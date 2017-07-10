Место Страна 1 Франция 2 Япония 3 Австралия

Проходил с 30 мая по 10 июня 2001 года в Японии и Южной КорееБразилия (победитель Кубка Америки 1999 года) – 3-й разМексика (победитель Кубка конфедераций 1999 года) – 3-й разАвстралия (победитель Кубка наций ОФК 2000 года) – 2-й разКанада (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ 2000 года)Франция (победитель чемпионата мира 1998 года и чемпионата Европы 2000 года)Камерун (победитель Кубка африканских наций 2000 года)Япония (организатор турнира и победитель Кубка Азии 2000 года)Южная Корея (организатор турнира)Помимо всего прочего турнир запомнился оглушительным провалом действующих чемпионов. Сборная Мексики, сформированная исключительно из игроков национального первенства, проиграла все три матча на групповом этапе и забила в ворота соперников всего один мяч.Впервые в истории проведения турнира одной из команд не удалось забить ни одного мяча. Антирекордом отметилась сборная Канады, ожидаемо занявшая последнее место в группе.Все матчи стадии плей-офф завершились с минимальным преимуществом одного из соперников. Более удачливыми оказались французы, принесшие Европе первый Кубок Конфедераций.В 16 матчах был забит всего 31 мяч. Средняя результативность - 1,94 мяча за игру (последнее место среди всех турниров).Средняя посещаемость составила 34 824 зрителя за игру (четвертое место среди всех турниров).Рекордно низкая результативность сказалась и на борьбе за звание лучшего бомбардира турнира. Ни одному футболисту не удалось забить больше двух мячей.Сборная Франции стала второй командой, одновременно являющейся чемпионом мира, чемпионом континента и обладателей Кубка конфедераций. Первой стала Бразилия, добившаяся этого результата в 1997 году.