Место Страна 1 Франция 2 Камерун 3 Турция

Проходил с 18 по 29 июня 2003 года во ФранцииБразилия (победитель чемпионата мира 2002 года) – 4-й разФранция (организатор турнира и победитель чемпионата Европы 2000 года) – 2-й разКамерун (победитель Кубка африканских наций 2002 года) – 2-й разЯпония (победитель Кубка Азии 2000 года) – 2 разНовая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК 2002 года) – 2 разСША (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ 2002 года) – 2 разКолумбия (победитель Кубка Америки 2001 года)Турция (бронзовый призер чемпионата мира 2002 года)Сборная Германии, выигравшая серебряные медали на чемпионате мира 2002 года, отказалась от участия. Для команды этот отказ стал уже вторым по счету.Впервые в истории проведения турнира действующий чемпион сумел отстоять свой титул. При поддержке домашних трибун сборная Франции выиграла все пять матчей, что стало абсолютным рекордом. Групповой этап не стал серьезным препятствием для «трехцветных» - восемь забитых мячей и всего один пропущенный. А вот в плей-офф подопечным Жака Сантини пришлось потрудиться. В финале соперникам не хватило даже основного времени, и все решил «золотой гол» в исполнении Анри.В 16 матчах было забито всего 37 мячей. Средняя результативность - 2,31 мяча за игру (шестое место среди всех турниров).Средняя посещаемость составила 30 731 зритель за игру (шестое место среди всех турниров).Лучшим бомбардиром турнира стал Тьерри Анри, забивший четыре мяча.Автором единственного дубля на турнире стал японец Сюнсукэ Накамура. Остальные футболисты забивали не больше одного мяча за игру.Российский арбитр Валентин Иванов обслуживал два матча (поединок группового этапа, а также финал).В полуфинале турнира случилась трагедия. Полузащитник сборной Камеруна Марк-Вивьен Фоэ умер от сердечного приступа прямо на поле. Решением организаторов футболисту посмертно вручили серебряную медаль.