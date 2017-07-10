-
90+4′ МАТЧ ОКОНЧЕН! Сборная России стартует на Кубке конфедераций с победы над новозеландцами. Сегодня все прошло как по маслу. Забили 2 хороших гола, не пропустили, не сели к своим воротам в концовке. Первый тест команда Станислава Черчесова сдала, но самое тяжелое — впереди. Уже в среду нашу сборную ждет игра с чемпионами Европы португальцами, но это уже другая история. Сегодня попраздновать можно. С победой! ::victory:: Вместе с вами за ходом матча наблюдал Сергей Савченко. До новых встреч! 90+3′ Шикарный момент упускает Бухаров! После подачи с углового в ближнем бою не сумел переиграть он Мариновича. Впрочем, забей Александр гол, его бы все равно не засчитали. Судья усмотрел игру рукой. 90+2′ Всей командой новозеландцы побежали за голом престижа и нарвались на контратаку. Но Миранчук не торопится третий забивать. Сначала он угловой заработал, а потом убил десяток-другой секунд, исполняя стандарт. 90+1′ К основному времени матча Вильмар Рольдан добавил 3 минуты. Первая из них уже истекла. 90′ Замена Россия: уходит Смолов Ф., выходит Миранчук Ал. 88′ Смолов набирает скорость в чужой опорной зоне и бьет на силу метров с 20 — Маринович со второй попытки мяч накрыл. 86′ Атака — лучшая оборона. Вместо того, чтобы пытаться сохранить добытый перевес, наша сборная продолжает радовать зрителей атаками. 85′ Эх, хороший момент мы упускаем! Смолов с финтами снова врывается в штрафную и простреливает вдоль ворот. Маринович до мяча не дотянулся. Не хватило и Бухарову самой малости. 83′ Замена Новая Зеландия: уходит Колви К., выходит Паттерсон М. 83′ "All Whites" ответили дальним ударом Томаса метров с 25. Мяч просвистел рядом со штангой, но Акинфеев все контролировал. 82′ С техникой у Смолова порядок. ::ok:: Войдя в штрафную, обыграл он Боксалла и забросил мяч на дальнюю штангу, куда никто не побежал. 80′ Этими моментами новозеландцы вернули нашу сборную с небес на замлю. Рано еще почивать на лаврах, еще целых 10 минут играть. 79′ Ох, а это было куда опаснее! ::fear:: Томми Смит после подачи с углового пробил в дальний угол, но на наше счастья на дальней штанге Жирков стоял. Он и вынес мяч с ленточки. 78′ Дали наши пробить Томасу метров с 25, и Акинфеев не без труда вытащил мяч из нижнего угла! Угловой будет. 77′ Замена Россия: уходит Ерохин А., выходит Тарасов Д. 76′ "All Whites" тем временем навалились. Вуд после заброса из глубины скинул мяч на Томаса, а тот испугался летящего на него Ерохина и самоликвидировался из борьбы. 75′ Но Станислав Черчесов тут же подозвал к себе Дмитрия Тарасова. Замена все-таки потребуется? 73′ Впервые в матче врачи появились на поле, чтобы оказать помощь Джикии. Судя по всему, ногу свело у защитника, и переживать не стоит. 71′ Замена Новая Зеландия: уходит Рохас М., выходит Смелц Ш. 70′ Очень вовремя наши второй гол забили, но расслабляться ни в коем случае нельзя. Впрочем, по поводу дисциплины волноваться не приходится. У Станислава Черчесова не забалуешь. 69′ Гол! (2:0). Мяч забил Смолов Ф. (Россия) 67′ Обступили наши штрафную новозеландцев. Назревает второй гол уже давно, и будем надеяться, что он вот-вот созреет. 65′ Россия и не думает ослаблять хватку. Самедов-то как активизировался в последние минуты. Очередной его кросс адресовался свеженькому Бухарову, но слишком сильно получилось. 64′ Замена Россия: уходит Полоз Д., выходит Бухаров А.Е. 63′ Отличный удар! ::warning:: Самедов пробивал на точность в дальнюю девятку, и мяч пролетел над перекладиной, "погладив" сверху сетку ворот. 61′ Замена Новая Зеландия: уходит Барбароузес К., выходит Туилома Б. 61′ А подбор-то остался за Головиным, и он для нашей сборной стандарт заработал метрах в 5 от штрафной. У мяча сразу трое футболистов. Тут и Самедов, и Глушаков, и Джикия. 60′ Позиционная атака нашей сборной перетекла на правый фланг, откуда Самедов выполнил подачу на Полоза, но Дюрант его опередил. 58′ Головин тем временем выцарапал мяч у чужой штрафной и пробил метров с 25 — сильно выше ворот получилось. 57′ Упал темп в последние минуты, а это значит, что тренерам пора и о заменах задуматься, чтобы ход игры оживить. Особенно это для Энтони Хадсона актуально. 56′ А у помощника Вильмара Рольдана уже наверняка рука устала флажок поднимать. Снова офсайд у Смолова после заброса из глубины, и счет по офсайдам уже 5:0 в пользу наших. 54′ Моментов наши ребята создали предостаточно, а вот реализация хромает. ::trauma:: Новозеландцы и с ленточки пару раз мяч выносили, и Маринович несколько отличных сэйвов сделал. 53′ Отличный выход из обороны! Головин вихрем пронесся по чужой опорной зоне и выкатил мяч под удар Полозу. Дмитрий метил в дальний угол, но Маринович кончиками пальцев дотянулся. 51′ Подавить соперника активностью и создать парочку хороших моментов — отличный способ начать вторую половину. Посмотрим, как дальше будет. 50′ После подачи Самедова с углового Полоз с лету пытался пробить на дальнем углу вратарской, но мяч не лег на ногу. Досадно. ::sad:: 49′ ОПАСНО! ::warning:: Полоз головой замкнул подачу Самедова, и Маринович с большущим трудом мяч отбил. Справился вратарь и с ударом в упор Ерохина, который первым примчался на добивание. 48′ Боксалл снова прибежал в атаку, чтобы далеко швырнуть мяч из аута, а наши защитники в бутерброд Дюранта взяли и пробить не дали. 47′ Замен нет ни в одной, ни в другой команде. Оба наставника продолжают верить в свою систему. У Станислава Саламовича так и вовсе нет причин от нее отказываться, а вот Энтони Хадсон решил подождать. 46′ ВТОРОЙ ТАЙМ! Продолжаем болеть за наших. ::hands:: 45+2′ ПЕРЕРЫВ. Пока что все хорошо. Сборная России контролирует ход матча, создает моменты и справедливо ведет в счете. Так держать, сборная! ::hands:: 45′ Последняя атака в первом тайме за новозеландцами. Томас оказался первым на подборе возле штрафной и попытался с лету пробить, но махнул мимо мяча. 44′ Эх, не получилась подача. Низом полетел мяч в штрафную Мариновича, и от спины Головина покинул пределы поля. 43′ Хороший шанс забить в раздевалку. Боксалл в борьбе за верховой мяч едва не оседлал Жиркова. Стандарт снова отправился исполнять Самедов. 41′ А теперь Федор представил себя бульдозером и в одиночку пошел на всю вражескую оборону. Томас Смолова догнал и обезвредил, сделав это без нарушения, по мнению Рольдана. 39′ Энергии Смолову не занимать. Снова он открылся под пас из глубины, но боковой арбитр в очередной раз "зажигает" флажок. ::facepalm:: 38′ Смолов здорово отклеился от защитника в чужой штрафной и "щечкой" технично пробил в дальний угол. Эх, рядом со штангой! 37′ Вот уже новозеландцы поджимают нас у своей штрафной и отбирают мяч. Но Жирков четко сыграл в обороне на своем фланге. И мяч у Колви выбил, и угловой не дал сопернику заработать. 35′ Вроде бы большим числом обороняются "белые", но в обороне соперника то и дело возникают бреши, куда активно врываются Смолов и Полоз. Очередной такой рывок Федора завершился офсайдом. 34′ Наши в ответ угловой заработали. Подача Жиркова пришлась в защитника, а прессинг на сей раз не сработал. 33′ Новозеланцы тем временем демонстрируют свое тайное оружие. Боксалл прибежал в атаку, чтобы далеко бросить мяч из аута, но для наших защитников это не стало откровением. 31′ Гол в свои ворота! (1:0). Мяч забил Боксалл М. (Автогол) 30′ Наконец-то побывал мяч в воротах Мариновича, но судья офсайд зафиксировал у Смолова. То ли он рановато рванул из-за спин защитников, то ли Самедов поздно пас сделал. 28′ Миновал экватор первой половины, и за это время наша сборная создала пару неплохих моментов, но забить никак не удается. Не хотелось бы с этим затягивать. 27′ Банальные забросы из глубины нервируют оборонцев Новой Зеландии. А еще больше их нервирует постоянный прессинг Полоза. Сейчас Дмитрий едва не заставил ошибиться Боксалла, который головой своему вратарю мяч скидывал. 26′ Хороший удар! Джикия показал в деле свою левую. Маринович не без труда перевел на угловой его удар с 30 метров. 25′ Тем временем Джикия делает заброс в штрафную соперника, но Полоз неудачно мяч принял и упустил его за лицевую. 24′ Территориальный перевес нашей сборной находит отражение в статистике. К этой минуте мы больше владеем мячом — 66:34. 22′ Как не сказать об антураже. Атмосфера на стадионе просто шикарная. К тому же и погодка не подкачала. Солнышко светит, травка зеленеет. Кстати, о газоне разговор отдельный. За сжатые сроки работники стадиона успели его реанимировать, и сейчас изумрудная поляна радует глаз. ::hands:: 21′ "All Whites" потихоньку осваиваются. Вторая позиционная атака за последние несколько минут завершилась дальним ударом Вуда — выше цели. 20′ Самедов заработал штрафной на правом фланге и сам же его исполнил. Защитник новозеландцев с баскетбольной фамилией Дюрант выиграл позицию и помешал Васину нанести точный удар. 18′ Акинфеев сыграл на выходе и тут же начал ответную контратаку! Жирков разбежался по флангу и навесил, но Маринович разрядил ситуацию. 17′ Как говорится, разбег на рубль, а удар на копейку. Капитан новозеландцев неудачно попал по мячу и попал в Джикию. Тем не менее, угловой соперник заработал. 16′ А вот у нашей штрафной в спорной ситуации арбитр фол фиксирует. По мнению Рольдана, Васин сбил Райана Томаса на левом крыле атаки. 14′ Спорный момент! После заброса из глубины Полоз убежал 1 на 1, прокинул мяч мимо вышедшего Мариновича и споткнулся о выставленную ногу. Пенальти? У судьи другое мнение. 13′ А вот и "All Whites" зубки показали! Барбароузес после скидки пробросил мяч на дальнюю штангу, а там никого из новозеландцев не оказалось. 11′ Новозеландцы делают ставку на надежные тылы. Парни в белом выстроили настоящую стену перед собственной штрафной. Придется взламывать. 10′ Начало не может не радовать. ::super:: В первые минуты у ребят тряслись коленки, но сейчас сборная России владеет преимуществом, играет интенсивно и создает моменты. 8′ И еще один момент! Полоз после подачи Самедова первым касанием мяч обработал, а вторым — пробил мимо Мариновича, но защитник снова успевает вынести мяч с линии ворот. 7′ Моментище! Четвертый угловой состоялся, и количество едва не переросло в качество. Васин в падении пробил головой в дальний угол, и мяч, угодив в штангу, принялся скакать по ленточке, но МакГлинчи успел его выбить. 5′ На исходе пятой минуты сборная России уже третий угловой заработала. Самедов навесил в центр штрафной, но там Джикия проиграл позицию Дюранту. 4′ Настоящий день авиации мы устроили новозеландцам. После череды подач Смолов выиграл воздух, но пробил выше ворот. 3′ А вот и первый момент! Головин резко сместился с левого фланга в центр и пробил на силу. Маринович не стал рисковать и подставил под мяч кулаки. 2′ Все тот же Уинн сейчас Джикии накладку сделал. На долю секунды за здоровье нашего защитника стало тревожно, но Георгий как ни в чем не бывало поднялся и игру продолжил. 2′ Новозеландцы проводят первую атаку. Уинн, обыгравшись на левом фланге в стеночку с Барбароузесом, исполнил безадресный прострел в штрафную. 1′ ПЕРВЫЙ ТАЙМ! Звучит стартовый свисток колумбийского арбитра Вильмара Рольдана Переса. Кубок конфедераций официально стартовал. Ну, с богом! ::knuckle:: Волнительный момент. Команды выходят на поле, и вот-вот под сводами "Арены Санкт-Петербург" прозвучат национальные гимны. Настраиваемся вместе с футболистами под патриотические мотивы. ::russia:: Сборная Новой Зеландии: Маринович — Колви, Боксалл, Дюрант, Смит, Уинн — Барбароузес, Томас, МакГлинчи, Рохас — Вуд. Запасные: Мосс, Уильямс, Бразертон, Дойл, Ингам, Ру, Тзимопулос, Льюис, Руфер, Туилома, Паттерсон, Смелц. А вот и составы подоспели! У нашей сборной без неожиданностей. Кого в основе ждали, тот там и появился: Акинфеев — Джикия, Васин, Кудряшов — Глушаков, Ерохин, Головин, Самедов, Жирков — Смолов, Полоз. Запасные: Габулов, Гильерме, Смольников, Шишкин, Газинский, Камболов, Бухаров, Кутепов, Миранчук, Канунников, Тарасов, Комбаров. Пока приглашаем всех во вкладку "Сосцети", где наши корреспонденты делятся сообщениями о старте Кубка конфедераций. Что надо знать о нашем сопернике? Тренирует новозеландцев 36-летний Энтони Хадсон — самый молодой тренер на турнире. А главной звездой команды является игрок "Лидса" и лучший бомбардир Чемпионшипа Крис Вуд. Известных фамилий, а уж тем более звезд первой величины в составе "All Whites" не сыскать. Заключительный этап подготовки наша сборная провела в Москве, тренируясь на стадионе им. Эдуарда Стрельцова, а в Санкт-Петербург команда Станислава Черчесова прилетела за 2 дня до матча. Потренировались, опробовали газон, к которому по весне была уйма претензий. Но после замены поляна выглядит здорово. Не нужно пояснений и тому факту, что в этом матче сборную России устроит только победа. Все-таки на групповом этапе это будет единственный матч, в котором мы считаемся фаворитом. Кроме того, на оптимистичный лад настраивает форма команды, о которой можно было судить по контрольным матчам с Венгрией и Чили. В стартовом матче турнира наша сборная сразится со сборной Новой Зеландии, которая выиграла Кубок наций ОФК 2016. Для новозеландцев этот Кубок конфедераций станет уже четвертым по счету, и "All Whites" в предыдущих розыгрышах не одержали ни одной победы. Стоит ли говорить, кто в нашей группе аутсайдер? Привет, друзья! Ну вот мы и дождались. Сегодня состоится официальное открытие Кубка конфедераций — турнира, в котором примут участие победители последних континентальных турниров, а также сборная России — команда-хозяйка. Меня зовут Сергей Савченко, и я приглашаю вас на совместный просмотр матча открытия. Поболеем?
|
|
|
|
|Главные тренеры
|Станислав Черчесов
|Энтони Хадсон
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Голевые моменты
|1
|17
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|2
|2
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|11
|5
|Офсайды
|0
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти