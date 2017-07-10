|2005
|2013
ЮАР
2009 г
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1
|Бразилия
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2
|США
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3
|Испания
На шестом в истории Кубке свой третий титул завоевали бразильцы, вторыми неожиданно для всех стали футболисты сборной США, а хозяйка турнира, сборная ЮАР, лишь чудом не попала в полуфинал.
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Проходил с 14 по 28 июня 2009 года в ЮАР
Участники
Бразилия (победитель Кубка Америки 2007 года) – 6-й раз
США (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ 2007 года) – 3-й раз
Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК 2008 года) – 3-й раз
Египет (победитель Кубка африканских наций 2008 года) – 2-й раз
ЮАР (организатор турнира) – 2-й раз
Италия (победитель чемпионата мира 2006 года)
Испания (победитель чемпионата Европы 2008 года)
Ирак (победитель Кубка Азии 2007 года)
Сборная Бразилии начала турнир со скрипом. Победный гол в матче против скромного Египта был забит с пенальти, назначенного на последней минуте. Необходимые выводы были сделаны и дальше дела пошли в гору. Результатом выступления стал третий титул (рекорд турнира) и пять побед в пяти матчах (повторение абсолютного рекорда).
А вот будущие чемпионы мира неожиданно оступились. Сборная Испании буквально раскатала соперников по групповому этапу (три победы из трех с разницей мячей 8:0), но в полуфинале проиграли американцам, попавшим в плей-офф лишь по дополнительным показателям.
Нельзя не отметить и выступление хозяев турнира. Не хватающая звезд с неба сборная ЮАР упустила путевку в финал лишь на 88-й минуте, а в матче за бронзу проиграла в дополнительное время.
В 16 матчах было забито 44 мяча. Средняя результативность - 2,75 мяча за игру (пятое место среди всех турниров).
Средняя посещаемость составила 34 569 зрителей за игру (пятое место среди всех турниров).
Лучшим бомбардиром турнира стал бразилец Луис Фабиано, забивший 5 мячей. Помимо всего прочего форвард отметился дублем в финальном матче.
Единственный хет-трик записал на свой счет испанец Фернандо Торрес. Всплеск бомбардирской активности в одном единственном матче принес форварду «Серебряную бутсу». Через четыре года футболист обменяет ее на «Золотую».
Финальное положение стран
|Место
|Страна
|1
|Бразилия
|2
|США
|3
|Испания