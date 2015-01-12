Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Футбол / Чемпионат мира
Сезон: 2018
Сезон: 2018
Сезон: 2014
Сезон: 2010
Сезон: 2006
по турам по датам
Группа A
Тур Дата, время Матч Счет
14.06, 18:00 Россия – Саудовская Аравия - : -
15.06, 15:00 Египет – Уругвай - : -
19.06, 21:00 Россия – Египет - : -
20.06, 18:00 Уругвай – Саудовская Аравия - : -
25.06, 17:00 Уругвай – Россия - : -
25.06, 17:00 Саудовская Аравия – Египет - : -
Группа B
Тур Дата, время Матч Счет
15.06, 18:00 Марокко – Иран - : -
15.06, 21:00 Португалия – Испания - : -
20.06, 15:00 Португалия – Марокко - : -
20.06, 21:00 Иран – Испания - : -
25.06, 21:00 Иран – Португалия - : -
25.06, 21:00 Испания – Марокко - : -
Группа C
Тур Дата, время Матч Счет
16.06, 13:00 Франция – Австралия - : -
16.06, 19:00 Перу – Дания - : -
21.06, 15:00 Дания – Австралия - : -
21.06, 18:00 Франция – Перу - : -
26.06, 17:00 Дания – Франция - : -
26.06, 17:00 Австралия – Перу - : -
Группа D
Тур Дата, время Матч Счет
16.06, 16:00 Аргентина – Исландия - : -
16.06, 22:00 Хорватия – Нигерия - : -
21.06, 21:00 Аргентина – Хорватия - : -
22.06, 18:00 Нигерия – Исландия - : -
26.06, 21:00 Нигерия – Аргентина - : -
26.06, 21:00 Исландия – Хорватия - : -
Группа E
Тур Дата, время Матч Счет
17.06, 15:00 Коста-Рика – Сербия - : -
17.06, 21:00 Бразилия – Швейцария - : -
22.06, 15:00 Бразилия – Коста-Рика - : -
22.06, 21:00 Сербия – Швейцария - : -
27.06, 21:00 Сербия – Бразилия - : -
27.06, 21:00 Швейцария – Коста-Рика - : -
Группа F
Тур Дата, время Матч Счет
17.06, 18:00 Германия – Мексика - : -
18.06, 15:00 Швеция – Южная Корея - : -
23.06, 18:00 Южная Корея – Мексика - : -
23.06, 21:00 Германия – Швеция - : -
27.06, 17:00 Южная Корея – Германия - : -
27.06, 17:00 Мексика – Швеция - : -
Группа G
Тур Дата, время Матч Счет
18.06, 18:00 Бельгия – Панама - : -
18.06, 21:00 Тунис – Англия - : -
23.06, 15:00 Бельгия – Тунис - : -
24.06, 15:00 Англия – Панама - : -
28.06, 21:00 Англия – Бельгия - : -
28.06, 21:00 Панама – Тунис - : -
Группа H
Тур Дата, время Матч Счет
19.06, 15:00 Колумбия – Япония - : -
19.06, 18:00 Польша – Сенегал - : -
24.06, 18:00 Япония – Сенегал - : -
24.06, 21:00 Польша – Колумбия - : -
28.06, 17:00 Япония – Польша - : -
28.06, 17:00 Сенегал – Колумбия - : -
Обозначения
– Первые матчи
   – Ответные матчи
06 марта

Японцы показали, как живет Алина Загитова

Российский пауэрлифтер поднял 426 кг и истек кровью

16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана