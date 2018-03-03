СМИ: Данные UKAD опровергают версию Фрума о допингеАнтидопинговое агентство Великобритании (UKAD) опубликовало данные о концентрации сальбутамола в допинг-пробах британского велогонщика Криса Фрума. Согласно им, версия спортсмена о том, каким образом данные показатели оказались выше разрешенной нормы, опровергается, сообщает The Guardian.
Велоспорт. Натан Хаас из Katusha-Alpecin выиграл этап Тура ОманаАвстралийский велогонщик Натан Хаас, выступающий за команду Katusha-Alpecin, выиграл второй этап крупной веломногодневки — Тур Омана-2018. Он проехал дистанцию в 167 км за 4 часа 22 мин. 15 сек. Представитель Зеленого континента в составе «конюшни» возглавил общий зачет этой гонки.
Ренат Хамидулин: Мы «воскресим» ФолифороваГенеральный менеджер «РусВело» — об ожиданиях от сезона, приглашении именитого тренера Оливано Локателли, отказе от услуг Павла Брутта и перспективах российских гонщиков на чемпионате мира — 2018 по велотреку.
23 январяР-Спорт
Призер Олимпиады-2016 по велоспорту-BMX ван Горком вышел из комыМОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в велоспорте-BMX голландец Йелле ван Горком, получивший в январе тяжелые травмы на тренировке, вышел из комы, сообщается на официальном сайте Королевского велоспортивного союза Нидерландов.
19 январяР-Спорт
Глава UCI: Команде Sky стоит отстранить Фрума на время разбирательстваМОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен заявил, что британской команде Sky самой стоит отстранить многократного победителя «Тур де Франс» Кристофера Фрума на время разбирательства вокруг его положительной на сальбутамол допинг-пробы, которая была сдана на выигранной им «Вуэльте».