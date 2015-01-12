|Группа A
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|14.06, 18:00
|Россия – Саудовская Аравия
|- : -
|15.06, 15:00
|Египет – Уругвай
|- : -
|19.06, 21:00
|Россия – Египет
|- : -
|20.06, 18:00
|Уругвай – Саудовская Аравия
|- : -
|25.06, 17:00
|Уругвай – Россия
|- : -
|25.06, 17:00
|Саудовская Аравия – Египет
|- : -
|Группа B
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|15.06, 18:00
|Марокко – Иран
|- : -
|15.06, 21:00
|Португалия – Испания
|- : -
|20.06, 15:00
|Португалия – Марокко
|- : -
|20.06, 21:00
|Иран – Испания
|- : -
|25.06, 21:00
|Иран – Португалия
|- : -
|25.06, 21:00
|Испания – Марокко
|- : -
|Группа C
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|16.06, 13:00
|Франция – Австралия
|- : -
|16.06, 19:00
|Перу – Дания
|- : -
|21.06, 15:00
|Дания – Австралия
|- : -
|21.06, 18:00
|Франция – Перу
|- : -
|26.06, 17:00
|Дания – Франция
|- : -
|26.06, 17:00
|Австралия – Перу
|- : -
|Группа D
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|16.06, 16:00
|Аргентина – Исландия
|- : -
|16.06, 22:00
|Хорватия – Нигерия
|- : -
|21.06, 21:00
|Аргентина – Хорватия
|- : -
|22.06, 18:00
|Нигерия – Исландия
|- : -
|26.06, 21:00
|Нигерия – Аргентина
|- : -
|26.06, 21:00
|Исландия – Хорватия
|- : -
|Группа E
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|17.06, 15:00
|Коста-Рика – Сербия
|- : -
|17.06, 21:00
|Бразилия – Швейцария
|- : -
|22.06, 15:00
|Бразилия – Коста-Рика
|- : -
|22.06, 21:00
|Сербия – Швейцария
|- : -
|27.06, 21:00
|Сербия – Бразилия
|- : -
|27.06, 21:00
|Швейцария – Коста-Рика
|- : -
|Группа F
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|17.06, 18:00
|Германия – Мексика
|- : -
|18.06, 15:00
|Швеция – Южная Корея
|- : -
|23.06, 18:00
|Южная Корея – Мексика
|- : -
|23.06, 21:00
|Германия – Швеция
|- : -
|27.06, 17:00
|Южная Корея – Германия
|- : -
|27.06, 17:00
|Мексика – Швеция
|- : -
|Группа G
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|18.06, 18:00
|Бельгия – Панама
|- : -
|18.06, 21:00
|Тунис – Англия
|- : -
|23.06, 15:00
|Бельгия – Тунис
|- : -
|24.06, 15:00
|Англия – Панама
|- : -
|28.06, 21:00
|Англия – Бельгия
|- : -
|28.06, 21:00
|Панама – Тунис
|- : -
|Группа H
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|19.06, 15:00
|Колумбия – Япония
|- : -
|19.06, 18:00
|Польша – Сенегал
|- : -
|24.06, 18:00
|Япония – Сенегал
|- : -
|24.06, 21:00
|Польша – Колумбия
|- : -
|28.06, 17:00
|Япония – Польша
|- : -
|28.06, 17:00
|Сенегал – Колумбия
|- : -
Обозначения
- – Первые матчи
- – Ответные матчи