Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
История турнира
 2005 2013 
ЮАР
2009 г
1
 Бразилия
2
 США
3
 Испания

На шестом в истории Кубке свой третий титул завоевали бразильцы, вторыми неожиданно для всех стали футболисты сборной США, а хозяйка турнира, сборная ЮАР, лишь чудом не попала в полуфинал.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения


Проходил с 14 по 28 июня 2009 года в ЮАР

Участники

Бразилия (победитель Кубка Америки 2007 года) – 6-й раз

США (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ 2007 года) – 3-й раз

Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК 2008 года) – 3-й раз

Египет (победитель Кубка африканских наций 2008 года) – 2-й раз

ЮАР (организатор турнира) – 2-й раз

Италия (победитель чемпионата мира 2006 года)

Испания (победитель чемпионата Европы 2008 года)

Ирак (победитель Кубка Азии 2007 года)

Сборная Бразилии начала турнир со скрипом. Победный гол в матче против скромного Египта был забит с пенальти, назначенного на последней минуте. Необходимые выводы были сделаны и дальше дела пошли в гору. Результатом выступления стал третий титул (рекорд турнира) и пять побед в пяти матчах (повторение абсолютного рекорда).

А вот будущие чемпионы мира неожиданно оступились. Сборная Испании буквально раскатала соперников по групповому этапу (три победы из трех с разницей мячей 8:0), но в полуфинале проиграли американцам, попавшим в плей-офф лишь по дополнительным показателям.

Нельзя не отметить и выступление хозяев турнира. Не хватающая звезд с неба сборная ЮАР упустила путевку в финал лишь на 88-й минуте, а в матче за бронзу проиграла в дополнительное время.

В 16 матчах было забито 44 мяча. Средняя результативность - 2,75 мяча за игру (пятое место среди всех турниров).

Средняя посещаемость составила 34 569 зрителей за игру (пятое место среди всех турниров).

Лучшим бомбардиром турнира стал бразилец Луис Фабиано, забивший 5 мячей. Помимо всего прочего форвард отметился дублем в финальном матче.

Единственный хет-трик записал на свой счет испанец Фернандо Торрес. Всплеск бомбардирской активности в одном единственном матче принес форварду «Серебряную бутсу». Через четыре года футболист обменяет ее на «Золотую».



Финальное положение стран
Место Страна
1 Бразилия
2 США
3 Испания

Смогли повторить: российские болельщики сравнили хоккейный финал с победой в войне

Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу

Важный вопрос. Почему мышцы не растут у грузчиков и строителей?

Чем заменить алкоголь. Что выпить и съесть, чтобы не хотелось спиртного
Викторина
Кто забил первый гол на турнире?