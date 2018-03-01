1 марта Газета.Ру

Беломестных: Выступать без флага и гимна — это не очень

Российская бобслеистка, участница Олимпиады в Пхенчхане Юлия Беломестных рассказала «Газете.Ru» о состоянии дел в российском бобслее, поделилась особенностями своей спортивной специальности, а также поведала о том, как к россиянам на Играх относились иностранные соперники.