ А в контратаке Криштиану Роналду заражается промахами, тоже с близкой дистанции не попадая головой в дальний угол. 62′ И еще одна острая атака с похожим по своему отсутствию завершением - уж простите за такой оборот. 61′ Федор Смолов взмывает вверх после, казалось бы, прицельного навеса Александра Самедова справа, но не дотягивается до мяча! 60′ Брака в передачах на чужой половине поля у сборной России по-прежнему много. После очередной из них мяч выскакивает за боковую линию. 58′ На встречных курсах может сейчас пойти игра. Игорь Акинфеев в прыжке парирует дальний выстрел Седрика Суариша. 57′ Желтая карточка. Пепе (Португалия) 57′ Защитник "Реала" рукой прервал неожиданную передачу Федора Смолова пяткой. 56′ Федора Смолова оставляют в положении "вне игры" после продольной передачи по левому флангу в исполнении Юрия Жиркова. 55′ Подачу с углового в высоком прыжке прерывает Пепе, головой выбивая мяч за пределы штрафной. 54′ Рафаэл Геррейра чуть было не срезает мяч под перекладину после хорошей передачи Дмитрия Комбарова в направлении Александра Ерохина. 53′ В ответ Адриэн Силва тоже у центрального круга сбивает Юрия Жиркова, предотвращая возможность ответного выпада. 52′ Александр Ерохин вступает в борьбу, на бедро принимая в центре поля Рафаэла Геррейру. 50′ А вот теперь уже Акинфеев спасает! Георгий Джикия не смог помешать Андре Силве головой пробить в противоход с линии вратарской, но проводящий свой юбилейный, сотый, матч голкипер успел переложиться и в броске дотянуться до мяча!!! 48′ Первая попытка довести мяч до ворот приводит к подаче с фланга за пределы поля. Игорь Акинфеев вводит его в игру. 46′ Игра возобновляется португальским контролем мяча на своей половине поля. 46′ Замена Россия: уходит Шишкин Р., выходит Ерохин А. 45+1′ Что ж, с преимуществом чемпионов Европы прошла первая половина встречи: процент владения мячом - 38/62, удары - 2:4 (при этом ни одного попадания в створ у сборной России). Необходимо искать контригру. 45′ Добавлена одна минута. 45′ "В раздевалку" Криштиану Роналду бьет низом с угла штрафной - мимо ближней штанги. 43′ Седрик Суариш в штрафной пробует прокрасться с мячом к воротам, и это у него чуть было не получается - удар с острого угла успевает заблокировать Роман Шишкин. 41′ Удар Федора Смолова в касание метров с десяти! Не удалось развернуть голеностоп так, чтобы направить мяч под ближнюю штангу. Хорошую передачу с фланга сделал Александр Головин. 40′ Денис Глушаков в прыжке выигрывает верховую дуэль с Бруну Алвешем у линии вратарской, предотвращая угрозу после стандартного положения. 39′ Португальцы удерживают мяч у себя заметно дольше, не расстаются с ним. И вот снова вынуждают Виктора Васина выбивать его на угловой. 37′ Юрий Жирков слева пасует Смолову на ход между центральными защитниками - форвард первым оказывается у мяча, правда не получается его обработать. Снова потеря. 35′ В центр поля перемещается игра при владении сборной России мячом, но в целом, по большому счету, не далее. 33′ Федор Смолов пытается самостоятельно пройти в штрафную сквозь троих защитников и упирается с мячом в Пепе. 32′ Игорь Акинфеев выручает, отбивая мяч ногами, после удара обыгравшего Васина Криштиану Роналду с близкой дистанции, пусть и находясь под острым углом к воротам! 31′ Виллиам Карвалью не менее жестко, но все же аккуратнее, отвечает Денису Глушаков за предыдущее грубое нарушение. 30′ Юрий Жирков в ответной атаке пробрасывает мяч мимо Пепе и падает у линии штрафной, а свисток молчит. 29′ У флажка португальцы неаккуратно разыгрывают мяч, оказываясь в положении "вне игры". 28′ Бернарду Силва тонким пасом бросает в штрафную Седрика Суариша, и Виктор Васин на опережение выбивает мяч на угловой. 26′ Спартаковский хавбек ударом по ногам в центре поля сбил Виллиама Карвалью. 26′ Желтая карточка. Глушаков Д. (Россия) 25′ Самая яркая звезда Европы наносит не самый сильный удар мимо "стенки" в дальний угол - Акинфеев справляется с ним без видимого труда. 24′ Федор Кудряшов ударом по ногам сбивает Криштиану Роналду у правого угла штрафной. 23′ В ответ - российская контратака, Александр Головин получает мяч в штрафной. А удар из-за нее наносит Денис Глушаков, попадая в защитника. 22′ Снова Геррейру - пытается в штрафной пяткой пробросить себе мяч под удар и упускает его в руки Акинфееву. 21′ Гус Хиддинк - о Смолове и его роли в сборной России: В "Анжи" он был расслаблен, порой даже слишком. А сейчас видно, что максимально сфокусирован на футболе. Слышал, его сравнивали с Криштиану Роналду – мол, он значит для России то же, что форвард "Реала" для португальцев. Это немножко преувеличено. 20′ Новая волна португальской атаки увязаят неподалеку от правого углового флажка. 19′ Рафаэл Геррейру на своем фланге тоже упускает мяч за лицевую линию после слишком сильного продольного паса. 17′ Ну вот пошли короткими сериями и атаки сборной России - пусть пока и безрезультатные, с неточными передачами и как следствие потерями. 16′ Быстро поднимается на ноги Жирков, сразу же подключается в атаку и зарабатывает первый угловой. Дмитрий Комбаров подает его на дальнюю штангу - слишком далеко, туда, где никого нет. 15′ Юрию Жиркову на левой бровке у центральной линии достается в подкате от Бернарду Силвы. 13′ Продолжают удерживать у себя мяч чемпионы континента - в ответ трибуны завелись и дружной поддержкой призывают к прессингу. 11′ Снова португальский капитан получает мяч на грани офсайда, убегает с ним вперед по флангу, а вот подача в центр не получается. 8′ Капитан чемпионов Европы затаился справа за спиной Федора Кудряшова, куда с противоположного фланга последовала точная навесная передача Рафаэла Геррейру, и головой пробил над руками Игоря Акинфеева. 8′ Гол! (0:1). Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия) 7′ Сборная России впервые почти на минуту переходит с мячом на чужую половину поля, и вот уже Руй Патрисиу вступает в игру. 6′ Криштиану Роналду чуть было не принимает у линии штрафной заброс из глубины поля - позволяет проводящему свой сотый матч за сборную Акинфееву себя опередить. 5′ Чемпионам Европы быстрее удается укротить мяч и перейти к позиционному нападению. 4′ Гус Хиддинк - о тактике на игру: "На этот матч Черчесов выставил более консервативный состав, и я боюсь, что Смолов при такой расстановке может быть изолирован от команды. Но больше всего мне интересно, как три центральных защитника будут играть против двух сильных португальских нападающих. В частности, Криштиану Роналду" 3′ Криштиану Роналду получает мяч на позиции, близкой к ударной. Но возможности нанести первый удар с левого угла штрафной не находит. 2′ Первые атакующие попытки быстро приводят к потерям мяча. 1′ Стартовый свисток дан! Сборная России начала игру с центра поля. Итак, команды после разминки снова вышли на поле, звучат гимны двух стран. Сборная Португалии: Руй Патрисиу - Седрик Суариш, Пепе, Бруну Алвеш, Рафаэл Геррейру - Адриэн Силва, Виллиам Карвалью - Бернарду Силва, Андре Гомиш - Криштиану Роналду, Андре Силва. Единственный на этом турнире легионер из российской премьер-лиги Луиш Нету снова остался в запасе. Как и другой центральный защитник Жозе Фонти. Зато бывший легионер "Зенита" Бруну Алвеш с первых минут начнет встречу. В числе запасных у португальцев на сей раз также значатся Нани, Жоау Моутинью и забивший мексиканцам Рикарду Куарежма. Сюрпризов стартовый состав сборной России не таит: Акинфеев - Самедов, Джикия, Васин, Кудряшов, Комбаров - Глушаков, Шишкин - Головин, Жирков - Смолов. Неудивительно, что сегодня упор в значительно большей степени, чем в субботу, сделан на оборону: в частности, вместо получившего небольшое повреждение Александра Ерохина сыграет Роман Шишкин, а в нападение выйдет один Федор Смолов - место в "старте" Дмитрия Полоза, игравшего с новозеландцами, занял Дмитрий Комбаров. 16:30. Обе команды уже на стадионе, и россияне по праву хозяев турнира первыми выходят на газон спартаковской арены, над которой, к слову, накрапывает небольшой дождь. 15:45. Сборная России выезжает на стадион из отеля на Новом Арбате. На матчах чилийцев красно-белая арена не забита до отказа, а значит на подступах к ней вы обнаружите отнюдь не толчею, а весьма просторную, местами зеленую прогулочную зону. И, уверяю, тут вас очень постараются развлечь и поднять вам настроение - всем, даже взрослым, не говоря уже о детях. Перед предыдущей встречей - чемпионов Америки и Африки - ваш покорный слуга здесь уже побывал и ни на секунду не пожалел о потраченном на яркий антураж времени. Добро пожаловать на все без исключения игры Кубка конфедераций! Что уж говорить про сегодняшний вечер - тут особого приглашения не требуется! В ожидании вечернего действа на столичном стадионе "Спартак" отмечу, что следом, в воскресенье, здесь сыграют сборные Чили и Австралии. И даже если билетом на матчи Кубка вы не обзавелись, сюда стоит и в выходной день приехать перед игрой хотя бы на часок, чтобы пропитаться этой колоритной атмосферой. Нет, это совсем еще не атмосфера чемпионата мира, а скорее - фестиваля молодежи, но тем она своеобразна и хороша! Благодаря ничьей португальцев с мексиканцами и, разумеется, своей собственной победе в 1-м туре команда Станислава Черчесова в случае и сегодняшнего успеха, то есть при шести набранных очках, сразу же оформит себе выход в полуфинал. Но даже в случае неудачи шансов выйти из группы не потеряет. Настает час настоящей проверки для сборной России! Первые ее соперники, новозеландцы, прямо скажем, всегда были и остаются статистами в розыгрышах Кубка конфедераций. Зато теперь - самое время наводить прицел на предстоящий чемпионат мира. Какой мы увидим команду через год? И какой мы увидим ее сегодня против чемпионов Европы во главе с Криштиану Роналду? В наилучших ожиданиях с вами вместе - я, Андрей Самохотов. Здравствуйте!
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|Главные тренеры
|Станислав Черчесов
|Фернанду Сантуш
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|12
|0
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти