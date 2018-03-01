Беломестных: Выступать без флага и гимна — это не оченьРоссийская бобслеистка, участница Олимпиады в Пхенчхане Юлия Беломестных рассказала «Газете.Ru» о состоянии дел в российском бобслее, поделилась особенностями своей спортивной специальности, а также поведала о том, как к россиянам на Играх относились иностранные соперники.
1 мартаР-Спорт
Щегловский: Российские боблеисты на ОИ выступили на тройкуМОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Олег Богатов. Руководитель объединенного тренерского штаба сборной России по бобслею и скелетону на Олимпиаде в Пхенчхане Павел Щегловский заявил в интервью РИА Новости, что выступление бобслеистов на Играх следует оценить на тройку по пятибалльной системе.
Экипаж бобслеиста Андрианова идет 16-м после третьей попытки на ОлимпиадеПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Российский бобслейный экипаж Максима Андрианова с разгоняющими Василием Кондратенко, Алексеем Зайцевым и Русланом Самитовым идет 16-м в соревнованиях четверок на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Спортсмены по итогам трех попыток показали результат 2 минуты 28,38 секунды.
Решение CAS по допинговому делу Сергеевой ожидается до конца ОИ-2018ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговому делу российской бобслеистки Надежды Сергеевой, в пробе которой был обнаружен запрещенный препарат, ожидается до конца Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом ТАСС заявил глава Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Иво Ферриани.
Уличенная в допинге бобслеистка Сергеева покинула Олимпийскую деревнюПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская бобслеистка Надежда Сергеева, подозреваемая в нарушении антидопинговых правил на Играх-2018, сдала аккредитацию участника и покинула Олимпийскую деревню. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова.