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90+6′ Ну вот и все! Очень яркий матч мы сегодня посмотрели. Немцы закономерно победили, но Австралия дала сопернику настоящий бой. И вполне может побороться за выход из группы. Этим поединком первый тур Кубка конфедераций завершается. Турнир берет небольшую паузу. Уже 21 июня нас ждут матчи Мексика - Новая Зеландия и, конечно, Россия - Португалия! Их для вас также проведет портал "СЭ". А сегодняшняя игра окончена, с вами был Никита Коновалов. Живите долго и процветайте! 90+5′ МАТЧ ОКОНЧЕН! 90+3′ Вернер простреливает в штрафную - мяч перехвачен, контратака Австралии! 90+2′ И еще одна немецкая контратака. Лучшая защита - нападение! 90′ Контратака Германии! Вернер подхватывает мяч, дальний проход, обыграл соперника и пробил по воротам - рядом со штангой! Ох, горячо будет! 89′ Горецка мощно пробил из-за штрафной после паса Вернера! Выше ворот! 88′ Бехич прошел по флангу, пасовал в центр под удар - Мустафи прервал передачу, и Лено забирает мяч! Конечно, тут никакого паса вратарю не было. 86′ А вот и главная звезда сборной Австралии! Не стареют душой ветераны, 37-летний Тим Кэйхилл на поле! Более 500 матчей в английских "Миллуолле" и "Эвертоне". А сейчас доигрывает дома, в "Мельбурн Сити". 86′ Замена Австралия: уходит Юрич Т., выходит Кэйхилл Т. 85′ Вернер продемонстрировал свой прессинг-ответ. Грозно шел на Райана после паса тому от защитника. Нет, голкипер безошибочно действует. 83′ Австралийцы прессингуют Лено! Знают, что может он ошибиться! Вынужден выбивать мяч немецкий голкипер. 80′ Лено выскочил далеко из штрафной и в подкате выбил мяч! Блестяще сыграл как либеро - Нойер наверняка доволен - "моя школа". 78′ Крус принял мяч от Юрича под удар - и Лено спокойно забирает мяч. 78′ Еще один автор гола уходит. Забавная ошибка только что произошла - если верить табличке резервного арбитра, 13-й номер заменяет 13-го номера. Но быстро поправлено. 78′ Замена Германия: уходит Штиндль Л., выходит Эмре Джан 75′ Вернер-то каков! Обошел двоих соперников, пробил в ближний угол - и ШТАНГА! 74′ А вот и Троиси заявил о себе! Дальний удар в угол - но Лено в прыжке мяч забирает! Блестящий удар по исполнению, блестящий сейв! 73′ Крус неточно пасует и запарывает неплохую атаку. 71′ Уходит автор гола. Заслуженно получает аплодисменты. 71′ Замена Австралия: уходит Рогич Т., выходит Троиси Дж. 68′ Еще атака Австралии! Совсем чемпионы Азии обнаглели - поняли, что не такие уж и небожители эти хваленые немецкие профессионалы. 67′ Немцы едва обрез на своей половине не совершили - обошлось. 65′ Навес Хектора не самый удачный - и мяч спокойно выбит в аут. 64′ Желтая карточка. Сэйнсбери Т. (Австралия) 63′ Брандт провел очень неплохой матч. Ну теперь дадим Зюле поиграть. 63′ Замена Германия: уходит Брандт Ю., выходит Зюле Н. 61′ А на трибунах лучший бомбардир в истории чемпионатов мира - Мирослав Клозе. 60′ Напомню, предыдущий раз на Кубке конфедераций Австралия и Германия забили 7 голов на двоих. Ну что, можем повторить? 59′ Удар по воротам Райана - мяч заблокирован, и австралийцы пошли в контратаку! 57′ Замена у Германии. Вагнер не смог забить сегодня. 57′ Замена Германия: уходит Вагнер С., выходит Вернер Т. 56′ Гол! (2:3). Мяч забил Юрич Т. (Австралия) 56′ Мяч влетает в ворота Лено - а арбитр просит видеоповтор! 55′ Желтая карточка. Горецка Л. (Германия) 53′ Раскатывают немцы Австралию. Та и рада бы контратаку провести, но что делать, если даже мяч забрать не получается? А если и получается, то ненадолго. 52′ Брандт остался один на фланге, получил мяч, дошел до штрафной, отпасовал в центр на Горецку, тот пробил издали. Нет, пока первого дубля на турнире не будет. 50′ А трибуны после гола опять поутихли. 28 с половиной тысяч, где вы все? 48′ Гол! (1:3). Мяч забил Горецка Л. (Германия) 46′ ВТОРОЙ ТАЙМ! 46′ А вот и первая замена. Крус на поле. Брандт тепло приветствует знакомого соперника. 46′ Замена Австралия: уходит Луонго М., выходит Крус Р. 45+3′ На матче присутствует 28 605 болельщиков при вместимости "Фишта" в 40 тысяч. Россия - футбольная страна. 45+1′ Ну что, немцы в первом тайме гораздо лучше были, единственный гол австралийцев выглядит как везение. Посмотрим, что будет дальше. ПЕРЕРЫВ! 45′ Не знаю, что там задумал Лев, но пока все выглядит как игра в кошки-мышки. Мол, забивайте, ребята в желтом, сколько получится. Запас прочности большой. 44′ Гол! (1:2). Мяч забил Дракслер Ю. (Германия), с пенальти 43′ ПЕНАЛЬТИ! Быстро немцы сориентировались после пропущенного мяча. Горецка подбирался к мячу, и Луонго вынужден был фолить подкатом сзади. Мог еще и карточку получить. Но простил арбитр. 41′ Гол! (1:1). Мяч забил Рогич Т. (Австралия) 40′ Леки какой молодец! Прострел с фланга - мяч летит через вратарскую на Вагнера, и Леки, рискуя забить в свои ворота, в подкате выбил его! Отлично сыграл хавбек! 39′ Германия почти сразу попыталась ответить. Дракслер попытался войти в штрафную - на него бросились сразу трое. 37′ Ух ты! Австралия едва не забила! Навес со штрафного, Сэйнсбери выскочил из-за спин и пробил головой почти в упор! Но мимо! 36′ Мустафи и Бехич толкались друг с другом. Мустафи толкался сильнее, фол в пользу соперника. 34′ Ох, отличный пас через гущу защитников сделал Дракслер - а Брандт мяч обработать не сумел! 33′ Австралия пошла в атаку и получила небольшую порцию свиста. Но вроде как и поклонники на трибунах есть. Но толку пока нет - ударить не получается. 31′ Дракслер попытался пробить мощно издали. Не так эффектно, как у Брандта. Впрочем, итог один - счет по-прежнему 0:1. 29′ А трибуны-то повеселели! Наконец-то разогрелся народ и активно болеет за немцев. Оно и понятно - их больше, да и в такую команду трудно не влюбитьсяю 28′ Процитирую классику: Брандт - "пушка страшная"! Мощно ударил по воротам Райана, тот в красивом прыжке мяч вытащил! 27′ Брандт простреливал в штрафную - Сэйнсбери спасает команду, вынося мяч на угловой! 25′ Муй напомнил о том, что Бернд Лено существует. Навесил в штрафную весьма бесхитростно, голкипер мяч забирает. Кажется, его первое действие на Кубке конфедераций. 23′ Вагнер упускает стопроцентный момент! Избежал офсайда, выскакивал один на один, пробил мимо вратаря... и мимо ворот! Уже не первый раз немцы прощают соперника! 22′ Райан спокойно забирает мяч. 21′ Ох, как Брандт неудачно сыграл! Прекрасный пас, проход по флангу, и прямо возле штрафной поскользнулся! Тем не менее, все же смог пробить и заработал угловой. Интересно, почему упал? Случайность или проблемы с газоном? 19′ А теперь у Горецки момент! Пробивал по воротам после паса Брандта! Заблокирован мяч! 19′ Хотя есть хрестоматийная история, как болельщик сборной Португалии на Euro-2004 утащил мяч, которым Бекхэм неудачно пробил послематчевый пенальти. Целая легенда была, как он его под майкой проносил. 18′ Мяч "красава" прилетел к одному из болельщиков. Он радостно держит его и явно не намерен возвращать. Думаю, все же придется - это же не шайба. 16′ Момент! Горецка навесил в штрафную, Вагнер в падении пытался замкнуть передачу - чуть мимо ворот мяч пролетел! Очень хороший шанс у немцев! 15′ Навес со штрафного, Горецка пробил головой - мимо ворот. 14′ Муй жестко встретил Горецка. Карточки нет, но кажется, арбитр намекнул, мол, так не надо делать. 13′ Плотно Германия играет в обороне. Максимум что австралийцам пока удается - подобраться к штрафной, но даже войти в нее не дают. 11′ Навес в штрафную Австралии, к дальней штанге подбегал Вагнер - но пас прерван грудью защитника, и мяч в руках Райана. 9′ Контратака немцев, Дегенек вынужден отдавать довольно сильный пас от Райана. История помнит моменты, когда в таких ситуациях нелепые автоголы забивались. 8′ Вагнер летел валькирией к воротам австралийцев. И попал в офсайд. 6′ Руди получил небольшое повреждение в своей штрафной. Но вроде все нормально. А стадион как-то буднично встретил гол немцев. На полупустых трибунах "Фишта" тишина... 5′ Гол! (0:1). Мяч забил Штиндль Л. (Германия) 4′ Дракслер навешивал в штрафную - Горецка пытался принять мяч, но его сняли с ноги. Головой. 2′ Луонго прошел по флангу, но навес сделать ему не дали - аут. 1′ МАТЧ НАЧАЛСЯ! Состав ГЕРМАНИИ: Лено - Хектор, Мустафи, Рюдигер - Кииммих, Горецка, Руди, Брандт - Дракслер - Штиндль, Вагнер. Состав АВСТРАЛИИ: Райан - Дегенек, Сэйнсбери, Райт - Леки, Луонго, Миллиган, Бехич - Муй, Рогич - Юрич. Между собой сборные играли 5 раз. Впервые - на ЧМ-1974, когда сборная ФРГ легко победила 3:0. Еще легче далась победа на ЧМ-2010 (4:0, осьминог Пауль предсказал выигрыш "своих"). А вот матч Кубка конфедераций-2005 завершился с фееричным счетом 4:3, в пользу бундестим (кстати, счет открыл будущий капитан "Динамо" Кевин Кураньи). Зато последние два товарищеских поединка Австралия может записать в актив себе - 2:1 в 2011 году и 2:2 в 2015-м. В общем, история противостояния сборных выходит короткой, но запоминающейся. А вот Австралия, увы, даже в сильнейшем составе выглядит не так грозно, как всего несколько лет назад. Впрочем, Кубок конфедераций способен преподносить и не такие сюрпризы, так что не спешите заранее отдавать победу европейцам. Правильно ли поступила Германия, отправив на Кубок конфедераций резервный состав? Я слышал много разных мнений, от "неуважение к турниру" до "это их личное дело, тебе-то какая разница?". Но все сходятся в одном: даже вторая сборная Германии - один из главных, если не главный фаворит турнира. К слову, в бундеслиге по большому счету нет лимита на легионеров (только пара нежестких ограничений). Вот пусть те, кто говорил, что Кубок конфедераций - скучный и ненужный турнир, стыдятся! Именно на Кубке конфедераций и именно в России произошло историческое событие! Запомните его - потом будете рассказывать потомкам: "Я видел, как Зидан ударил Матерацци, как соперничали Месси и Роналду и как гол был отменен по указке видеоарбитров! Но даже такое событие уже в прошлом, а мы глядим только вперед! А впереди у нас - последний матч первого тура, в котором сыграют Германия и Австралия! Ваш комментатор на игру - Никита Коновалов.
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|Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Йоахим Лев
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|9
|Удары (всего)
|18
|4
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|3
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти