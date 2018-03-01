Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы ответили на предложение «выслать всех русских»
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Людмила Петрановская: «Учитель может пресечь травлю за 3 дня»
Инцидент с актером Ефремовым на сцене в Самаре попал на видео
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Автомобилист
Футбол. Премьер-лига
17:00
Урал
Локомотив М
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс1
Ванкувер Кэнакс0
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Кельн
Хоккей. НХЛ
02:30
Питтсбург Пингвинз3
Даллас Старз1
Футбол. Зарубежный
23:00
Стоук Сити
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Бетис
Хоккей. НХЛ
02:00
Калгари Флэймз2
Нью-Йорк Айлендерс5
Футбол. Зарубежный
11.03
Тулуза1
Марсель2
Футбол. Зарубежный
11.03
Атлетик2
Леганес0
Футбол. Зарубежный
11.03
Интер0
Наполи0
Все события
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Удручающая статистика Манчини в России и Турции
Шайба и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Даллас»
Эмбер Херд сходила на свидание с Шоном Пенном
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
21Марселу отменил Березину для «Лиона»
Зимние / Бобслей, сани, скелетон
Зубков верит в невиновность Сергеевой: бобслейное допинговое дело пошло по пути керлинга
Саночник Репилов из-за проблем со здоровьем пропустит чемпионат России
Участница Олимпиады-2018 из Ямайки провалила допинг-тест
Саночники Денисьев и Антонов впервые в карьере выиграли чемпионат России в двойках
Актуальные новости
1 мартаСоветский спорт
Трегубов: Обгоню ли со скелетоном Болта? Только если он упадетФедерация бобслея России провела пресс-конференцию, на которой ее представители подвели итоги Олимпийских игр. «Советский спорт» передает главное.
1 мартаГазета.Ру
Беломестных: Выступать без флага и гимна — это не оченьРоссийская бобслеистка, участница Олимпиады в Пхенчхане Юлия Беломестных рассказала «Газете.Ru» о состоянии дел в российском бобслее, поделилась особенностями своей спортивной специальности, а также поведала о том, как к россиянам на Играх относились иностранные соперники.
1 мартаР-Спорт
Щегловский: Российские боблеисты на ОИ выступили на тройкуМОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Олег Богатов. Руководитель объединенного тренерского штаба сборной России по бобслею и скелетону на Олимпиаде в Пхенчхане Павел Щегловский заявил в интервью РИА Новости, что выступление бобслеистов на Играх следует оценить на тройку по пятибалльной системе.
26 февраляТАСС
Скелетонист Трегубов: Серебро Олимпиады мою жизнь не изменитСЕУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Российский скелетонист Никита Трегубов считает, что завоевание серебра Олимпийских игр в Пхёнчхане не повлияет на его жизнь. Об этом он рассказал ТАСС перед возвращением с Игр в РФ в составе российской делегации.
25 февраляТАСС
Экипаж Андрианова рассчитывал на ОИ-2018 попасть в первую десяткуПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Экипаж Максима Андрианова, занявший 15-е место в олимпийских соревнованиях бобов-четверок, рассчитывал занять в Пхёнхчане место в первой десятке. Об этом сообщил журналистам Андрианов.
25 февраляТАСС
Немецкий бобслейный экипаж под управлением Фридриха выиграл золото Олимпиады в четверкахПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Бобслейный экипаж сборной Германии под управлением Франческо Фридриха завоевал золотые медали в соревнованиях четверок на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
25 февраляТАСС
Экипаж бобслеиста Андрианова идет 16-м после третьей попытки на ОлимпиадеПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Российский бобслейный экипаж Максима Андрианова с разгоняющими Василием Кондратенко, Алексеем Зайцевым и Русланом Самитовым идет 16-м в соревнованиях четверок на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Спортсмены по итогам трех попыток показали результат 2 минуты 28,38 секунды.
24 февраляТАСС
CAS дисквалифицировал бобслеистку Сергееву и аннулировал ее результаты на ОИ-2018ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновной российскую бобслеистку Надежду Сергееву в нарушении антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-службасуда.
