Место Страна 1 Бразилия 2 Аргентина 3 Германия

Проходил с 15 по 29 июня 2005 года в ГерманииБразилия (победитель чемпионата мира 2002 года и Кубка Америки 2004 года) – 5-й разМексика (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ 2003 года) – 4-й разАвстралия (победитель Кубка наций ОФК 2004 года) – 3-й разЯпония (победитель Кубка Азии 2004 года) – 3-й разГермания (организатор турнира) – 2-й разГреция (победитель чемпионата Европы 2004 года)Аргентина (финалист Кубка Америки 2004 года)Тунис (победитель Кубка африканских наций 2004 года)Начиная с 2005 года, Кубок Конфедераций стал своеобразной репетицией предстоящего чемпионата мира. Турнир стал проводиться раз в четыре года в стране, принимающей мундиаль. Забегая вперед, можно сказать, что хозяева добились одинакового результата и на репетиции и в главном спектакле. Сборная Германии, не потерпевшая ни одного поражения на групповом этапе, оступилась в полуфинале и выиграла матч за третье место.А вот бразильцам опыт впрок не пошел. Кубок Конфедераций команда Карлос Паррейры выиграла весьма убедительно, а вот на чемпионате мира до медалей не добралась.В 16 матчах было забито 56 мячей. Средняя результативность - 3,5 мяча за игру (второе место среди всех турниров).Средняя посещаемость составила 37 694 зрителя за игру (третье место среди всех турниров).Лучшим бомбардиром турнира стал бразилец Адриано. Из пяти забитых мячей два пришлись на финальный матч.Единственный хет-трик записал на свой счет аргентинец Лусиано Фигероа. Третий мяч, забитый в ворота сборной Австралии, стал 200-м в истории проведения турниров.Бразилец Роналдиньо трижды поразил ворота соперников и стал лучшим бомбардиром Кубка Конфедераций. В общей сложности на счету форварда стало девять забитых мячей.