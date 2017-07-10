Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
Камерун
0:2
завершен
Чили
Начало: 18 Июня, 21:00 (МСК UTC+3)
Первый тайм: 0:0
Судьи
Дамир Скомина
Юре Прапротник
Роберт Вукан
Клеман Тюрпен
Милован Ристич
Маланг Дьедью
Место
Спартак
ТВ трансляции
Матч ТВ   18.06, 20:55
Матч ТВ   19.06, 12:05
Поделиться
  • 90+5′ МАТЧ ОКОНЧЕН! В поединке сборных Чили и Камеруна главным действующим лицом, несомненно, стала система видеоповтора. Омененный гол и гол "реабилитированный" - безусловно, болельщикам будет о чем поспорить после этого поединка! А южноамериканцы все же сумели сломить сопротивление организованно игравших африканцев и сделать первый шаг к полуфиналу. С вами этот запоминающийся матч смотрел Евгений Перехожев. До свидания!
    90+3′ Понятно, что победа от сборной Чили никуда не уйдет. Что, похоже, понимают и камерунцы. В заключительные минуты игра проходит в центре поля.
    90+1′ Гол! (0:2). Мяч забил Варгас Э. (Чили)
    90′ 4 минуты прибавляет ко второму времени второго тайма Скомина.
    89′ Манджек входит в игру вместо Замбо.
    89′ Замена Камерун: уходит Замбо А-Ф., выходит Манджек Ж.
    88′ Контратака чилийцев, трехходовка Санчес - Видаль - Исла завершается прострелом на форварда лондонского "Арсенала", но пас в последний момент перехватил Нгаде-Нгаджюи.
    86′ Вместо полузащитника Сиани выходит форвард Нгамале - Камерун явно не смирился с возможностью поражения.
    86′ Замена Камерун: уходит Сиани С., выходит Нгамале Н.
    85′ Бассогог оказался на левом фланге, откуда сделал плохой навес - прямо в руки Эррере.
    83′ Вынуждены идти вперед игроки сборной Камеруна. Замбо выцеливал в дальний угол, да не попал в него.
    81′ Гол! (0:1). Мяч забил Видаль А. (Чили)
    80′ Похоже, силы постепенно оставляют подопечных Пицци. Камерунцы организованно отошли назад и перекрывают все ходы к своим воротам.
    78′ Похоже, незасчитанный перед перерывом гол сыграл злую шутку со сборной Чили. Во втором тайме кроме промаха Ислы и вспомнить-то нечего. Не сравнить с доминированием в первой сорокапятиминутке.
    76′ Подача Ислы справа верхом, но для Ондоа это семечки!
    74′ Любопытно, что замен у Пицци больше нет, в то время как Брос продолжает обходиться стартовой обоймой игроков.
    72′ После подачи углового Исла пролетает мимо мяча. Попади чилиец головой по сфере, быть голу - угол был открыт как мое сердце!
    71′ Последняя замена у чилийцев - Сильва сменяет Арангиса.
    71′ Замена Чили: уходит Арангис Ч., выходит Сильва Ф.
    70′ Варгас пробил с линии штрафной, да попал в Тейку.
    69′ А теперь фол в атаке - Боссагог не справился с опекой Босежура.
    67′ Удар Муканджо - камерунец целил в ближнюю "девятку" и пробил в опасной близости от нее.
    66′ Желтая карточка. Хара Г. (Чили)
    64′ Вторая перестановка тренерского штаба сборной Чили - Валенсия вместо Фуэнсалиды.
    64′ Замена Чили: уходит Фуэнсалида Х., выходит Валенсия Л.
    62′ Абубакар и Джум на правом фланге атаки попытались обыграть оппонентов. Неудачно, но подбор вновь за африканцами.
    60′ Сборную Камеруна хватило лишь на 12-13 минут равной игры. Вновь обладатели Кубка Америки забрали игровой снаряд под свой контроль. Правда, впереди остроты у чилийцев пока нет.
    58′ И вот долгожданная для многих болельщиков сборной Чили замена - Алексис Санчес вместо Пуча.
    58′ Замена Чили: уходит Пуч Э., выходит Санчес А.
    56′ Подача Фая от углового флажка, и мяч планирует прямо в руки Эррере, даже не сделавшего и шага.
    54′ А ход матча явно поменялся после перерыва! Африканцы уже не такие "мягкие игрушки", какими предстали перед московской публикой в первом тайме. И вот подтверждение: передача Муканджо едва не доходит до Абубакара - Эррера мешает.
    52′ Джум "с мясом" вырвал мяч у Видаля, причем, что удивительно, в рамках правил.
    50′ Снова Видаль - форвард Чили подхватил диагональный перевод и прострелил в штрафную, где уверенно сыграл Тейку.
    48′ Теперь уже Видаль ведет активную борьбу в штрафной соперника. Выцарапывает мяч, но бьет слишком уж неточно!
    47′ Отличную подачу с правого фланга выполнил Мабука на дальнюю штангу, но там чуть-чуть не хватило роста Бассогогу. Лети мяч чуть ниже, камерунец вполне мог замкнуть передачу ударом в пустой угол ворот.
    46′ ВТОРОЙ ТАЙМ!
    45+2′ ПЕРЕРЫВ! Сборная Чили жала-жала соперника весь первый тайм и на его исходе, казалось, дожала. Но нет - видео показало оператору, что у Варгаса было положение "вне игры". Показало только ему, кстати, поскольку телеповтор свидетельствует - чилиец был на одной линии с камерунским защитником!
    45+1′ И вновь видеопросмотр отменяет гол! Варгас получил счудо-пс от Видаля, вышел на свидание с Ондоа и перебросил мяч над бросившимся вперед голкипером! И пока чилийцы праздновали взятие ворот, Скомине позвонили - офсайд!
    45′ 1 минуту прибавляет Скомина к первому тайму.
    43′ Исле помешали сделать прострел, а затем Диас нарушил правила в попытке вернуть мяч под контроль.
    42′ Подача углового у ворот чилийцев, и в который уже раз африканцы довели дело до удара головой по воротам. На этот раз попытку предпринял Замбо.
    40′ Вот что сейчас помешало Варгасу пробить не над перекладиной, а под нее? Пас Видаля, Варгаса от ворот отделял лишь десяток метров и одинокий Ондоа - нет, надо было со всех сил бить верхом!
    38′ Бассагог тащил мяч, тащил, да и нарушил правила в самый неподходящий момент, уже метрах в 20 от ворот Эрреры.
    36′ Бассогог не дал Пучу обыграть себя у собственной штрафной. Пока камерунцы только обороняются. Правда, во владении немного подтянулись - уже 32:68.
    34′ Проспали южноамериканцы контратаку, и Муканджо мог бы пробить и гораздо острее - возможность для этого у него была!
    32′ Подача Арангиса в штрафную, и на полминуты чилийцы завертели карусель в штрафной оппонентов! Могли нанести решающий удар Видаль, Исла, Босежур, Фуэнсалида... Могли, но не нанесли. А Исла в итоге оказался во "вне игры".
    31′ Врезали Видалю по ногам, что не укрылось от внимания Скомины. Правда, карточку Сиани не увидел, хотя мог бы.
    29′ Дальний пас на Абубакара, застрявшего в офсайде.
    27′ Ну не идет мяч в ворота сборной Камеруна! Варгас отдал пас-конфетку на Фуэнсалиду, форвард довольно жестко принял мяч, который покатился в дальний угол, но Ондоа успел сложиться и перевести его на угловой!
    25′ А вот сейчас Пуч был там, где надо, и нанес опаснейший удар метров с 20. Ондоа в очередной раз отразил угрозу своим воротам! ::super::
    23′ Дальний заброс на Пуча, но форвард оказался в положении "вне игры".
    21′ Второй угловой заработали камерунцы. Муканджо выполнил пас на ближнюю штангу, но там выше всех выпрыгнул Медель, выбивший мяч к центру поля.
    20′ Едва на ровном месте не привезли атаку на свои ворота чилийцы. Совсем один был Медель, но он поскользнулся, после чего уже в подкате сумел отобрать мяч у рванувшегося Абубакара.
    19′ Дальний удар Диаса, однако мяч застрял в ногах оборонцев сборной Камеруна.
    17′ Штрафной удар, и мяч влетает в сетку. Но секундой ранее звучит свисток - боровшийся за позицию Абубакар рукой оттолкнул оппонента!
    16′ Видаль недоволен - падение Джума в столкновении с "баварцем" Скомина расценил как следствие нарушения чилийца.
    14′ Снова горячо у ворот африканцев! Исла решил не бить сам с острого угла, а отдать мягкую передачу на Варгаса. В последний момент в развитие событий вмешался Ондоа, рукой изменивший направление полета мяча!
    12′ Подача от углового флажка завершилась неточным, но все же ударом головой Нгаде-Нгаджи.
    11′ А вот и ответ Камеруна! Босежур отправил мяч на другую половину поля, где им овладел Абубакар, пробежал с ним метров 30 и уже из пределов штрафной пробил на исполнение в дальний угол! Эррера не подкачал и мяч ногой отразил - на угловой.
    10′ Пока что у африканцев не получается практически ничего. Мяч целиком и полностью принадлежит игрокам в белой форме.
    8′ Подача Хары верхом в штрафную на Видаля - герой стартовых минут Ондоа вышел на мяч и забрал его в руки.
    6′ Новая атака чилийцев правым флангом, Видаль отдавал передачу на Варгаса, однако форварда успели прикрыть камерунские защитники.
    5′ Активнее сейчас южноамериканцы, явно сделавшие ставку на быстрый гол. И уже дважды чилийцы были близки к взятию ворот.
    3′ А сейчас Фуэнсалида едва не забил гол-шедевр! ::hands:: Чилиец акробатическим трюком перебросил мяч через Тейку, вышел один на один с Ондоа, пробил в дальний угол - голкипер вытянулся в струнку и спас свою команду!
    2′ Фуэнсалида не смог нормально пробить головой после навеса Босежура.
    1′ Лихо начали чилийцы! Варгас получил передачу в штрафную, пробил в ближний угол и попал в ногу Ондоа, от которой мяч врезался в штангу!
    1′ ПЕРВЫЙ ТАЙМ! ::ball::
    Сборная Чили: Эррера - Исла, Медель, Хара, Босежур - М. Диас - Арангис, Видаль - Фуэнсалида, Варгас, Пуч. Расстановка 4-1-2-3.
    Сборная Камеруна: Ондоа - Мабука, Нгаде-Нгаджюи, Тейку, Фай - Сиани, Джум - Бассогог, Замбо, Муканджо - Абубакар. Схема 4-2-3-1.
    Сборную Чили, напротив, причисляют к одним из фаворитов турнира. Лидеры южноамериканской команды находятся не на последних ролях в топ-клубах Англии и Германии. Правда, результаты последних контрольных матчей чилийцев далеки от идеальных - после ничьей с подопечными Черчесова обладатели Кубка Америки не устояли в игре против Румынии. Причем южноамериканцы быстро повели в счете 2:0, но после удаления Меделя преимущество удержать не смогли и проиграли 2:3.
    Перед стартом турнира африканцы провели два контрольных матча. Представители своего континента были обыграны, хоть и не без труда - со счетом 1:0 побеждено Марокко. А вот игра с южноамериканцами явно не задалась: колумбийцы играючи укротили "львов" - 0:4.
    Камерун тяжело переживает смену поколений и на международной арене в последние годы существенных успехов не добивался. Однако последний Кубок Африки стал для "неукротимых львов" приятным исключением. В финале против сборной Египта голы Н'Кулу и Абубакара принесли подопечным Уго Брооса пятое континентальное "золото" и путевку на смотр лучших команд мира.
    В группе B первыми выступление на Кубке Конфедераций начнут сборные Камеруна и Чили. По мнению многих прогнозистов, фаворитом являются южноамериканцы. Но согласятся ли камерунцы с ролью поставщика очков? Матч для вас комментирует Евгений Перехожев.
8 Артуро Видаль (А. Санчес) 81′
11 Эдуардо Варгас 90+1′
Фабрис Ондоа 1
Эрнест Мабука 2
Коллинс Фай 19
Адольф Тейку 4
Мишель Нгаде-Нгаджюи 5
Кристиан Бассогог 13
Бенжамен Муканджо (к) 8
Венсан Абубакар 10
Арно Джум 17
89′ Андре-Франк Замбо 3
Жорж Манджек 14
86′ Себастьен Сиани 15
Николя Муми Нгамале 7
23 Джонни Эррера
4 Маурисио Исла
15 Жан Босежур
17 Гари Медель (к)
18 Гонсало Хара 66′
8 Артуро Видаль
11 Эдуардо Варгас
21 Марсело Диас
20 Чарльз Арангис 71′
5 Франсиско Сильва
6 Хосе Педро Фуэнсалида 64′
19 Леонардо Валенсия
22 Эдсон Пуч 58′
7 Алексис Санчес
Главные тренеры
Уго Брос Хуан Антонио Пицци
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
8 Удары (всего) 16
1 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 5
11 Фолы 8
1 Офсайды 5
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Викторина
Кто забил первый гол на турнире?