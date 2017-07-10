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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
История турнира
 2009
Бразилия
2013 г
1
 Бразилия
2
 Испания
3
 Италия

Седьмой официальный турнир, проводимый под эгидой ФИФА, который был омрачен скандалом в сборной Нигерии и завершился предсказуемой победой бразильских футболистов.

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Проходил с 15 по 30 июня 2013 года в Бразилии

Участники

Бразилия (организатор турнира) – 7-й раз

Мексика (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ 2011 года) – 5-й раз

Япония (победитель Кубка Азии 2011 года) – 4-й раз

Испания (победитель чемпионата мира 2010 года) – 2-й раз

Уругвай (победитель Кубка Америки 2011 года) – 2-й раз

Италия (финалист чемпионата Европы 2012 года) – 2-й раз

Нигерия (победитель Кубка африканских наций 2013 года)

Таити (победитель Кубка наций ОФК 2012 года)

Турнир едва не начался со скандала. Игроки сборной Нигерии, недовольные размером премиальных, пригрозили национальной футбольной ассоциации бойкотом. Команда прилетела в Бразилию уже после начала соревнований.

Сборная Бразилии снова не встретила достойного сопротивления. Сложнее всего подопечным Луиса Фелипе Сколари пришлось в полуфинале против соседей-уругвайцев (2:1 и решающий гол на 86-й минуте). В решающем поединке бразильцы разгромили действующего чемпиона мира и выиграли трофей в четвертый раз.

Дебют сборной Таити на Кубке Конфедераций получился просто катастрофическим. Сборная Испании, отгрузив таитянам десять безответных мячей, добилась самой крупной победы в истории турнира, а Фернандо Торрес оформил третий покер за все время проведения соревнований. Через три дня уругваец Абель Эрнандес записал на свой счет четвертый покер, еще раз сильно огорчив вратаря островитян.

Победный мяч в ворота сборной Японии в исполнении итальянца Себастьяна Джовинко стал 300-м в истории проведения турнира.

В 16 матчах было забито 68 мячей. Средняя результативность - 4,25 мяча за игру (лучший результат место среди всех турниров).

Средняя посещаемость составила 50 291 зритель за игру (второе место среди всех турниров).

Определить единоличного лидера в споре бомбардиров не удалось. Испанец Фернандо Торрес и бразилец Фред забили по пять мячей.

Финальное положение стран
Место Страна
1 Бразилия
2 Испания
3 Италия

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