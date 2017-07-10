-
90+5′ МАТЧ ОКОНЧЕН! В поединке сборных Чили и Камеруна главным действующим лицом, несомненно, стала система видеоповтора. Омененный гол и гол "реабилитированный" - безусловно, болельщикам будет о чем поспорить после этого поединка! А южноамериканцы все же сумели сломить сопротивление организованно игравших африканцев и сделать первый шаг к полуфиналу. С вами этот запоминающийся матч смотрел Евгений Перехожев. До свидания! 90+3′ Понятно, что победа от сборной Чили никуда не уйдет. Что, похоже, понимают и камерунцы. В заключительные минуты игра проходит в центре поля. 90+1′ Гол! (0:2). Мяч забил Варгас Э. (Чили) 90′ 4 минуты прибавляет ко второму времени второго тайма Скомина. 89′ Манджек входит в игру вместо Замбо. 89′ Замена Камерун: уходит Замбо А-Ф., выходит Манджек Ж. 88′ Контратака чилийцев, трехходовка Санчес - Видаль - Исла завершается прострелом на форварда лондонского "Арсенала", но пас в последний момент перехватил Нгаде-Нгаджюи. 86′ Вместо полузащитника Сиани выходит форвард Нгамале - Камерун явно не смирился с возможностью поражения. 86′ Замена Камерун: уходит Сиани С., выходит Нгамале Н. 85′ Бассогог оказался на левом фланге, откуда сделал плохой навес - прямо в руки Эррере. 83′ Вынуждены идти вперед игроки сборной Камеруна. Замбо выцеливал в дальний угол, да не попал в него. 81′ Гол! (0:1). Мяч забил Видаль А. (Чили) 80′ Похоже, силы постепенно оставляют подопечных Пицци. Камерунцы организованно отошли назад и перекрывают все ходы к своим воротам. 78′ Похоже, незасчитанный перед перерывом гол сыграл злую шутку со сборной Чили. Во втором тайме кроме промаха Ислы и вспомнить-то нечего. Не сравнить с доминированием в первой сорокапятиминутке. 76′ Подача Ислы справа верхом, но для Ондоа это семечки! 74′ Любопытно, что замен у Пицци больше нет, в то время как Брос продолжает обходиться стартовой обоймой игроков. 72′ После подачи углового Исла пролетает мимо мяча. Попади чилиец головой по сфере, быть голу - угол был открыт как мое сердце! 71′ Последняя замена у чилийцев - Сильва сменяет Арангиса. 71′ Замена Чили: уходит Арангис Ч., выходит Сильва Ф. 70′ Варгас пробил с линии штрафной, да попал в Тейку. 69′ А теперь фол в атаке - Боссагог не справился с опекой Босежура. 67′ Удар Муканджо - камерунец целил в ближнюю "девятку" и пробил в опасной близости от нее. 66′ Желтая карточка. Хара Г. (Чили) 64′ Вторая перестановка тренерского штаба сборной Чили - Валенсия вместо Фуэнсалиды. 64′ Замена Чили: уходит Фуэнсалида Х., выходит Валенсия Л. 62′ Абубакар и Джум на правом фланге атаки попытались обыграть оппонентов. Неудачно, но подбор вновь за африканцами. 60′ Сборную Камеруна хватило лишь на 12-13 минут равной игры. Вновь обладатели Кубка Америки забрали игровой снаряд под свой контроль. Правда, впереди остроты у чилийцев пока нет. 58′ И вот долгожданная для многих болельщиков сборной Чили замена - Алексис Санчес вместо Пуча. 58′ Замена Чили: уходит Пуч Э., выходит Санчес А. 56′ Подача Фая от углового флажка, и мяч планирует прямо в руки Эррере, даже не сделавшего и шага. 54′ А ход матча явно поменялся после перерыва! Африканцы уже не такие "мягкие игрушки", какими предстали перед московской публикой в первом тайме. И вот подтверждение: передача Муканджо едва не доходит до Абубакара - Эррера мешает. 52′ Джум "с мясом" вырвал мяч у Видаля, причем, что удивительно, в рамках правил. 50′ Снова Видаль - форвард Чили подхватил диагональный перевод и прострелил в штрафную, где уверенно сыграл Тейку. 48′ Теперь уже Видаль ведет активную борьбу в штрафной соперника. Выцарапывает мяч, но бьет слишком уж неточно! 47′ Отличную подачу с правого фланга выполнил Мабука на дальнюю штангу, но там чуть-чуть не хватило роста Бассогогу. Лети мяч чуть ниже, камерунец вполне мог замкнуть передачу ударом в пустой угол ворот. 46′ ВТОРОЙ ТАЙМ! 45+2′ ПЕРЕРЫВ! Сборная Чили жала-жала соперника весь первый тайм и на его исходе, казалось, дожала. Но нет - видео показало оператору, что у Варгаса было положение "вне игры". Показало только ему, кстати, поскольку телеповтор свидетельствует - чилиец был на одной линии с камерунским защитником! 45+1′ И вновь видеопросмотр отменяет гол! Варгас получил счудо-пс от Видаля, вышел на свидание с Ондоа и перебросил мяч над бросившимся вперед голкипером! И пока чилийцы праздновали взятие ворот, Скомине позвонили - офсайд! 45′ 1 минуту прибавляет Скомина к первому тайму. 43′ Исле помешали сделать прострел, а затем Диас нарушил правила в попытке вернуть мяч под контроль. 42′ Подача углового у ворот чилийцев, и в который уже раз африканцы довели дело до удара головой по воротам. На этот раз попытку предпринял Замбо. 40′ Вот что сейчас помешало Варгасу пробить не над перекладиной, а под нее? Пас Видаля, Варгаса от ворот отделял лишь десяток метров и одинокий Ондоа - нет, надо было со всех сил бить верхом! 38′ Бассагог тащил мяч, тащил, да и нарушил правила в самый неподходящий момент, уже метрах в 20 от ворот Эрреры. 36′ Бассогог не дал Пучу обыграть себя у собственной штрафной. Пока камерунцы только обороняются. Правда, во владении немного подтянулись - уже 32:68. 34′ Проспали южноамериканцы контратаку, и Муканджо мог бы пробить и гораздо острее - возможность для этого у него была! 32′ Подача Арангиса в штрафную, и на полминуты чилийцы завертели карусель в штрафной оппонентов! Могли нанести решающий удар Видаль, Исла, Босежур, Фуэнсалида... Могли, но не нанесли. А Исла в итоге оказался во "вне игры". 31′ Врезали Видалю по ногам, что не укрылось от внимания Скомины. Правда, карточку Сиани не увидел, хотя мог бы. 29′ Дальний пас на Абубакара, застрявшего в офсайде. 27′ Ну не идет мяч в ворота сборной Камеруна! Варгас отдал пас-конфетку на Фуэнсалиду, форвард довольно жестко принял мяч, который покатился в дальний угол, но Ондоа успел сложиться и перевести его на угловой! 25′ А вот сейчас Пуч был там, где надо, и нанес опаснейший удар метров с 20. Ондоа в очередной раз отразил угрозу своим воротам! ::super:: 23′ Дальний заброс на Пуча, но форвард оказался в положении "вне игры". 21′ Второй угловой заработали камерунцы. Муканджо выполнил пас на ближнюю штангу, но там выше всех выпрыгнул Медель, выбивший мяч к центру поля. 20′ Едва на ровном месте не привезли атаку на свои ворота чилийцы. Совсем один был Медель, но он поскользнулся, после чего уже в подкате сумел отобрать мяч у рванувшегося Абубакара. 19′ Дальний удар Диаса, однако мяч застрял в ногах оборонцев сборной Камеруна. 17′ Штрафной удар, и мяч влетает в сетку. Но секундой ранее звучит свисток - боровшийся за позицию Абубакар рукой оттолкнул оппонента! 16′ Видаль недоволен - падение Джума в столкновении с "баварцем" Скомина расценил как следствие нарушения чилийца. 