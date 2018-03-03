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Актуальные новости
3 мартаТАСС
Россиянка Шмелева завоевала серебро ЧМ по велотреку в гонке на 500 м с местаТАСС, 3 марта. Россиянка Дарья Шмелева заняла второе место в гонке на 500 метров с места на чемпионате мира по велоспорту на треке. В финале спортсменка показала результат 33,237 секунды.
2 мартаТАСС
Россиянин Евтушенко завоевал бронзу в индивидуальной гонке на ЧМ по велоспорту на трекеТАСС, 2 марта. Россиянин Александр Евтушенко занял третье место в индивидуальной гонке на чемпионате мира по велоспорту на треке.
1 мартаГазета.Ру
СМИ: Данные UKAD опровергают версию Фрума о допингеАнтидопинговое агентство Великобритании (UKAD) опубликовало данные о концентрации сальбутамола в допинг-пробах британского велогонщика Криса Фрума. Согласно им, версия спортсмена о том, каким образом данные показатели оказались выше разрешенной нормы, опровергается, сообщает The Guardian.
28 февраляТАСС
Россиянки Войнова и Шмелева взяли бронзу в командном спринте на ЧМ по велоспорту на трекеТАСС, 28 февраля. Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева заняли третье место на чемпионате мира по велоспорту на треке в командном спринте. Соревнования проходят в Нидерландах.
28 февраляТАСС
Дмитриев, Войнова и Шмелева выступят на чемпионате мира по велотреку в НидерландахТАСС, 28 февраля. Чемпионат мира по велоспорту на треке стартует в среду в Апелдорне (Нидерланды). В турнире примут участие сильнейшие российские спринтеры, призеры Олимпийских игр Денис Дмитриев, Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, а также Ольга Забелинская.
25 февраляР-Спорт
Объявлен состав сборной России на ЧМ по велоспорту на треке-2018ПХЕНЧХАН, 25 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Стал известен состав сборной России по велоспорту на треке на чемпионат мира в Нидерландах.
16 февраляВести.Ru
Велоспорт. Натан Хаас из Katusha-Alpecin выиграл этап Тура ОманаАвстралийский велогонщик Натан Хаас, выступающий за команду Katusha-Alpecin, выиграл второй этап крупной веломногодневки — Тур Омана-2018. Он проехал дистанцию в 167 км за 4 часа 22 мин. 15 сек. Представитель Зеленого континента в составе «конюшни» возглавил общий зачет этой гонки.
5 февраля
Россиянин стал серебряным призером главных BMX-соревнований ЕвропыРоссиянин Ирек Ризаев завоевал серебро на Simple Session 2018, главных BMX-соревнованиях Европы.
5 февраляР-Спорт
Российскому велогонщику Ивану Савицкому требуется удаление почкиПХЕНЧХАН, 5 фев — РИА Новости. Российскому велогонщику Ивану Савицкому требуется удаление почки, после которого он, скорее всего, не сможет продолжить выступления.
31 январяР-Спорт
Велогонщик Лагутин получил сотрясение и несколько гематом в ДТППХЕНЧХАН, 31 янв — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Российский велогонщик команды «Газпром-Русвело» Сергей Лагутин, которого во время тренировки сбил автомобиль, получил сотрясение мозга и несколько гематом.
31 январяР-Спорт
Велогонщик Лагутин, которого сбила машина, не получил тяжелых травмПХЕНЧХАН, 31 янв — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Российский велогонщик «Газпром-Русвело» Сергей Лагутин, которого во время тренировки сбил автомобиль, не получил тяжелых повреждений, заявил генеральный менеджер команды Ренат Хамидулин.
31 январяР-Спорт
СМИ: Российского велогонщика Лагутина на тренировке сбила машинаМОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российского велогонщика команды «Газпром-Русвело» Сергея Лагутина сбил автомобиль во время тренировки в Италии, сообщает Il Tirreno.
31 январяИзвестия
Ренат Хамидулин: Мы «воскресим» ФолифороваГенеральный менеджер «РусВело» — об ожиданиях от сезона, приглашении именитого тренера Оливано Локателли, отказе от услуг Павла Брутта и перспективах российских гонщиков на чемпионате мира — 2018 по велотреку.
23 январяР-Спорт
Призер Олимпиады-2016 по велоспорту-BMX ван Горком вышел из комыМОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в велоспорте-BMX голландец Йелле ван Горком, получивший в январе тяжелые травмы на тренировке, вышел из комы, сообщается на официальном сайте Королевского велоспортивного союза Нидерландов.
19 январяР-Спорт
Глава UCI: Команде Sky стоит отстранить Фрума на время разбирательстваМОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен заявил, что британской команде Sky самой стоит отстранить многократного победителя «Тур де Франс» Кристофера Фрума на время разбирательства вокруг его положительной на сальбутамол допинг-пробы, которая была сдана на выигранной им «Вуэльте».
16 январяР-Спорт
Мировой тур-2018: прежние велокоманды, новые правила и скандал вокруг ФрумаМОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Мировой тур по велоспорту на шоссе стартует в Австралии многодневной гонкой «Тур Даун Андер».
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