24 февраляТАСС
Решение CAS по допинговому делу Сергеевой ожидается до конца ОИ-2018ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговому делу российской бобслеистки Надежды Сергеевой, в пробе которой был обнаружен запрещенный препарат, ожидается до конца Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом ТАСС заявил глава Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Иво Ферриани.
24 февраляР-Спорт
Экипаж бобслеиста Андрианова занимает 16-е место после двух попыток на ОИПХЕНЧХАН, 24 фев — РИА Новости. Российский экипаж во главе с Максимом Андриановым занимает 16-е место после двух попыток в соревнованиях бобслейных четверок на Олимпийских играх в Пхенчхане.
24 февраляТАСС
Уличенная в допинге бобслеистка Сергеева покинула Олимпийскую деревнюПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская бобслеистка Надежда Сергеева, подозреваемая в нарушении антидопинговых правил на Играх-2018, сдала аккредитацию участника и покинула Олимпийскую деревню. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова.
24 февраляТАСС
Российская бобслеистка Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы «Б»ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская бобслеистка Надежда Сергеева, подозреваемая в нарушении антидопинговых правил на Играх-2018, отказалась от вскрытия пробы «Б». Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова.
23 февраляЧемпионат.com
Мама Сергеевой: У Нади есть проблемы с сердцем, но допинг она не принималаМама бобслеистки Надежды Сергеевой, в допинг-пробе которой на Олимпиаде в Пхёнчхане найден триметазидин, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Сергеева наотрез отказывается верить в сознательный прием препарата дочерью.
23 февраляСоветский спорт
Почему Сергеева сидела на допинге? Что об этом известно?Пытаемся разобраться обо всем, что известно о Надежде Сергеевой и ее допинге.
23 февраляСпорт-Экспресс
Поздняков: Сергеева серьезно нас всех подвелаГлава делегации олимпийских спортсменов из России — о новом допинговом скандале.
23 февраляСпорт-Экспресс
Сергеева подозревается в допинге. Что это за спортсменка?Виноват препарат для укрепления сердечной мышцы триметазидин.
23 февраляР-Спорт
Российская бобслеистка сдала положительный тест на триметазидинПХЕНЧХАН, 23 фев — РИА Новости. Российская бобслеистка Надежда Сергеева сдала положительный допинг-тест на запрещенный препарат триметазидин на Играх в Пхенчхане, говорится в заявлении делегации Олимпийских спортсменов из России (OAR).
23 февраляСпорт-Экспресс
Бобслеистка сборной России подозревается в употреблении допингаПо информации «СЭ», 30-летняя бобслеистка сборной России Надежда Сергеева, которая заняла в Пхенчхане 12-е место в «двойках», подозревается в употреблении допинга.
23 февраляСпорт-Экспресс
Зубков подтвердил наличие запрещенного препарата в допинг-пробе бобслеистки СергеевойПрезидент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков подтвердил, что в организме бобслеистки Надежды Сергеевой обнаружен запрещенный препарат.
21 февраляГазета.Ру
Бобслеистка Родионова не смогла сдержать слез после 17-го места на ОлимпиадеРоссийская бобслеистка Александра Родионова расстроена 17-м местом на Олимпиаде в соревнованиях двоек. Слова спортсменки приводит спецкор «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.
Удручающая статистика Манчини в России и Турции
Шайба и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Даллас»
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу в матче РФПЛ
«Локомотив» сыграет с «Уралом» в матче чемпионата России
Не наша война. Хинц выиграла масс-старт, Юрлова далеко
КХЛ покинут только «Лада» и «Югра»?
РФПЛ разрешила «Уралу» и «Локомотиву» сыграть в Екатеринбурге
Новости
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Юлия Самойлова представила песню для «Евровидения 2018»: видео В 2017 году певица не попала на конкурс, так как СБУ запретила ей въезд на Украину из-за концерта в Крыму
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
Названо число пустующих квартир в Москве
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
Дети
Сергей Безруков поделился редким снимком жены и дочки Актер впервые показал лицо маленькой Маши.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь