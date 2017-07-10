|2001
|2005
Франция
2003 г
|
1
|Франция
|
2
|Камерун
|
3
|Турция
Победителем Кубка конфедераций второй раз подряд стала Франция, однако запомнился турнир не этим, а смертью камерунца Марка-Вивьена Фоэ, который умер от сердечного приступа прямо на поле во время полуфинального матча.
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Проходил с 18 по 29 июня 2003 года во Франции
Участники
Бразилия (победитель чемпионата мира 2002 года) – 4-й раз
Франция (организатор турнира и победитель чемпионата Европы 2000 года) – 2-й раз
Камерун (победитель Кубка африканских наций 2002 года) – 2-й раз
Япония (победитель Кубка Азии 2000 года) – 2 раз
Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК 2002 года) – 2 раз
США (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ 2002 года) – 2 раз
Колумбия (победитель Кубка Америки 2001 года)
Турция (бронзовый призер чемпионата мира 2002 года)
Сборная Германии, выигравшая серебряные медали на чемпионате мира 2002 года, отказалась от участия. Для команды этот отказ стал уже вторым по счету.
Впервые в истории проведения турнира действующий чемпион сумел отстоять свой титул. При поддержке домашних трибун сборная Франции выиграла все пять матчей, что стало абсолютным рекордом. Групповой этап не стал серьезным препятствием для «трехцветных» - восемь забитых мячей и всего один пропущенный. А вот в плей-офф подопечным Жака Сантини пришлось потрудиться. В финале соперникам не хватило даже основного времени, и все решил «золотой гол» в исполнении Анри.
В 16 матчах было забито всего 37 мячей. Средняя результативность - 2,31 мяча за игру (шестое место среди всех турниров).
Средняя посещаемость составила 30 731 зритель за игру (шестое место среди всех турниров).
Лучшим бомбардиром турнира стал Тьерри Анри, забивший четыре мяча.
Автором единственного дубля на турнире стал японец Сюнсукэ Накамура. Остальные футболисты забивали не больше одного мяча за игру.
Российский арбитр Валентин Иванов обслуживал два матча (поединок группового этапа, а также финал).
В полуфинале турнира случилась трагедия. Полузащитник сборной Камеруна Марк-Вивьен Фоэ умер от сердечного приступа прямо на поле. Решением организаторов футболисту посмертно вручили серебряную медаль.
Финальное положение стран
|Место
|Страна
|1
|Франция
|2
|Камерун
|3
|Турция