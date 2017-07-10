Место Страна 1 Бразилия 2 Испания 3 Италия

Проходил с 15 по 30 июня 2013 года в БразилииБразилия (организатор турнира) – 7-й разМексика (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ 2011 года) – 5-й разЯпония (победитель Кубка Азии 2011 года) – 4-й разИспания (победитель чемпионата мира 2010 года) – 2-й разУругвай (победитель Кубка Америки 2011 года) – 2-й разИталия (финалист чемпионата Европы 2012 года) – 2-й разНигерия (победитель Кубка африканских наций 2013 года)Таити (победитель Кубка наций ОФК 2012 года)Турнир едва не начался со скандала. Игроки сборной Нигерии, недовольные размером премиальных, пригрозили национальной футбольной ассоциации бойкотом. Команда прилетела в Бразилию уже после начала соревнований.Сборная Бразилии снова не встретила достойного сопротивления. Сложнее всего подопечным Луиса Фелипе Сколари пришлось в полуфинале против соседей-уругвайцев (2:1 и решающий гол на 86-й минуте). В решающем поединке бразильцы разгромили действующего чемпиона мира и выиграли трофей в четвертый раз.Дебют сборной Таити на Кубке Конфедераций получился просто катастрофическим. Сборная Испании, отгрузив таитянам десять безответных мячей, добилась самой крупной победы в истории турнира, а Фернандо Торрес оформил третий покер за все время проведения соревнований. Через три дня уругваец Абель Эрнандес записал на свой счет четвертый покер, еще раз сильно огорчив вратаря островитян.Победный мяч в ворота сборной Японии в исполнении итальянца Себастьяна Джовинко стал 300-м в истории проведения турнира.В 16 матчах было забито 68 мячей. Средняя результативность - 4,25 мяча за игру (лучший результат место среди всех турниров).Средняя посещаемость составила 50 291 зритель за игру (второе место среди всех турниров).Определить единоличного лидера в споре бомбардиров не удалось. Испанец Фернандо Торрес и бразилец Фред забили по пять мячей.