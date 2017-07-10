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90+4′ ::time:: МАТЧ ОКОНЧЕН. 2:2! Мексиканцы на последних минутах вырвали ничью у команды Португалии в первом для себя матче на Кубке конфедераций. Казалось, после гола Седрика все и закончится, Роналду с компанией наберет три очка и будет готовиться к России. Но не тут то было, белые до конца побежали спасаться и были за это вознаграждены. Борьба за кубок ::cup:: только начинается, все самое интересное - впереди. На этом все, спасибо за внимание! Хорошей всем рабочей недели! ::ok:: 90+3′ Желтая карточка. Андре Гомиш (Португалия) 90+1′ Гол! (2:2). Мяч забил Морено Э. (Мексика) 90+1′ ::time:: Три минуты компенсировано, концовка обещает быть захватывающей. 90′ ::warning:: И еще один шанс в концовке! Мартинш спиной к воротам принял мяч и с разворота выстрелил низом в правый угол - неточно, Очоа уже ничего не мог сделать. 89′ ::facepalm:: Чичарито мог стать героем! Нападающий принял мяч в штрафной в семи метрах от ворот, а потом далеко его отпустил и не нанес хоть какой-то удар! 88′ Не, все в порядке, гол засчитан. Странно, что там вообще можно было заменить, чтобы высматривать минуту-вторую. 87′ Ого, помощники арбитра по видеоповторам включились в игру и что-то там просматривают. 86′ Гол! (2:1). Мяч забил Седрик Суариш (Португалия) 85′ ::warning:: Как это сделал Очоа! Силва головой с нескольких метров стрелял в левый нижний угол - Гильерме в прыжке спас, вызвав фурор на трибунах! 84′ Чичарито пробежал от чужих ворот к своим и в подкате вынес мяч в аут, не дав Седрику толком прострелить. Браво! ::hands:: 83′ Перальта включился и едва не забил! Нападающий решил просто на силу с линии штрафной пробить в правый ближний угол - рядом со штангой! 82′ А вот Андре Силва может стать настоящим открытием турнира, Роналду даже называл его главной надежной сборной в будущем. 82′ Замена Португалия: уходит Куарежма Р., выходит Андре Силва 81′ Куарежма не изменяет себе. Однообразно всех обыгрывает, обостряет, а удары не получаются. Очередной пришелся в руки Очоа. 80′ Роналду больше хотел упасть перед штрафной, нежели ворваться в нее и попытаться что-то создать. Как итог, свисток арбитра промолчал, что вполне логично. ::super:: 79′ Перальта отправился в атаку на помощь Чичарито. Хименес после перерыва имел только лишь один шанс, чтобы отличиться, да и то пробил в защитника. 79′ Замена Мексика: уходит Хименес Р., выходит Перальта О. 78′ Португальцы начинают что-то похожее на навал создавать, все же о победе думают и они, одного очка им мало в данном матче. 77′ Куарежма опять сместился с фланга, опять пробил из-за пределов штрафной - на пути мяча встал защитник. 76′ Один только Чичарито старается впереди у мексиканцев. Остальные заняты делом, как побыстрее отобрать мяч, чтобы через пару секунд потерять. 75′ Карвалью классно забросил мяч из глубины поля на Мартинша - слишком сильно, Очоа на выходе такие моменты "читает" без проблем. 73′ Желтая карточка. Гуардадо А. (Мексика) 72′ Только Роналду включился, как сразу же на нем нарушили правила, Гуадрадо сзади прихватил его за футболку. 71′ Уже и зрители свистом встречают такую игру. Их можно понять, не за перекатывания мяча они платили деньги, а некоторые и бесплатно пришли, чтобы на такое посмотреть. ::cry:: 70′ Лаюн на исполнение пробил со штрафного с 28 метров - вновь выше. Патрисиу уже спешить выбивать, португальцам нужна только победа. 