|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|9.05
|2F1 – 2F2
|- : -
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|18.04
|Авангард К – Шинник
|- : -
|18.04
|4F3 – Тосно
|- : -
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|27.02, 11:30
|СКА-Хабаровск – Шинник
|0 : 0
|пенальти 1:4
|27.02, 17:30
|Амкар – Авангард К
|0 : 0
|пенальти 6:7
|28.02, 19:30
|Тосно – Луч-Энергия
|2 : 1
|4.04
|Крылья Советов – Спартак М
|- : -
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|25.10.2017
|СКА-Хабаровск – Динамо СПб
|2 : 0
|25.10.2017
|Луч-Энергия – Енисей
|2 : 1
|25.10.2017
|Тамбов – Авангард К
|0 : 2
|25.10.2017
|Шинник – Олимпиец
|4 : 0
|25.10.2017
|Ростов – Амкар
|1 : 1
|пенальти 9:10
|25.10.2017
|Спартак М – Спартак Нч
|5 : 2
|25.10.2017
|Рубин – Крылья Советов
|1 : 2
|25.10.2017
|Тосно – Томь
|0 : 0
|пенальти 6:5
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|20.09.2017
|Луч-Энергия – Анжи
|2 : 0
|20.09.2017
|Оренбург – Рубин
|0 : 2
|20.09.2017
|Шинник – Урал
|3 : 0
|20.09.2017
|Тамбов – Арсенал Т
|1 : 0
|20.09.2017
|Томь – Краснодар
|2 : 1
|20.09.2017
|Авангард К – ЦСКА
|1 : 0
|доп. время
|20.09.2017
|Тюмень – Тосно
|1 : 2
|20.09.2017
|Волгарь – Ростов
|0 : 2
|20.09.2017
|Спартак Нч – Динамо М
|0 : 0
|пенальти 4:2
|20.09.2017
|Кубань – Спартак М
|0 : 2
|21.09.2017
|Енисей – Ахмат
|3 : 0
|21.09.2017
|Олимпиец – Уфа
|1 : 1
|пенальти 4:1
|21.09.2017
|Крылья Советов – Локомотив М
|3 : 2
|доп. время
|21.09.2017
|Арарат М – СКА-Хабаровск
|1 : 2
|21.09.2017
|Факел – Амкар
|0 : 4
|21.09.2017
|Динамо СПб – Зенит
|3 : 2
|доп. время
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|23.08.2017
|Чита – Енисей
|1 : 1
|пенальти 7:8
|23.08.2017
|Иртыш – Томь
|0 : 4
|23.08.2017
|Знамя Труда – Факел
|0 : 1
|23.08.2017
|Чертаново – Динамо СПб
|0 : 2
|23.08.2017
|Тюмень – Сибирь
|2 : 1
|23.08.2017
|Ротор-Волгоград – Волгарь
|0 : 2
|23.08.2017
|Сызрань-2003 – Крылья Советов
|0 : 2
|23.08.2017
|Сокол – Оренбург
|1 : 3
|23.08.2017
|Торпедо Вл – Олимпиец
|0 : 1
|23.08.2017
|Динамо Бр – Авангард К
|0 : 1
|23.08.2017
|Спартак Нч – Черноморец Н
|1 : 1
|пенальти 4:2
|23.08.2017
|Арарат М – Балтика
|2 : 1
|23.08.2017
|Химки – Шинник
|0 : 2
|23.08.2017
|Энергомаш – Тамбов
|0 : 1
|23.08.2017
|Армавир – Кубань
|0 : 0
|пенальти 2:3
|24.08.2017
|Смена – Луч-Энергия
|0 : 0
|пенальти 2:3
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|1.08.2017
|Смена – Сахалин Ю-С
|1 : 0
|1.08.2017
|Зенит Ир – Чита
|1 : 5
|1.08.2017
|Иртыш – Динамо Брл
|3 : 2
|7.08.2017
|Знамя Труда – Зоркий
|2 : 1
|7.08.2017
|Волга Ул – Сызрань-2003
|1 : 1
|пенальти 1:3
|7.08.2017
|Калуга – Энергомаш
|1 : 2
|7.08.2017
|Сокол – Зенит Иж
|2 : 2
|пенальти 5:3
|7.08.2017
|Торпедо М – Чертаново
|1 : 2
|7.08.2017
|Текстильщик – Торпедо Вл
|0 : 0
|пенальти 3:4
|7.08.2017
|Динамо Бр – Псков-747
|2 : 0
|7.08.2017
|Арарат М – Сатурн
|1 : 0
|8.08.2017
|Ангушт – Спартак Нч
|2 : 3
|доп. время
|8.08.2017
|Армавир – Динамо Ставрополь
|4 : 0
|8.08.2017
|Черноморец Н – Афипс
|2 : 0
|доп. время
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|23.07.2017
|Знамя Труда – Муром
|1 : 1
|пенальти 4:3
|23.07.2017
|Зоркий – Рязань
|2 : 0
|23.07.2017
|Спартак Кс – Текстильщик
|1 : 5
|23.07.2017
|Динамо Бр – ЦРФСО
|2 : 1
|23.07.2017
|Долгопрудный – Арарат М
|1 : 3
|23.07.2017
|Псков-747 – Звезда СПб
|2 : 0
|23.07.2017
|КАМАЗ – Волга Ул
|1 : 2
|доп. время
|23.07.2017
|Химик Н – Калуга
|0 : 3
|23.07.2017
|Чертаново – Строгино
|2 : 1
|23.07.2017
|Коломна – Сатурн
|0 : 1
|23.07.2017
|Велес – Торпедо М
|0 : 1
|23.07.2017
|Металлург Аш – Зенит Иж
|1 : 3
|доп. время
|23.07.2017
|Сызрань-2003 – Делин
|4 : 2
|23.07.2017
|Лада-Тольятти – Сокол
|1 : 3
|23.07.2017
|Энергомаш – Металлург Лп
|1 : 0
|24.07.2017
|Белогорск – Смена
|0 : 2
|24.07.2017
|Ангушт – Легион Динамо
|2 : 0
|24.07.2017
|СКА – Армавир
|0 : 5
|24.07.2017
|Чайка – Афипс
|0 : 1
|24.07.2017
|Ротор-Волгоград-2 – Динамо Ставрополь
|0 : 1
|24.07.2017
|Дружба М – Черноморец Н
|2 : 4
|24.07.2017
|Спартак Нч – Машук-КМВ
|1 : 0
|24.07.2017
|Динамо-Старт – Торпедо Вл
|2 : 3
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|14.07.2017
|Делин – Динамо Кир
|3 : 0
|14.07.2017
|Металлург Аш – Носта
|3 : 1
|14.07.2017
|Волга Ул – Анжи-Юниор
|2 : 0
|14.07.2017
|Зенит Иж – Челябинск
|1 : 0
|доп. время
|14.07.2017
|Зоркий – Юность Москвы
|3 : 0 (+:−)
|15.07.2017
|Академия – Лада-Тольятти
|0 : 3 (−:+)
|15.07.2017
|Звезда СПб – Луки-Энергия
|0 : 0
|пенальти 4:2
|15.07.2017
|КАМАЗ – Нефтехимик
|1 : 0
|15.07.2017
|Мордовия – Сызрань-2003
|0 : 1
|15.07.2017
|Сокол – Зенит Пн
|1 : 0
|15.07.2017
|АФ им. В. Понедельника – Чайка
|0 : 4
|15.07.2017
|Биолог-Новокубанск – Дружба М
|1 : 5
|15.07.2017
|Машук-КМВ – Спартак Вл
|4 : 0
Обозначения
- – Первые матчи
- – Ответные матчи