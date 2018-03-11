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11 мартаР-Спорт
Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Сан-Антонио»МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. «Оклахома-Сити Тандер» взяла верх над «Сан-Антонио Сперс» в матче регулярного чемпионата НБА.
10 мартаР-Спорт
«Торонто» прервал 17-матчевую победную серию «Хьюстона» в НБАМОСКВА, 10 мар — РИА Новости. «Торонто Рэпторс» нанес поражение «Хьюстон Рокетс» и прервал 17-матчевую победную серию техасцев в регулярном чемпионате НБА.
9 мартаР-Спорт
Трипл-дабл Грина помог «Голден Стэйт» обыграть «Сан-Антонио»МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» одолели «Сан-Антонио Спёрс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
9 мартаЧемпионат.com
Летом Джеймс намерен рассмотреть предложения от четырёх командПредстоящим летом форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс намерен воспользоваться опцией игрока и стать неограниченно свободным агентом. Как сообщает The Score, баскетболист в межсезонье намерен рассмотреть вариант подписания контракта с четырьмя командами.
8 мартаР-Спорт
Деррик Роуз подписал контракт с клубом НБА «Миннесота»МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Клуб НБА «Миннесота Тимбервулвз» на своей странице в микроблоге в Twitter объявил о подписании контракта с защитником Дерриком Роузом.
8 мартаР-Спорт
Дабл-дабл Леброна Джеймса помог «Кливленду» обыграть «Денвер» в матче НБАМОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Кливленд Кавальерс» на выезде обыграли «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА.
8 мартаР-Спорт
«Мемфис» на выезде уступил «Чикаго», потерпев 15-е поражение подряд в чемпионате НБАМОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Мемфис Гризлис» на выезде проиграли «Чикаго Буллс» в матче регулярного чемпионата НБА, потерпев 15-е поражение подряд.
7 мартаСпорт Mail.Ru
Шакил О’Нил запустил воздушные шары с 500 долларамиТак баскетболист отметил свой день рождения.
7 мартаР-Спорт
«Бруклин» без Мозгова проиграл «Голден Стэйт» в матче НБАМОСКВА, 7 мар — РИА Новости. «Бруклин Нетс» потерпел поражение от «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА.
7 мартаТАСС
«Нью-Орлеан» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче НБА, одержав девятую победу подрядТАСС, 7 марта. «Нью-Орлеан» со счетом 121:116 одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
7 мартаР-Спорт
«Хьюстон» обыграл «Оклахому-Сити» и одержал 16-ю победу подряд в НБАМОСКВА, 7 мар — РИА Новости. «Хьюстон Рокетс» нанес поражение «Оклахома-Сити Тандер» и продлил победную серию в регулярном чемпионате НБА до 16 матчей.
6 мартаР-Спорт
«Портленд» в гостях переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в регулярном чемпионате НБАМОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Портленд Трэйл Блэйзерс» в гостях обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
6 мартаР-Спорт
«Индиана» дома одолела «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБАМОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Индиана Пэйсерс» одержали победу над «Милуоки Бакс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
6 мартаИзвестия
Алексей Лень: Титул MVP в этом сезоне заслужил Леброн ДжеймсЦентровой «Финикса» — о карьере за океаном, проблемах Тимофея Мозгова в «Лейкерс», потенциале Сергея Карасева и лучших игрока НБА сезона-2017/18.
6 мартаР-Спорт
Демар Дерозан и Энтони Дэвис признаны лучшими игроками недели в НБАМОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Защитник «Торонто Рэпторс» Демар Дерозан и форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис признаны лучшими игроками недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно, сообщается в официальном аккаунте лиги в Twitter.
5 мартаР-Спорт
«Бруклин» на выезде уступил «Лос-Анджелес Клипперс» в матче чемпионата НБАМОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Бруклин Нетс» потерпели гостевое поражение от «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.
5 мартаР-Спорт
«Финикс» потерпел 45-е поражение в «регулярке» НБА, уступив «Атланте»МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Атланты» обыграли «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА.
5 мартаТАСС
Анимационный фильм Коби Брайанта получил «Оскар»ТАСС, 5 марта. Мультфильм «Дорогой баскетбол» (Dear Basketball), продюсером которого выступил пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант, удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».
4 мартаР-Спорт
«Портленд» продлил победную серию в НБА до шести матчей, обыграв «Оклахому»МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. «Портленд Трэйл Блэйзерс» переиграл «Оклахома-Сити Тандер» и продлил победную серию в регулярном чемпионате НБА до шести матчей.
4 мартаР-Спорт
«Хьюстон» обыграл «Бостон» и одержал 15-ю победу подряд в НБАМОСКВА, 4 мар — РИА Новости. «Хьюстон Рокетс» обыграл «Бостон Селтикc» и продлил победную серию в регулярном чемпионате НБА до 15 матчей.
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