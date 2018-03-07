1 марта Р-Спорт

Брызгалова отказалась выступить на ЧМ по керлингу в паре с другим партнером

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости, Сергей Яременко. Керлингистка Анастасия Брызгалова заявила, что ей предлагали выступить на чемпионате мира по керлингу в дабл-миксте с другим партнером, но она отказалась от этого варианта.