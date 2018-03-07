«Ехал на Олимпиаду за медалью, а теперь сижу ни с чем»Российский керлингист Александр Крушельницкий в интервью «Газете.Ru» рассказал о ходе расследования своего дела, прокомментировал отказ супруги Анастасии Брызгаловой выступать с другим партнером, а также признался, что теперь почти никому не доверяет.
Брызгалова: На сборе в Японии рядом с нами тренировались американцыС. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости, Сергей Яременко. Керлингистка Анастасия Брызгалова, выступавшая на Олимпиаде-2018 в паре с Александром Крушельницким в дабл-миксте, заявила, что на предолимпийском сборе в Японии они тренировались на одном катке с американскими керлингистами.
Свищев: Таблетка безобидная, но Крушельницкий потерял медальГлава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев прокомментировал ход расследования по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, в чьей олимпийской допинг-пробе обнаружили запрещенное вещество мельдоний. По словам функционера, Международный олимпийский комитет уже передал ФКР видеоматериалы по делу, а допинг спортсмену могли подбросить во время сборов в Японии.