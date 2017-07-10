Место Страна 1 Мексика 2 Бразилия 3 США

Проходил с 25 июля по 4 августа 1999 года в МексикеБразилия (финалист чемпионата мира 1998 года и победитель Кубка Америки 1997 года) – 2-й разМексика (организатор турнира и победитель Золотого кубка КОНКАКАФ 1998 года) – 2-й разСаудовская Аравия (победитель Кубка Азии 1996 года) – 2-й разГермания (победитель чемпионата Европы 1996 года)Египет (победитель Кубка африканских наций 1998 года)Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК 1998 года)Боливия (финалист Кубка Америки 1997 года)США (финалист Золотого кубка КОНКАКАФ 1997 года)Сборная Франции, выигравшая чемпионат мира 1998 года, отказалась от участия.Хозяева турнира и действующие победители Кубка Конфедераций прошли групповой этап без поражений. Так что вывеска финала «Мексика – Бразилия» мало кто удивила. Удивительным оказался итоговый счет. В присутствии 110 тысяч зрителей команды выдали настоящий триллер, забив в общей сложности семь мячей. Сборная Мексики становится первым и до сих пор единственным представителем Северной Америки, выигрывавшим Кубок Конфедераций, а рекорд результативности финального матча так никому и не удалось побить.В 16 матчах было забито 55 мячей. Средняя результативность - 3,44 мяча за игру (третье место среди всех турниров)Средняя посещаемость составила 60 625 зрителей за игру (лучший результат среди всех турниров). В общей сложности на трибунах присутствовал почти миллион человек.Титул лучшего бомбардира разделили между собой три футболиста. Куаутемок Бланко (Мексика), Роналдиньо (Бразилия) и Марзук аль-Отаиби (Саудовская Аравия) забили по 6 мячей.Куаутемок Бланко и Марзук аль-Отаиби стали авторами первых покеров в истории турнира. Роналдиньо отметился хет-триком.Американец Брайан МакБрайд стал автором 100-го гола на турнире. Мяч, забитый в ворота сборной Саудовской Аравии, принес команде США бронзовые медали.