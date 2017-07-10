Место Страна 1 Бразилия 2 Австралия 3 Чехия

Проходил с 12 по 21 декабря 1997 года в Саудовской АравииСаудовская Аравия (организатор турнира и победитель Кубка Азии 1996 года)Бразилия (победитель чемпионата мира 1994 года)Уругвай (победитель Кубка Америки 1995 года)ЮАР (победитель Кубка африканских наций 1996 года)Австралия (победитель Кубка наций ОФК 1996 года)Чехия (финалист чемпионата Европы 1996 года)Мексика (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ 1996 года)ОАЭ (финалист Кубка Азии 1996 года)Сборная Германии, выигравшая чемпионат Европы 1996 года, отказалась от участия.Действующие чемпионы мира бразильцы стали единственной командой на турнире, не потерпевшей ни одного поражения. Единственной командой, сумевшей отобрать очки у подопечных Марио Загалло, стала сборная Австралии. Встреча группового этапа завершилась нулевой ничьей. В главном матче турнира бразильцы «исправились», не оставив от обороны соперника камня на камне. Финальный свисток зафиксировал на табло «теннисный счет» 6:0. До сих пор этот результат финального матча является рекордным.В 16 матчах было забито 52 мяча. Средняя результативность - 3,25 мяча за игру (четвертое место среди всех турниров).Средняя посещаемость составила 20 844 зрителя за игру (последнее место среди всех турниров).Лучшим бомбардиром турнира стал бразилец Ромарио, забивший 7 мячей (один с пенальти).Три футболиста отметились хет-триками. Помимо лучшего бомбардира по три мяча в одном матче забили Роналдо (Бразилия) и Владимир Шмицер (Чехия).Российский арбитр Николай Левников обсуживал два матча (поединок группового этапа между сборными Саудовской Аравии и Бразилии, а также полуфинал, в котором встречались сборные Уругвая и Австралии).