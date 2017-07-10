Место Страна 1 Бразилия 2 США 3 Испания

Проходил с 14 по 28 июня 2009 года в ЮАРБразилия (победитель Кубка Америки 2007 года) – 6-й разСША (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ 2007 года) – 3-й разНовая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК 2008 года) – 3-й разЕгипет (победитель Кубка африканских наций 2008 года) – 2-й разЮАР (организатор турнира) – 2-й разИталия (победитель чемпионата мира 2006 года)Испания (победитель чемпионата Европы 2008 года)Ирак (победитель Кубка Азии 2007 года)Сборная Бразилии начала турнир со скрипом. Победный гол в матче против скромного Египта был забит с пенальти, назначенного на последней минуте. Необходимые выводы были сделаны и дальше дела пошли в гору. Результатом выступления стал третий титул (рекорд турнира) и пять побед в пяти матчах (повторение абсолютного рекорда).А вот будущие чемпионы мира неожиданно оступились. Сборная Испании буквально раскатала соперников по групповому этапу (три победы из трех с разницей мячей 8:0), но в полуфинале проиграли американцам, попавшим в плей-офф лишь по дополнительным показателям.Нельзя не отметить и выступление хозяев турнира. Не хватающая звезд с неба сборная ЮАР упустила путевку в финал лишь на 88-й минуте, а в матче за бронзу проиграла в дополнительное время.В 16 матчах было забито 44 мяча. Средняя результативность - 2,75 мяча за игру (пятое место среди всех турниров).Средняя посещаемость составила 34 569 зрителей за игру (пятое место среди всех турниров).Лучшим бомбардиром турнира стал бразилец Луис Фабиано, забивший 5 мячей. Помимо всего прочего форвард отметился дублем в финальном матче.Единственный хет-трик записал на свой счет испанец Фернандо Торрес. Всплеск бомбардирской активности в одном единственном матче принес форварду «Серебряную бутсу». Через четыре года футболист обменяет ее на «Золотую».