69′ За половину второго тайма - ни одного голевого момента. А как вы считаете: ничья на пользу России? Жду ваши варианты в комментариях. ::ok:: 68′ Желтая карточка. Адриэн Силва (Португалия) 67′ Продолжаются перетасовки у мексиканцев. Араухо на бровке заменил Сальседо, наошибавшегося в первом тайме. 67′ Замена Мексика: уходит Сальседо К., выходит Араухо Н. 66′ Куарежма же продолжает "шведой" вырезать передачи в штрафную площадь. Эффектно, красиво, а результат где? ::facepalm:: 64′ Роналду опять классно завис над штрафной, был близок, чтобы головой коснуться мяча, однако пробить было очень сложно. 63′ Роналду пытался вывести Мартинша один на один с Очоа, а вместо этого партнер ударился в спину Лаюна и упал. Ну за такое пенальти не дадут. 62′ Гомиш здорово прошел в одиночку метров 30, а перед штрафной не понял, как ему лучше пробить, начал подсовывать Роналду, что и завершилось обрезкой. 61′ Мексиканцы в очных матчах не так и часто поражали ворота соперника. Вот и сейчас гол Чичарито - всего лишь второй в истории. 60′ С моментами настоящая беда на футбольном поле. В первом тайме хоть по воротам старались бить, сейчас же сбились на удержание мяча. ::sad:: 58′ И сразу же второе изменение, это Моутинью уступил место на поле Силве. 58′ Замена Португалия: уходит Жоау Моутинью, выходит Адриэн Силва 58′ Мартиньш в атаке - серьезное усиление, тем более, что Нани в матч не попал. 58′ Замена Португалия: уходит Нани, выходит Мартинш Ж. 57′ Первым замену делают как раз мексиканцы: Вела присел отдохнуть, а вместо него Джованни дос Сантос. 57′ Замена Мексика: уходит Вела К., выходит Дос Сантос Дж. 56′ Странно, что вообще нет дальних ударов. То ли соперники не те подобрались, то ли нагло пытаются завести мяч в сетку, когда и до ударов дело почти не доходит. 55′ Наверное, Веле все же стоило прострелить раньше с правого фланга. А так мяч угодил всего лишь в сетку с внешней стороны ворот. 53′ Хименесу дали слишком спокойно принять мяч на линии штрафной и пробить. Пепе успел подставить ногу и перевести мяч на угловой, не заставляя Патрисиу нервничать. ::super:: 52′ Роналду пребывает в тени защитников. Если свободную зону пройти не удается, сложно вести борьбу сразу с несколькими оппонентами. Все же сезон закончен, усталость накопилась. 50′ ::trauma:: Много пауз, связанных с мелкими стыками. Андриэн Силва уже начал разминаться, замены португальцам явно понадобятся. 49′ Гуадрадо выше всех выполнил подачу на дальнюю штангу. Мяч даже ударился о газон, а замыкать никто не пошел. Момент на ровном месте упущен. 48′ Лаюн изредка ходит в атаку, но когда начинает поход, то получается весьма интересно. Вот и сейчас смело можно было врываться в штрафную, если бы Пепе не нарушил правила. 47′ И вновь мексиканцы за здравие начали тайм. Мяч у них держится на постоянной основе, хочется забить как раз белым. 46′ ::time:: НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ ТАЙМ! 45+1′ ::time:: ПЕРЕРЫВ. 1:1! Так и не выявили команды победителя в первом тайме. Футбол получился аккуратным, никто рисковать не хотел. Если бордовые классно разыграли атаку, то ребята Сантуша "привезли" сами себе. Если бы Геррейру попал по мячу, ничего бы не случилось. Пока ничья, ждем продолжения! 45′ И куда же пробил Чичарито? На верхнюю трибуну, как показалось... Вела так хорошо прошел, прострелил на 11 метров, а Эрнандес пальнул на трибуны. 44′ ::trauma:: Седрик вместе с Чичарито лежат в центре поля. Нарушил правила португалец, но ему от этого не легче, в стыке досталось обоим. 43′ Создали соперники три-четыре хороших момента, забили два гола. Ситуация не самая однозначная, главное, чтобы на этом не остановились команды. 42′ ::ball:: ГОЛ! Чичарито! Из ничего получили в свои и португальцы! Против Велы как-то пассивно оборонялись на правом краю штрафной, Карлос аккуратно набросил в центр, а там уже нападающий "Байера" в прыжке вперед пробил под ближнюю штангу! 42′ Гол! (1:1). Мяч забил Эрнандес Хав. (Мексика) 40′ Куарежма получил пас пяткой от Роналду, начал на линии штрафной показывать дриблинг, финтить, пока из "песочной ямы" не ткнул мяч рядом с правой штангой! 39′ ::super:: Чичарито поймал мяч в нужной точке во время кросса справа и пробил с линии вратарской в руки Патрисиу. А так просто счет можно было и сравнять. 38′ Все больше забросов проходит из глубины поля у номинальных хозяев. Начинает много получаться, вот забили первый гол и понеслась душа в рай. 37′ Из ничего свой момент создали и реализовали португальцы. Класс уже сказался, подождем, что нам предложат мексиканцы, отыгрываться придется идти. 34′ ::ball:: ГОЛ! Куарежма! Какой же красивый мяч забили португальцы! Роналду сам классно ворвался в штрафную, но не смог обыграть Сальседо. Пришлось менять вектор, и тут же прошла передача между двумя соперниками в центр. Рикарду принял мяч, убрал на замахе Очоа и пробил по пустым с линии вратарской! 34′ Гол! (1:0). Мяч забил Куарежма Р. (Португалия) 33′ ::fear:: Вот это прыжок Очоа! Карвалью забрасывал куда-то в штрафную на Роналду, Сальседо подправил мяч в противоход Очоа точно под перекладину. Гильерме выпрыгнул и успел на угловой перевести! 32′ Патрисиу классно сыграл на выходе после заброса из глубины поля и в высоком прыжке забрал мяч. Чичарито - не самый высокий игрок, да вратарь еще руки мог использовать. 30′ ::sad:: Вела на исполнение пробил со штрафного с 24 метров в ближний правый угол над стенкой. Патрисиу, кажется, не дотягивался, однако "Красава" прошел рядом со штангой! 29′ На текущем Кубке конфедераций еще не было предъявлено ни одной желтой карточки. Долго ли команды продержаться, чтобы грубо не фолить, не спорить? 27′ ::super:: Седрик классно подключился из глубины поля по правому краю и ворвался в штрафную. Только лишь чуть мяч защитник отпустил, как Очоа выбежал и в подкате вынес "Красаву" на угловой. 26′ "Ацтеки" в касание несколько секунд здорово катали мяч, казанский болельщик это заметил и оценил по достоинству. ::hands:: 25′ Не взрывается лишь Криштиану у чужих ворот, да и Нани не видно. Старается лишь Куарежма, мало все равно этого для общего успеха. 23′ Куарежма продолжает пристреливаться! Еще один удар полузащитника "Бешикташа" из-за пределов штрафной - теперь в руки Очоа. 22′ ::fear:: Пепе лишь иронично покачал головой. Эх, не было бы этих повтором, спокойно себе бы вели португальцы. "До чего же техника дошла." 21′ ::warning:: Вот это да! Видеоассистент отменил гол! Шикарный шанс изначально был у Роналду, Криштиану стрелял в левый угол - Очоа перевел мяч в каркас! Гомиш добивал, Пепе перебежал перед голкипером, наверное, коснулся, из-за чего и был зафиксирован офсайд! 19′ ::facepalm:: Это уже и не смешно. Фонти выбивал почти от своих ворот, долго готовился выполнить штрафной и пробил в аут, когда никто из соперников мяча даже не коснулся. Как и из партнеров. 18′ ::warning:: Ну хоть что-то. Куарежма не стал изобретать велосипед, а вместо этого в привычном стиле сместился справа в центр и пробил в ближний угол с 22 метров - не попал. 17′ Роналду оживил ситуацию на поле, убрав на замахе двух соперников. Если бы это было не в центре поля, смотрелось бы чуть зрелищнее. ::hands:: 16′ Первый офсайд не заставил себя долго ждать. Хименес после углового не успел вовремя выбежать мяч вернулся в штрафную, где Рауль находился один. 14′ Если уже и Вела не может отдать точную передачу на три метра, то о чем в дальнейшем можно говорить. В субботнем матче к этому времени было создано уже несколько приличных моментов. ::time:: 13′ Сантуш в шоке от такой игры. Бегает тренер у бровки, требуя от подопечных хоть мяч подержать, а те выглядят беспомощными. ::anger:: 12′ Роналду вот же знает, как поражать ворота Очоа, по ла лиге они знакомы уж наверняка. Как ни странно, ни одного удара по воротам мексиканцев мы не видели. Как и португальцев. 10′ Эррера локотком въехал сзади по голове Нани. Аргентинский арбитр остановил матч, надо оказаться помощь полузащитнику, да и по голове получил, всякое может случиться. 9′ Руй Патрисиу секунд по 30 вводит мяч в игру. А помнит ли он, что игра всего лишь началась и его команда в счете не ведет? ::cry:: 8′ Бордовые еще ни разу мяч не держали у себя, приходится им исключительно отбиваться в начале встречи. Неожиданное начало. 7′ ::facepalm:: Эррера так долго готовился пробить штрафной, что и сам перегорел. Удар с 22 метров чуть правее центра пришелся в стенку. 6′ Не любит Нани черновой работы. Вот пришлось перед штрафной доигрывать против Велы, взял полузащитник "Валенсии" и ударил соперника по ногам. Уже интересно. 5′ Обе защитника, имеющие отношение к российском футболу, пока на скамейке запасных. Речь идет о нынешнем игроке "Зенита" Нету и бывшем - Бруну Алвеше. 3′ Кажется, больше болельщиков именно мексиканской команды на трибунах, сплошь и рядом их атрибутика везде. Неужели и российские поклонники футбола болеют против Роналду и КО? 2′ Два рикошета едва не вывели Чичарито один на один с Патрисиу. Португальцы не стали себе изменять, отдали мяч сопернику и действуют вторым номером. 1′ МАТЧ НАЧАЛСЯ. Держим кулачки за красивый и яркий футбол. ::knuckle:: Мексика: Очоа - Сальседо, Д. Рейес, Морено, Лаюн - Х. дос Сантос, Гуадрадо, Эррера - Вела, Чичарито, Хименес. Португалия: Патрисиу - Седрик, Пепе, Фонти, Геррейру - Карвалью, Моутинью - Куарежма, Гомиш, Нани - Роналду. Мексиканцы же переживают довольно затяжную смену поколений. Остался из "стариков" разве что Маркес, который и будет капитанить у бело-зеленых на данном турнире. Но не забываем, какой хорош в матчах за сборную Очоа, это в ла лиге дела у него не идут, а только приезжает в национальную команду - сразу все тащит. Линия нападения выделятся у "ацтеков", Вела-Чичарито-дос Сантос - многие бы не отказались от такого нападения. И это еще при том, что Корона из-за семейных проблем отправился домой. Португальцы на волне успеха после выигранного чемпионата Европы наверняка приехали в Россию за еще одним трофеем. Да и посудите сами: чилийцы далеки от оптимальных кондиций, немцы дали шанс сыграть молодежи, а остальные соперника, как кажется на бумаге, уступают Сантуша. Плюс надо ждать феерии от Роналду. Партнеры отмечают, что он пребывает в шикарной форме, несмотря на погрузившееся на него со всех сторон скандалы. Здравствуйте! Продолжается Кубок конфедераций в России, и в воскресенье программу дня откроют португальцы и мексиканцы. Это наши соперники по группе А, внимательно следим. Для вас работает Владимир Лавский.
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|Главные тренеры
|Фернанду Сантуш
|Хуан Карлос Осорио
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|1
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти