Летом Джеймс намерен рассмотреть предложения от четырёх командПредстоящим летом форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс намерен воспользоваться опцией игрока и стать неограниченно свободным агентом. Как сообщает The Score, баскетболист в межсезонье намерен рассмотреть вариант подписания контракта с четырьмя командами.
Анимационный фильм Коби Брайанта получил «Оскар»ТАСС, 5 марта. Мультфильм «Дорогой баскетбол» (Dear Basketball), продюсером которого выступил пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант, удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».