14′ Снова горячо у ворот африканцев! Исла решил не бить сам с острого угла, а отдать мягкую передачу на Варгаса. В последний момент в развитие событий вмешался Ондоа, рукой изменивший направление полета мяча! 12′ Подача от углового флажка завершилась неточным, но все же ударом головой Нгаде-Нгаджи. 11′ А вот и ответ Камеруна! Босежур отправил мяч на другую половину поля, где им овладел Абубакар, пробежал с ним метров 30 и уже из пределов штрафной пробил на исполнение в дальний угол! Эррера не подкачал и мяч ногой отразил - на угловой. 10′ Пока что у африканцев не получается практически ничего. Мяч целиком и полностью принадлежит игрокам в белой форме. 8′ Подача Хары верхом в штрафную на Видаля - герой стартовых минут Ондоа вышел на мяч и забрал его в руки. 6′ Новая атака чилийцев правым флангом, Видаль отдавал передачу на Варгаса, однако форварда успели прикрыть камерунские защитники. 5′ Активнее сейчас южноамериканцы, явно сделавшие ставку на быстрый гол. И уже дважды чилийцы были близки к взятию ворот. 3′ А сейчас Фуэнсалида едва не забил гол-шедевр! ::hands:: Чилиец акробатическим трюком перебросил мяч через Тейку, вышел один на один с Ондоа, пробил в дальний угол - голкипер вытянулся в струнку и спас свою команду! 2′ Фуэнсалида не смог нормально пробить головой после навеса Босежура. 1′ Лихо начали чилийцы! Варгас получил передачу в штрафную, пробил в ближний угол и попал в ногу Ондоа, от которой мяч врезался в штангу! 1′ ПЕРВЫЙ ТАЙМ! ::ball:: Сборная Чили: Эррера - Исла, Медель, Хара, Босежур - М. Диас - Арангис, Видаль - Фуэнсалида, Варгас, Пуч. Расстановка 4-1-2-3. Сборная Камеруна: Ондоа - Мабука, Нгаде-Нгаджюи, Тейку, Фай - Сиани, Джум - Бассогог, Замбо, Муканджо - Абубакар. Схема 4-2-3-1. Сборную Чили, напротив, причисляют к одним из фаворитов турнира. Лидеры южноамериканской команды находятся не на последних ролях в топ-клубах Англии и Германии. Правда, результаты последних контрольных матчей чилийцев далеки от идеальных - после ничьей с подопечными Черчесова обладатели Кубка Америки не устояли в игре против Румынии. Причем южноамериканцы быстро повели в счете 2:0, но после удаления Меделя преимущество удержать не смогли и проиграли 2:3. Перед стартом турнира африканцы провели два контрольных матча. Представители своего континента были обыграны, хоть и не без труда - со счетом 1:0 побеждено Марокко. А вот игра с южноамериканцами явно не задалась: колумбийцы играючи укротили "львов" - 0:4. Камерун тяжело переживает смену поколений и на международной арене в последние годы существенных успехов не добивался. Однако последний Кубок Африки стал для "неукротимых львов" приятным исключением. В финале против сборной Египта голы Н'Кулу и Абубакара принесли подопечным Уго Брооса пятое континентальное "золото" и путевку на смотр лучших команд мира. В группе B первыми выступление на Кубке Конфедераций начнут сборные Камеруна и Чили. По мнению многих прогнозистов, фаворитом являются южноамериканцы. Но согласятся ли камерунцы с ролью поставщика очков? Матч для вас комментирует Евгений Перехожев.
|
|
|
|
|Главные тренеры
|Уго Брос
|Хуан Антонио Пицци
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|7
|8
|Удары (всего)
|16
|1
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|5
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти