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Комарова и Горячев выступят за сборную России на чемпионате мира по керлингу в дабл-миксте
Актуальные новости
7 мартаЧемпионат.com
Недреготтен: Брызгалова должна чувствовать себя ужасно. Она не сделала плохогоНорвежский кёрлингист Магнус Недреготтен прокомментировал слова россиянки Анастасии Брызгаловой, партнёрши Александра Крушельницкого, о своих высказываниях в прессе.
2 мартаТАСС
Глава Федерации керлинга России Свищев намерен выдвинуть свою кандидатуру на новый срокМОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Действующий президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы организации на отчетно-выборной конференции. Об этом он рассказал ТАСС.
2 мартаР-Спорт
Перед командой Моисеевой стоит задача побороться за медали ЧМ-2018 по керлингуТренер сборной России по керлингу Сергей Беланов в интервью РИА Новости заявил, что перед командой Виктории Моисеевой стоит задача побороться за медали на чемпионате мира-2018.
2 мартаЧемпионат.com
Властелин колёс. Кто всё-таки подставил Крушельницкого?Следственный комитет просил их молчать, но «мистер и миссис Свип» внезапно выдали новые подробности дела о мельдонии. И что же теперь будет?
2 мартаГазета.Ру
«Ехал на Олимпиаду за медалью, а теперь сижу ни с чем»Российский керлингист Александр Крушельницкий в интервью «Газете.Ru» рассказал о ходе расследования своего дела, прокомментировал отказ супруги Анастасии Брызгаловой выступать с другим партнером, а также признался, что теперь почти никому не доверяет.
1 мартаР-Спорт
Брызгалова отказалась выступить на ЧМ по керлингу в паре с другим партнеромС. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости, Сергей Яременко. Керлингистка Анастасия Брызгалова заявила, что ей предлагали выступить на чемпионате мира по керлингу в дабл-миксте с другим партнером, но она отказалась от этого варианта.
1 мартаР-Спорт
Брызгалова: На сборе в Японии рядом с нами тренировались американцыС. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости, Сергей Яременко. Керлингистка Анастасия Брызгалова, выступавшая на Олимпиаде-2018 в паре с Александром Крушельницким в дабл-миксте, заявила, что на предолимпийском сборе в Японии они тренировались на одном катке с американскими керлингистами.
27 февраляСпорт-Экспресс
Следственный комитет и прокуратура заинтересовались делом КрушельницкогоГлава национальной федерации керлинга Дмитрий Свищев надеется, что по инциденту с Александром Крушельницким скоро появится уголовное дело.
27 февраляТАСС
Все члены исполкома Федерации керлинга России выразили доверие КрушельницкомуМОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Исполком Федерации керлинга России в полном составе выразил доверие Александру Крушельницкому, который был лишен бронзовой медали Олимпиады в Пхёнчхане из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом ТАСС заявил глава ФКР Дмитрий Свищев.
27 февраляГазета.Ру
Свищев: Таблетка безобидная, но Крушельницкий потерял медальГлава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев прокомментировал ход расследования по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, в чьей олимпийской допинг-пробе обнаружили запрещенное вещество мельдоний. По словам функционера, Международный олимпийский комитет уже передал ФКР видеоматериалы по делу, а допинг спортсмену могли подбросить во время сборов в Японии.
27 февраляLenta.Ru
ФКР сузила круг подозреваемых по делу пойманного на допинге КрушельницкогоПрезидент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев рассказал о ходе расследования дела Александра Крушельницкого, уличенного в употреблении запрещенных препаратов на Играх в Пхенчхане. Об этом сообщает Национальная служба новостей.
26 февраляСпорт-Экспресс
У Крушельницкого мельдония в организме было почти в десять раз больше, чем у ШараповойВ мотивировочной части допингового дела российского керлингиста Александра Крушельницкого отмечается, что в тесте спортсмена от 12 февраля было обнаружено 8069 нг/мл запрещенного вещества.
25 февраляТАСС
Шведские керлингистки в рекордный третий раз стали олимпийскими чемпионкамиПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Сборная Швеции по керлингу одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 8:3 в финале женского олимпийского турнира и завоевала золото Игр в Пхёнчхане. Шведки в рекордный третий раз победили на Олимпиаде.
24 февраляСоветский спорт
СМИ: Американским керлингистам по ошибке вручили золото за победу в женском турниреОрганизаторы Олимпиады по ошибке вручили золотые медали мужской сборной США по керлингу, предназначенные победителям женского турнира.
24 февраляСпорт-Экспресс
Фото дня: норвежские керлингисты с бронзовыми медалями ОлимпиадыБронзовые медали Олимпиады были вручены норвежским керлингистам Магнусу Недреготтену и Кристин Моэн Скаслиен сегодня в Пхенчхане.
24 февраляТАСС
Японские керлингистки обыграли британок и завоевали бронзу на ОлимпиадеПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Женская сборная Японии по керлингу завоевала бронзовые медали Олимпийских игр в Пхёнчхане, обыграв в матче за третье место сборную Великобритании.
24 февраляЧемпионат.com
Американским кёрлингистам по ошибке вручили медали за победу в женском турниреМужской сборной США во время церемонии награждения турнира по кёрлингу на Олимпиаде в Пхёнчхане по ошибке вручили золотые медали, предназначенные для победительниц женских соревнований.
24 февраляТАСС
Бронзовые медали ОИ-2018 вручены норвежским керлингистам за третье место в дабл-микстеТАСС, 24 февраля. Норвежским керлингистам Кристин Скаслиен и Магнусу Недреготтену были вручены бронзовые медали Олимпийских игр 2018 года в дабл-миксте, которых были лишены россияне Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
24 февраляТАСС
Российская керлингистка Брызгалова поблагодарила болельщиков за поддержкуТАСС, 24 февраля. Российская керлингистка Анастасия Брызгалова, лишившаяся олимпийской бронзы в дабл-миксте из-за дисквалификации своего партнера Александра Крушельницкого, поблагодарила болельщиков за поддержку в своем Instagram.
24 февраляТАСС
Сборная США по керлингу впервые завоевала золото ОлимпиадыПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная США по керлингу завоевала золото Олимпийских игр в Пхёнчхане. В финале американцы обыграли шведов со счетом 10:7.
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